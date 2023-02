English Swedish French German Italian Spanish Dutch

Visita JLT Mobile Computers a ProMat 2023,

Stand S3275, 20-23 Marzo 2023, Chicago, USA

JLT Mobile Computers punta alle attività portuali, manifatturiere e logistiche con la nuova versione aggiornata del terminale JLT6012™

Grazie a significative implementazioni quali il modulo WWAN/GPS ed il nuovo processore Intel Elkhart Lake, i terminali veicolari rugged JLT6012, già molto diffusi negli ambienti di magazzino, si propongono ora anche come soluzione ideale per la logistica esterna in porti e cantieri.

Växjö, Svezia, 31 Gennaio 2023 * * * JLT Mobile Computers, leader nella produzione e nella fornitura di device altamente affidabili per gli ambienti di lavoro più esigenti, ha recentemente aggiornato la sua gamma di terminali veicolari robusti, potenti e versatili JLT6012.

Progettata in origine per applicazioni gravose nelle attività di stoccaggio e nella logistica di magazzino, attività che richiedono soluzioni informatiche in ambiente Windows, i terminali veicolari JLT6012 hanno dimostrato di essere una piattaforma molto affidabile negli ambienti e nelle applicazioni più complesse e gravose. Le ultime implementazioni proiettano i nostri dispositivi rugged verso nuovi settori, fra cui i porti per il traffico di container, cantieri navali e impianti manifatturieri.

Questa evoluzione, risultato di un lavoro di ricerca e sviluppo approfondito e continuo, migliora notevolmente il modello JLT6012, già molto apprezzato e diffuso, mostrando ciò che i dispositivi JLT di sesta generazione potranno offrire a partire da quest’anno. Oltre al miglioramento delle prestazioni operative, grazie al quale i dispositivi sono molto più idonei all’utilizzo in una gamma più ampia di applicazioni all’aperto, spicca anche la possibilità di integrazione con architetture informatiche dell’Industria 4.0, in una fase in cui molti clienti di JLT stanno affrontando la trasformazione digitale delle loro aziende.

Il nuovo terminale veicolare JLT6012 è dotato di connessione WWAN/4G e predisposto per WWAN/5G, con l’obiettivo di garantire una massima connettività ai clienti senza accesso ad una rete WiFi, ad esempio nei grandi porti. Rispetto alla sua versione precedente, il nuovo JLT6012 offre prestazioni nettamente superiori grazie a una CPU più potente e al nuovo processore Intel Elkhart Lake, abbinato ad un ampliamento della RAM. Anche la connettività è decisamente migliorata, grazie al nuovo chipset con funzionalità Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.2. Anche le funzionalità audio sono state modificate.

Ancora prima di questo aggiornamento, il terminale JLT6012 offriva livelli di operatività già superiori rispetto ad altre soluzioni concorrenti, superiori rispetto anche agli altri modelli dell’ampia gamma di JLT. L’alimentatore isolato a 9-72 VDC rende superflui l’allacciamento esterno alla rete elettrica o l’utilizzo di protezioni supplementari, caratteristiche generalmente richieste dalla maggior parte dei veicoli. Oltre a questo, un’ampia gamma di sensori integrati apre opportunità pressoché illimitate di acquisizione dei dati operativi, che possono successivamente essere raccolti, contestualizzati e condivisi/visualizzati tramite la dashboard JLT Insights™, piattaforma software specificamente pensata per la gestione delle flotte di dispositivi rugged.

Come già sui precedenti modelli sostituiti, tutte le migliorie tecnologiche e operative sono indipendenti dai singoli componenti, grazie al design rugged di JLT, il più compatto del settore, che in passato ha sempre dimostrato di garantire un funzionamento impeccabile, anche negli ambienti particolarmente ostili.

Un altro contributo fondamentale alla robustezza dei terminali JLT è lo schermo dotato di tecnologia PowerTouch PCT, che mette a disposizione dell’utente un’interfaccia pressoché indistruttibile, senza sacrificare l’interazione con l’operatore anche indossando i guanti di protezione. Accesso facile e veloce, integrazione con tag RFID, display ad alta luminosità con attenuazione automatica in base all’utilizzo se in ambienti al chiuso o all’aperto, e tasti funzione programmabili facilmente accessibili offrono all’operatore un’esperienza senza eguali in termini di facilità d’uso e di e produttività.

“I mercati che serviamo vedono cambiare le loro dinamiche operative costantemente,” spiega Christian Funk, Direttore della gestione dei prodotti in JLT Mobile Computers. “Nel mondo odierno fatto di nuove tecnologie, di leggi più restrittive, con una varietà di prodotti sempre più crescente e con l’attuale esplosione delle funzionalità digitali, i nostri clienti hanno la necessità di lavorare in modo più intelligente, veloce e preciso. Il nuovo modello riflette questo nostro impegno di continuo miglioramento, finalizzato a restare sempre un passo avanti alle esigenze dei clienti.”

La nuova versione del terminale JLT6012 completa l’ampia gamma di terminali veicolari rugged di JLT, estendendone le funzionalità a tutti i settori della logistica. Con numerose applicazioni di successo in tutto il mondo, tutte in condizioni operative estremamente gravose, il dispositivo definisce un nuovo standard di riferimento con la sua perfetta combinazione di design, funzionalità e alta operabilità. Con l’aggiunta di JLT Insights, i clienti possono aumentare notevolmente la loro produttività, grazie a una visuale più completa dell’infrastruttura IT e delle loro attività quotidiane. Hardware e software operano in piena armonia per garantire le prestazioni più ottimali.

La nuova versione di JLT6012 è già disponibile sul mercato e in consegna da subito. L’acquisto del terminale veicolare comprende inoltre un abbonamento gratuito a JLT Insights Standard per la durata di 180 giorni!

Su JLT Mobile Computers

“Più affidabili sono le prestazioni, minore è lo stress”. JLT Mobile Computers è un fornitore all’avanguardia di dispositivi informatici mobili rugged per gli ambienti lavorativi esigenti. Più di venticinque anni di esperienza nello sviluppo e nella produzione ci hanno permesso di alzare lo standard dell’informatica rugged, combinando l’incredibile qualità dei nostri prodotti con servizi, supporto e soluzioni dei migliori esperti per assicurare delle operazioni imprenditoriali prive di problemi per i clienti durante la conservazione, il trasporto, la manifattura, l’estrazione, nei porti e nell’agricoltura. JLT opera a livello globale con uffici in Svezia, Francia e negli Stati Uniti, ed è supportata da una rete estesa di partner di vendita nei mercati internazionali. La compagnia è stata fondata nel 1994 e le sue quote sono state aggiunte al mercato azionario Nasdaq First North Growth Market nel 2002 con il simbolo JLT. Eminova Fondkommission AB funge da Consulente Certificato. Scopri altro su www.jltmobile.com.

