Sogeclair: Chiffre d’affaires 2022 : 134,9M€

English French

Blagnac, France, le 01 février 2023-17h35,

Montréal Canada

Chiffre d’affaires 2022 : 134,9M€ (+11,5% ; +8,1%*)

Chiffre d’affaires 4ème trimestre 2022 : 35,3M€ (+6,5% ; +3,5%*)

SOGECLAIR, fournisseur de solutions innovantes à forte valeur ajoutée pour une mobilité plus sobre et plus sûre, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires pour 2022.

*A Périmètre et Taux de Change Constants : Les variations de change sur la période représentent -3,7 M€, elles étaient de +1,3 M€ en 2021.

Les variations de périmètre sur la période représentent 0,4 M€ (restructuration en Allemagne).

Le plan stratégique ONE SOGECLAIR de positionnement plus premium, plus attractif et plus transversal a conduit à la mise en place depuis le 01er janvier 2022 de la nouvelle organisation. Pour le 4ème trimestre consécutif, SOGECLAIR présente son chiffre d’affaires suivant cette nouvelle organisation. La comparaison 2021 est pro-forma.

Avec un chiffre d’affaires en progression de 11,5% c’est le 7ème trimestre consécutif de hausse de chiffre d’affaires (+6,5%) avec un effet de base défavorable (T4 2021 à +17,7%). L’aviation commerciale (33,4% du CA) confirme son fort rebond à +37,7%, le ferroviaire (8,4% du CA) progresse de 17,5%, l’aviation d’affaires (39,9% du CA) continue de croître avec +4,2% et l’automobile (8,9% du CA) recule de 7,5%.

Par zone géographique CA 2022

(en M€) Poids dans le CA

(en %) Evolution



(en %) France 68,7 50,9% +7,5% Europe 26,6 19,7% +5,0% Amérique 30,5 22,6% +22,9% Asie-Pacifique 8,4 6,2% +37,5% Reste du monde 0,7 0,5% -18,2%

Les écarts sont dus aux arrondis.

Toutes les zones progressent à l’exception du reste du monde (0,5% du CA), l’Asie Pacifique et l’Amérique repartent plus vite que l’Europe.



Par Business Unit Chiffre d’affaires (M€)

2022 Chiffre d’affaires (M€)

2021** Variation

(en %) Engineering

A périmètre et taux de change constants 71,8

70,4

65

65 +10,4%

+8,3%

Solutions

A périmètre et taux de change constants 62,1

59,4 56

56 +10,9%

+6,1% Conseil

A périmètre et taux de change constants 1,0

N/A N/A N/A Total 134,9 121,0 +11,5% Dont international 66,2 57,1 +15,9%





























Les écarts sont dus aux arrondis.



**Le chiffre d’affaires 2021 est communiqué pro-forma

La Business Unit Engineering – support aux industriels pour le développement de leurs produits, des process et du cycle de vie des produits - (53,2% du CA) : ce sont les expertises en R&D, en structure et en aménagement cabine qui soutiennent l’activité, à noter la reprise forte de l’aviation commerciale et la bonne tenue de l’aviation d’affaires grâce aux succès commerciaux tout au long de l’exercice qui assurent le relai de la fin de développement du Falcon 10X.

La Business Unit Solutions – équipementier - (46,0% du CA) : malgré un effet de base négatif au 4ème trimestre, l’activité poursuit sa croissance à +10,9%, les activités les plus dynamiques sont le ferroviaire, l’aviation d’affaires et l’aviation commerciale.

La Business Unit Conseil – audit, conseil et optimisation en matière de technologies et de processus - (0,7 % du CA) : l’activité créée au 1er janvier 2022 finit son 1er exercice sur un chiffre d’affaires de 1M€ grâce à ses expertises en matériaux innovants, en optimisation industriel et jumeau numérique.

Perspectives

Les technologies déployées au service de la nécessité de transformation des transports plus verts permettent d’envisager une nouvelle année de croissance pour 2023. Les synergies et les coopérations entre les équipes, le positionnement premium grâce aux expertises plus visibles et mieux reconnues confortent la perspective de long terme. La structure financière est solide et le déploiement du plan ONE SOGECLAIR porte ses fruits.

Prochain communiqué : Résultats 2022, le 15 mars 2023 après clôture de la Bourse

A propos de SOGECLAIR

Fournisseur de solutions innovantes à forte valeur ajoutée pour une mobilité plus sobre et plus sûre, Sogeclair apporte ses compétences en ingénierie et fabrication de haute qualité aux secteurs de pointe : aéronautique, aérospatial, automobile, ferroviaire et défense. Accompagnant ses clients et partenaires depuis la conception et la simulation jusqu’à la fin de vie du produit, à travers toute la chaîne de fabrication et la mise en service, les collaborateurs sont répartis dans le monde entier afin d’offrir un support de qualité et de proximité à tous ses clients.

SOGECLAIR est cotée sur Euronext Paris – Compartiment C – Indice Euronext® Family Business -Code ISIN : FR0000065864 (Reuters SCLR.PA – Bloomberg SOG.FP)

Contacts : Philippe ROBARDEY, PDG de SOGECLAIR / Olivier PEDRON, DGA de SOGECLAIR / www.sogeclair.com / +33(0)5 61 71 70 33

Contact presse : Louise-Marie Thabard / Communication SOGECLAIR / louise-marie.thabard@sogeclair.com / +336 75 95 12 20

Pièce jointe