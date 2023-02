Salget av 30% av fibervirksomheten i Norge gjennomført

English Norwegian

(Fornebu, 1 februar 2023) Transaksjonen om å selge 30 prosent av det nyetablerte norske selskapet Telenor Fiber AS ble gjennomført i dag. Salget gjøres til et konsortium ledet av investeringsselskapet KKR, som investerer gjennom sin kjerneinfrastrukturstrategi, med Oslo Pensjonsforsikring som medinvestor.



Transaksjonen priser Telenors fiberselskap til 36,1 milliarder kroner og tilfører Telenor rundt 10,8 milliarder kroner. Selskapet leverte et EBITDA-resultat på 1,7 milliarder kroner i 2021.

- Denne transaksjonen er en viktig milepæl i vår nye strategi om å bygge Telenor for fremtiden. Vi viser verdien i Telenors infrastruktur samtidig som vi ivaretar fremtidige investeringer i norsk fiber. Dette vil komme norske forbrukere til gode, som vil få tilgang både moderne og robuste kommunikasjonsmuligheter gjennom at Telenor fortsetter å styrke sine kundetilbud, sier Jannicke Hilland, leder for Telenor Infrastruktur.

Salget av 30 prosent tilfører 10,8 milliarder kroner til Telenor. Som tidligere kommunisert har Telenor til hensikt å bruke deler av vederlaget til tilbakekjøp av aksjer.

Transaksjonen er i tråd med Telenors strategi om å sikre et fortsatt høyt tempo i fiberutbyggingen i Norge. Samtidig synliggjør den verdien av Telenors infrastrukturvirksomhet. Telenors mål er å ta en betydelig andel av det gjenværende fibermarkedet i Norge og vil fortsette å styrke fiberdekningen med å gi forbrukerne økt tilgang til høyhastighets fast-, mobil- og TV-tilbud.

KKR har betydelig kompetanse innen digital infrastruktur og deler Telenors langsiktige perspektiv på det nordiske telekommarkedet.

- Vi ser frem til å investere og bidra til den langsiktige utviklingen av Telenors fiberstrategi og infrastruktur, som bygger videre på KKRs betydelige erfaring innen investering i digital infrastruktur", sier Julian Barratt-Due, Director, European Infrastructure at KKR.

