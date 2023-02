English Finnish

Incap Oyj Pörssitiedote 1.2.2023 klo 16.00

Incap Oyj: Incapin Margus Jakobson on nimitetty Incap-konsernin johtoryhmään

Margus Jakobson (s. 1979, Civ. Eng.), Incap Estonian väliaikainen toimitusjohtaja, on nimitetty Incap-konsernin johtoryhmän jäseneksi sekä Incapin Viron toiminnoista vastaavaksi johtajaksi ja Incap Estonian toimitusjohtajaksi 1.2.2023 alkaen.

Margus Jakobson tuli Incap Estonian palvelukseen vuonna 2016 ja on aiemmin ollut QHSE-toiminnoista sekä prosessi- ja strategiakehityksestä vastaava Incap Estonian johtoryhmän jäsen. Ennen Incapia Margus Jakobson toiminut johtotehtävissä useissa elektroniikka- ja teknologiayrityksissä, kuten ETAL Groupissa, Nordic Housesissa ja Pharmadulessa.

"Olen iloinen saadessani toivottaa Margusin tervetulleeksi Incap-konsernin johtoryhmään. Incap Estoniassa on erittäin vahva tiimi, ja olemme iloisia siitä, että olemme löytäneet sisäisen ehdokkaan tehtävään. Margus on ollut yhtiön palveluksessa jo useita vuosia ja edesauttanut Viron toimintojemme menestystä", sanoo Incapin toimitusjohtaja Otto Pukk.

"Haluan kiittää tästä mahdollisuudesta. Incapilla on loistava yrittäjähenkinen yrityskulttuuri, ja odotan innolla, että pääsen jatkamaan työtä erinomaisen tiimimme, asiakkaidemme ja kumppaneidemme kanssa", Margus Jakobson sanoo.

Incap-konsernin johtoryhmän jäsenet ovat 1.2.2023 alkaen toimitusjohtaja Otto Pukk; Margus Jakobson, Viron toiminnoista vastaava johtaja; Murthy Munipalli, Intian toiminnoista ja APAC-alueen myynnistä vastaava johtaja; Jamie Maughan, Ison-Britannian toiminnoista vastaava johtaja; Miroslav Michalik, Slovakian toiminnoista vastaava johtaja ja talousjohtaja Antti Pynnönen.





