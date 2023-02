EQUASENS : CA 2022 : +10,88% à 214,07 M€

English French

Villers-lès-Nancy, le 3 février 2023 - 18h00 (CET)

COMMUNIQUE DE PRESSE

CA 2022 : +10,88% à 214,07 M€

A périmètre comparable ( y compris PROKOV EDITIONS sur le T4 ), le CA 2022 est en progression de 8,82% à 210,09 M€ . Le Groupe confirme l’efficience de sa stratégie d’interopérabilité entre les professionnels et établissements de santé avec l’enjeu identifié de structurer l’offre de soins, d’améliorer la coordination des acteurs de santé et les échanges de données autour du patient.



Le Groupe conforte sa position d’expert et de leader en solutions technologiques de santé avec le référencement Ségur de 7 logiciels dans 4 couloirs. i d. by Pharmagest pour l es officines , DOMILINK HAD et DOMILINK SSIAD pour les professionnels intervenant au domicile du patient , HOSPILINK pour les hôpitaux et structures spécialisées , TITAN pour les EHPAD , MédiStory 4 chez les médecins libéraux et MSP , et MEDILINK pour les MSP.



Le Ségur du Numérique en Santé a contribué au CA 2022 à hauteur de 7,10 M€.





Maintien en 2023 des ambitions d’expansion en Europe à l’instar du renforcement des positions au Royaume-Uni (CAREMEDS) et en Allemagne (I-MEDS) et de développement dans d’autres domaines de la santé.





En millions d’euros 2021 2022 Variation 1er trimestre 45,27 49,36 + 9,03 % 2ème trimestre 48,63 54,21 + 11,48 % 3ème trimestre 44,21 50,13 + 13,39 % 4ème trimestre 54,95 * 60,40 + 9,90 % Chiffre d’affaires annuel 193,07 214,07 ** + 10,88 %

* Intégration de PROKOV EDITIONS au T4 2021

** non audité

****

Point sur l’activité 2022

Pour mémoire, à compter du 1er janvier 2022 :

le Pôle Communication Digitale a intégré la Division PHARMAGEST ;

l’activité Télémédecine est rattachée à la Division AXIGATE LINK.

Ces évolutions sont prises en compte en N-1 pour permettre des comparaisons à périmètre identique.

La Division PHARMAGEST enregistre un chiffre d’affaires annuel de 156,30 M€ en progression de 7,62% par rapport à 2021. Cette Division représente 73,01% du chiffre d’affaires global 2022 du Groupe Equasens. En France , le chiffre d’affaires annuel progresse de 7,65% à 140,77 M€.

enregistre un chiffre d’affaires annuel de 156,30 M€ en progression de 7,62% par rapport à 2021. Cette Division représente 73,01% du chiffre d’affaires global 2022 du Groupe Equasens.

Hors le référencement Ségur obtenu le 14.11.2022 qui est venu "booster" les ventes de la solution id. by Pharmagest (nouvelle version profondément transformée du LGPI) sur les dernières semaines de l’année (CA de 2,02 M€), ce Pôle maintient son niveau de croissance constaté au 30.09.2022 (+7,24%) avec des performances notables tant sur ses activités logicielles (lancement de nouvelles offres comme id.Mobilité et OffiSecure Fibre, poursuite du déploiement des solutions d’interopérabilité) que matérielles (soutien du déploiement des étiquettes électroniques avec l’offre de financement du Groupe proposée par sa filiale HEALTHLEASE, renforcement des équipes techniques et de formation pour les installations).

En Italie, le chiffre d’affaires annuel progresse de 9,19% à 10,40 M€.





Ce Pôle poursuit le déploiement de son offre, tant en termes de solutions logicielles pour les pharmacies (nouvelle version du logiciel id.) et les grossistes-répartiteurs (déploiement de la nouvelle version de la plateforme de commandes Farmaclick), qu’en termes de matériels (vente d’équipements hardware, de piluliers manuels MULTIMEDS). Pour atteindre ses objectifs de développement, le Groupe a mis en œuvre son plan d’investissements : le renforcement de son équipe commerciale et de son Service Clients (techniciens et formateurs), l’ouverture de nouvelles agences pour davantage de proximité avec ses clients.

Le chiffre d’affaires annuel de la Belgique est en retrait de 4,08% à 2,49 M€ (ce Pôle représente 1,17 % du CA Total Groupe en 2022).





Le secteur des pharmacies en Belgique poursuit sa mutation vers un business model plus orienté vers la rentabilité de ses structures. Si la collaboration du Service Clients et de la R&D a permis de stabiliser la situation avec les groupements, ce Pôle poursuit ses efforts pour renforcer son positionnement auprès des indépendants. L’équipe commerciale dispose d’atouts significatifs avec la nouvelle version id. et le lancement des étiquettes électroniques.

L’activité 2022 du Pôle Communication Digitale progresse de 12,64% à 2,63 M€.





Parallèlement aux laboratoires de renom, le Groupe a enrichi son portefeuille auprès de laboratoires de plus petite dimension. Grâce au mix de ces dispositifs (gestion de catalogues, missions de communication et/ou de notification, édition de statistiques), ce Pôle enregistre un rythme d’activités régulier. En 2022, il a réalisé 165 campagnes de communication pour près de 80 partenaires.

La Division AXIGATE LINK enregistre un chiffre d’affaires annuel de 32,61 M€ en progression de 15,00% par rapport à 2021. Cette Division représente 15,23% du chiffre d’affaires global 2022 du Groupe Equasens.





Toutes les activités de la Division sont en progression sur leurs marchés respectifs, le déploiement des offres Ségur contribuant notamment à cette croissance :

L’activité des EHPAD (solution TITAN) : +17,72% à 16,58 M€ (dont 1,83 M€ Ségur).





Après une phase de pré-commercialisation de TITANLINK (version Cloud de TITAN, multilingue et multi-pays), les premières installations ont eu lieu en France (MALTA INFORMATIQUE) et en Belgique (MALTA BELGIUM).

Pour le secteur de l’ Hospitalisation à Domicile (DOMILINK HAD et DOMILINK SSIAD) :

+6,23% à 5,90 M€ (dont 1,08 M€ Ségur).

(DOMILINK HAD et DOMILINK SSIAD) : +6,23% à 5,90 M€ (dont 1,08 M€ Ségur). Pour les hôpitaux (HOSPILINK) : +2,87% à 4,37 M€ (dont 0,27 M€ Ségur).

(HOSPILINK) : +2,87% à 4,37 M€ (dont 0,27 M€ Ségur). Pour le secteur des Etablissements & Professions Libérales (MEDILINK) : +22,96% à 5,04 M€ (dont 0,64 M€ Ségur).





pandaLAB Pro enregistre une progression significative de son chiffre d’affaires (+36% à 1,14 M€). Portée par la double certification ISO 27001 et HDS de la société PANDALAB qui garantit un haut niveau de confidentialité et de sécurité des données de santé, la commercialisation de pandaLAB Pro doit s’intensifier notamment auprès des établissements privés.

L’activité de Télémédecine : + 94,09% à 0,72 M€ (ce Pôle représente 0,33% du CA Total Groupe en 2022).





Le rattachement de cette activité à la Division AXIGATE LINK dédiée aux établissements et services médico-sociaux favorise la promotion et le développement des solutions ETPLINK / HDJLINK (programme de gestion des programmes thérapeutiques et l’hospitalisation de jour en établissement médico-social ou sanitaire) ainsi que CARELIB EHPAD (solution d’appels résidents, de détection de chutes et de géolocalisation intégrée en EHPAD) au sein de ces structures de santé.

La Division E-CONNECT enregistre un chiffre d’affaires annuel de 16,94 M€ en progression de 6,22% par rapport à 2021. Cette Division représente 7,91% du chiffre d’affaires global 2022 du Groupe Equasens. Pôle e-Connect : +5,10% à 13,45 M€.

enregistre un chiffre d’affaires annuel de 16,94 M€ en progression de 6,22% par rapport à 2021. Cette Division représente 7,91% du chiffre d’affaires global 2022 du Groupe Equasens.

La mise en œuvre de la stratégie RSE de cycle "second life" a permis la croissance de ce Pôle, préalablement bridé par des difficultés d’approvisionnement en composants électroniques qu’il a su correctement anticiper. Afin de limiter ces impacts, le Pôle a décidé d’accélérer la diversification de sa sous-traitance de fabrication.

Activité des Personnes Fragiles (solutions NOVIAcare) : en retrait de 49,55% à 0,03 M€ (ce Pôle représente 0,01 % du CA Total Groupe en 2022).





Le plan d’actions commerciales commence à porter ses fruits et a permis d’accélérer le lancement de l’offre LIVIAHOME by NOVIAcare en la rendant plus accessible au Grand Public par son intégration à la Marketplace BOULANGER notamment. En Europe, les partenaires et industriels qualifiés (Pays-Bas, Belgique, Allemagne) valident les premières commandes de box à livrer sur les premiers mois de 2023.

Pôle Observance (qui regroupe en 2022 les activités de CAREMEDS, MULTIMEDS et I-MEDS) : +11,98% à 3,45 M€.





Ce Pôle maintient son niveau de croissance. La prise de contrôle à 100% de ces activités va permettre d’accélérer le développement de ces offres auprès des clients européens des Divisions du Groupe et de conforter son positionnement sur les marchés européens (notamment au Royaume-Uni et en Allemagne).

La Division MEDICAL SOFT (qui comprend l’activité de la société PROKOV EDITIONS intégrée au T4 2021) enregistre un chiffre d’affaires annuel de 6,22 M€ (+106,90% du T4 2022 par rapport au T4 2021). Cette Division représente 2,90% du chiffre d’affaires global 2022 du Groupe Equasens.





Premier acteur du marché à obtenir le 30.05.2022 le référencement Ségur de son logiciel médical MédiStory 4, PROKOV EDITIONS a de nouveau prouvé son agilité commerciale en déployant aussitôt son offre certifiée tout en maintenant un effort significatif de R&D pour le développement de nouveaux modules innovants à destination des médecins spécialistes notamment.

La Division F INTECH enregistre un chiffre d’affaires annuel de 2,01 M€ en retrait de 18,03% par rapport à 2021. Cette Division représente 0,94% du chiffre d’affaires global 2022 du Groupe Equasens.





Malgré une offre mature et des partenaires bailleurs de renom, cette activité reste impactée par les conditions défavorables sur le marché du financement liées aux fortes augmentations de taux en 2022.

Perspectives

En 2022, le Groupe Equasens a confirmé l’efficience de sa stratégie de croissance (organique et externe) et les référencements Ségur de ses logiciels ont consacré son savoir-faire et son expertise technologique. Le Groupe anticipe des résultats dans la continuité des exercices précédents.

Pour 2023, à l’instar du renforcement de ses positions au Royaume-Uni (CAREMEDS) et en Allemagne

(I-MEDS), le Groupe maintient ses ambitions d’expansion en Europe et de développement dans d’autres domaines de la santé.

Calendrier financier

Résultats Annuels 2022 : 24 mars 2023 après Bourse.

Réunion d’information sur les Résultats Annuels 2022 : 27 mars 2023 à 11h30 à Paris.

A propos du Groupe Equasens

Avec plus de 1.200 collaborateurs « Citoyens de la santé et du bien-être », le Groupe Equasens est aujourd’hui un acteur structurant du monde de la Santé en Europe qui adresse ses solutions logicielles à l’ensemble des professionnels de santé (les pharmaciens, les médecins libéraux, les hôpitaux, les structures de HAD, les maisons de retraite, les maisons de santé) à la ville comme à l’hôpital.

Présent en France, Allemagne, Grande-Bretagne, Belgique, Irlande, Italie, et au Luxembourg, le Groupe Equasens rassemble aujourd’hui les professionnels de santé au sein d’un écosystème unique en France et en Europe, qui met le meilleur de la technologie au service de l’humain.

Coté sur Euronext Paris™ - Compartiment A

Intégré à l’Euronext Tech Leaders et au label European Rising Tech

Indices : MSCI GLOBAL SMALL CAP - GAÏA Index 2020 - CAC® SMALL et CAC® All-Tradable par inclusion

Eligible au Service de Règlement Différé (SRD) et au dispositif PEA-PME

ISIN : FR0012882389 – Code Mnémonique EQS

Retrouvez toute l’actualité du Groupe Equasens sur www.equasens.com

CONTACTS

Relations Analystes Investisseurs :

Directrice Administratif et Financier : Frédérique SCHMIDT

Tél. 03 83 15 90 67 – frederique.schmidt@equasens.com

Relations Presse :

FIN’EXTENSO - Isabelle APRILE

Tél. 06 17 38 61 78 - i.aprile@finextenso.fr

Pièce jointe