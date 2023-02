English French

La nouvelle Drop Box facilite les retours de colis au Royaume-Uni avec les consignes colis Parcel Pending de Quadient

Le transporteur Evri sera le premier partenaire à bénéficier de la technologie

La nouvelle Drop Box et son imprimante optionnelle simplifient les retours et facilitent la gestion de la collecte des colis p ar les transporteurs

L'innovation est présentée aujourd'hui par Quadient et Evri à la Delivery Conference de Londres





Paris, le 7 février 2023

Quadient (Euronext Paris: QDT), un opérateur majeur de consignes colis connectées dans le monde, et leader dans les technologies de gestion des communications clients, a présenté aujourd'hui une nouvelle fonctionnalité pour ses consignes intelligentes Parcel Pending by Quadient, la Drop Box, qui permet aux consommateurs de déposer facilement leurs colis retours et d'imprimer des étiquettes d'expédition si besoin.

Les études récentes estiment qu’en moyenne 20 à 24 % des achats en ligne sont retournés aux commerçants. De plus, la montée en puissance de l'économie circulaire modifie considérablement le paysage du commerce électronique et participe à la croissance des volumes de colis de consommateur à consommateur (C2C) et des services de livraison. Ces tendances obligent les transporteurs à trouver des moyens de renforcer leurs activités sur le premier kilomètre et à innover pour atténuer la hausse des coûts associés. Grâce au concept modulaire développé par Quadient, la Drop Box et son imprimante se présentent sous la forme d'une unité qui peut être ajoutée à des consignes nouvelles ou déjà en place. Ce module permet aux consommateurs de déposer des colis directement dans un compartiment dédié, en scannant simplement une étiquette code à barres, ce qui maximise le nombre de colis récupérés tout en minimisant l'empreinte physique de la consigne. Les utilisateurs ont également la possibilité d'imprimer des étiquettes d'expédition standard directement depuis l'imprimante intégrée. La technologie cloud de monitoring de Quadient enregistre chaque étape du processus et permet aux transporteurs de connaître à tout moment le statut des colis.

Alors que cette nouvelle solution vient d’être lancée au Royaume-Uni, Evri, l'un des plus grands opérateurs de colis du pays, est le premier transporteur à proposer la fonctionnalité Drop Box et imprimante à ses clients. Evri est l'un des quatre transporteurs internationaux à avoir rejoint le réseau ouvert de consignes intelligentes de Quadient au Royaume-Uni. Ce dernier compte déjà 300 consignes en service, et prévoit d'atteindre 5 000 unités dans les années à venir, au rythme d'environ 200 nouvelles implantations par mois.

« L'introduction dans notre réseau agnostique d’une solution entièrement intégrée comme la Drop Box et son imprimante optionnelle fait de Quadient un acteur unique sur son marché », a déclaré Ian Caminsky, SVP & MD Parcel Locker Solutions DACHIT-UKI, Quadient. « Nous nous appuyons sur notre expérience de longue date au Japon, en France, aux États-Unis et au Royaume-Uni pour lancer des innovations qui contribuent à l'efficacité opérationnelle et à l'élimination des processus les plus chronophages. Nous sommes ravis qu'Evri soit le premier transporteur à utiliser cette nouvelle fonctionnalité pour gérer facilement ses flux du premier kilomètre et offrir une expérience client exceptionnelle aux acheteurs en ligne ».

« Nous sommes ravis d'étendre notre réseau hors domicile avec le réseau de consignes intelligentes de Quadient, tout en bénéficiant de la nouvelle technologie des consignes. Cela simplifiera l'envoi en permettant aux clients d'imprimer une étiquette directement à partir de la consigne, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, un atout formidable pour ceux qui ne peuvent pas le faire chez eux, ce qui signifie que le réseau de consignes de Quadient offre les mêmes prestations que nos points services ParcelShops. La Drop Box est aussi un moyen simple et rapide pour les petites entreprises d'envoyer plusieurs colis en une seule fois et maximise le nombre de colis traités dans une même consigne chaque jour », a déclaré Kath Gill, Responsable de la Distribution hors domicile chez Evri.

Des enquêtes de satisfaction menées sur les consignes par Quadient en décembre 2022 et janvier 2023 ont recueilli plus de 60 000 réponses des utilisateurs en France et au Japon, et ont montré que plus de 97 % des répondants sont satisfaits de leur expérience. Par ailleurs, 97 % des utilisateurs sont satisfaits de leur expérience de retour colis au Japon, mettant en avant la qualité de la localisation, l’expérience sans contact et de vastes plages horaires de disponibilité comme leurs principaux facteurs de satisfaction.

La fonctionnalité Drop Box et imprimante de Quadient seront prochainement aussi mises à la disposition des commerçants et transporteurs dans d’autres en Europe et en Amérique du Nord.

La nouvelle Drop Box et imprimante optionnelles sont actuellement présentées par Quadient et Evri à Londres lors de l'événement phare du secteur du commerce électronique britannique, The Delivery Conference. Visitez Quadient au stand n° 11 pour en savoir plus.

À propos de Quadient

Quadient est à l’origine des expériences client les plus significatives. En se concentrant sur trois grands domaines d’activité, l’Automatisation Intelligente des Communications, les Consignes Colis automatiques et les Solutions liées au Courrier, Quadient aide quotidiennement des centaines de milliers d’entreprises à construire des liens durables avec leurs clients et à leur offrir une expérience client d’exception, dans un monde où les interactions se doivent d'être toujours plus connectées, personnelles et mobiles. Quadient est cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et fait partie des indices CAC® Mid 60 et EnterNext® Tech 40.

Pour plus d'informations sur Quadient, visitez www.quadient.com/fr-FR.

Contacts Presse Quadient

Nathalie Labia, Communication Externe

01 70 83 18 53 - n.labia@quadient.com Agence MilleSoixanteQuatre / LaSuite&Co

Perrine Soymié – 06.45.33.72.18 – perrine.soymie@lasuiteandco.com

Alexandra Leoni – 06 76 88 98 17 - alexandra.leoni@lasuiteandco.com Alexandre Ghaffari – 06.15.86.94.18 - alexandre.ghaffari@lasuiteandco.com

Pièce jointe