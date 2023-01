English Swedish French German Italian Spanish Dutch

JLT Mobile Computers richt zich op de haven-, productie- en opslagsegmenten met een geüpgradede JLT6012™-computer

Met verbeteringen zoals WWAN/GPS en een nieuwe Intel Elkhart Lake processor, zijn robuuste op voertuig gemonteerde JLT6012-computers – reeds enorm populair in magazijntoepassingen – nu ook een ideale keuze voor externe logistiek, zoals havens en scheepsterreinen.

Växjö, Zweden, 31 januari 2023 * * * JLT Mobile Computers, een toonaangevende ontwikkelaar van betrouwbare computeroplossingen voor veeleisende omgevingen, heeft zijn krachtige en veelzijdige robuuste op voertuig gemonteerde JLT6012 terminals (VMT's) geüpgraded.

Oorspronkelijk ontwikkeld voor veeleisende magazijn- en logistieke toepassingen waarvoor IT-oplossingen met Windows OS nodig zijn, hebben de JLT6012 VMT bewezen een betrouwbaar computerplatform te zijn in enkele van 's werelds meest uitdagende fysieke en omgevingstoepassingen. Dankzij deze upgrades kunnen deze robuuste computers nu ook worden ingezet in andere industrieën, waaronder container- en haventerreinen alsook productiefaciliteiten.

Als resultaat van JLT’s uitgebreide en voortdurende inspanningen op het vlak van onderzoek en ontwikkeling, verbetert de upgrade de populaire JLT6012 VMT aanzienlijk en laat zien wat JLT-apparaten van de zesde generatie vanaf dit jaar te bieden hebben. Dit zorgt niet alleen voor verbeterde operationele prestaties, de sleutel om de apparaten geschikter te maken voor een breder scala aan externe toepassingen, maar ook voor het vermogen van de gebruiker om ze te integreren in Industry 4.0-informatiearchitecturen, aangezien veel van JLT's klanten een digitale transformatie ondergaan.

De nieuwe JLT6012 VMT wordt geleverd met WWAN/4G en is voorbereid voor WWAN/5G om klanten die geen toegang hebben tot draadloze WiFi-netwerken in staat te stellen verbinding te maken, bijvoorbeeld bij gebruik van de apparaten op grote haventerreinen. Vergeleken met de vorige unit heeft de nieuwe JLT6012 VMT verbeterde prestaties met een krachtigere CPU, in de vorm van de Intel Elkhart Lake-processor, gekoppeld aan meer computergeheugen.

De netwerkprestaties zijn ook verbeterd, met een nieuwe chipset die zorgt voor WiFi 6E-mogelijkheden en Bluetooth 5.2. De audiomogelijkheden werden eveneens aangepast.

Zelfs vóór de upgrade bracht de JLT6012 VMT de operationele mogelijkheden naar een ander niveau in vergelijking met concurrerende oplossingen en andere modellen in het uitgebreide assortiment van JLT. De geïsoleerde 9-72 VDC-voeding maakt een externe stroomaansluiting of extra bescherming in bijna alle voertuigen overbodig. Bovendien opent een breed scala aan geïntegreerde sensoren talloze mogelijkheden voor meerdere manieren van operationele dataverzameling, die vervolgens kunnen worden verzameld, gecontextualiseerd en gedeeld/weergegeven door het data gestuurde softwaredashboard JLT Insights™ om een vloot van robuuste apparaten te helpen beheren.

Zoals de modellen die het vervangt, zijn de technologische en operationele verbeteringen gescheiden van de onderdelen dankzij JLT’s markt toonaangevende robuuste ontwerp - het meest compacte in zijn sector – dat vorige generaties geholpen heeft om foutloos te functioneren in uiterst veeleisende omgevingen.

Een ander belangrijk facet van zijn robuuste mogelijkheden is JLT’s PowerTouch PCT-schermtechnologie, die een bijna onverwoestbare gebruikersinterface levert zonder in te boeten aan invoermogelijkheden voor gebruikers – zelfs met handschoenen aan. Snel en eenvoudig inloggen, integratie met RFID-tags, zeer heldere displays met instelbare automatische dimmen voor zowel binnen- als buitengebruik, en gemakkelijk toegankelijke programmeerbare functieknoppen maken de gebruikerservaring ongeëvenaard in termen van gebruiksgemak en productiviteit.

"De markten waarin we actief zijn, zien hun operationele dynamiek voortdurend veranderen," zegt Christian Funk, Director of Product Management bij JLT Mobile Computers. "Nieuwe technologieën, strengere wetgeving, grotere verscheidenheid en de explosie van digitale mogelijkheden vergroten de behoefte van onze klanten om slimmer, sneller en nauwkeuriger te werken. Dit nieuwe model illustreert onze inspanningen om voortdurend te verbeteren, met als doel de behoeften van deze klanten een stap voor te blijven.”

De geüpgradede JLT6012 VMT is een aanvulling op JLT’s ruime assortiment van robuuste mobiele computers, en breidt de mogelijkheden uit naar alle logistieke segmenten. Met meerdere succesvolle wereldwijde business cases – allemaal in zeer veeleisende gebruiksomstandigheden – is het toonaangevend op het gebied van de perfecte combinatie van ontwerp, functionaliteit en bediening. Combineer dit met JLT Insights en klanten kunnen hun productiviteit verhogen met een beter overzicht van hun IT-infrastructuur en dagelijkse activiteiten. Hardware en software die perfect op elkaar zijn afgestemd zorgen voor optimale bedrijfsprestaties.

De geüpgradede JLT6012 VMT is vanaf vandaag beschikbaar en leverbaar. Koop nu en krijg een standaard abonnement van JLT Insights 180 dagen gratis!

Bezoek www.jltmobile.com voor meer informatie over JLT Mobile Computers, haar producten en oplossingen.

Over JLT Mobile Computers

Betrouwbare prestaties, zonder hinder. JLT Mobile Computers is een toonaangevende leverancier van robuuste mobiele computers en oplossingen voor veeleisende omgevingen. Met meer dan vijfentwintig jaar ervaring in ontwikkeling en productie slaagden wij erin de nieuwe standaard te stellen voor robuuste computers. Daarbij wordt een uitmuntende kwaliteit gekoppeld aan deskundige dienstverlening, ondersteuning en oplossingen; deze garanderen een probleemloze bedrijfsvoering voor klanten op het terrein van opslag, transport, fabricage, mijnbouw, havens en landbouw. JLT opereert wereldwijd vanuit kantoren in Zweden, Frankrijk en de Verenigde Staten, ondersteund door een uitgebreid netwerk van lokale partners. Het bedrijf werd opgericht in 1994; aandelen staan sinds 2002 genoteerd aan de Nasdaq First North Growth Market onder het symbool JLT. Eminova Fondkommission AB treedt op als gecertificeerd adviseur. Meer informatie vindt u op www.jltmobile.com.

