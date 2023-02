2023-02-07

PRESSRELEASE

Arcoma lanserar live-kamera och avancerad fjärrkontroll

Arcoma AB lanserar idag två utökade och smarta funktioner för att ytterligare förbättra arbetsflödet och effektiviteten på röntgensystemet Arcoma Precision i5; live-kamera och avancerade fjärrkontroll.

Live-kameran ger användaren en god överblick över patienten under hela undersökningen. Kameravyn visas både på röntgensystemets display och i manöverrummet vilket förenklar och effektiviserar arbetet.

Den avancerade fjärrkontrollen gör det möjligt för användaren att enkelt justera röntgensystemets position på ett ergonomiskt sätt, utan att arbeta med armarna över axelhöjd. Fjärrkontrollens inbyggda intelligens gör att rörelserna anpassas efter vald undersökning och säkerställer säker och snabb positionering .

Dessa funktioner för Arcoma Precision i5 kommer ytterligare förstärka Arcomas erbjudande som kännetecknas av ergonomi, ett högt arbetsflöde och högsta kvalitet.

”Vi strävar alltid efter att erbjuda lösningar som förbättrar ergonomin och arbetsflödet i våra röntgensystem. Vi är övertygade om att live-kameran och den avancerade handkontrollen kommer bidra till en ökad kundnöjdhet hos våra användare av Arcoma Precision i5.” uttrycker Linda Ungsten, Produktchef på Arcoma.

”Jag är nöjd och stolt över att Arcoma nu tar ett stort steg framåt med dessa förbättringar. Det skapar nya möjligheter både för våra distributörer och våra OEM-partners, och stärker vår position som en ledande och innovativ leverantör av röntgensystem” säger VD Mattias Leire.





Om Arcoma

Arcoma, med lång erfarenhet av branschen, är en ledande leverantör av integrerade digitala röntgensystem med hög kvalitet och avancerad teknik. Arcomas produkter erbjuder den senaste digitala bildtekniken kombinerat med tekniskt avancerade rörliga positioneringssystem, vilket tillsammans med ergonomisk skandinavisk design, erbjuder kunden kompletta, konfigurerbara och funktionella digitala röntgensystem. Bolagets produkter säljs via återförsäljare samt via OEM-kunder och det finns idag över 3 500 av Arcomas röntgensystem installerade i hela världen. Arcoma är listat på Nasdaq First North.

Certified Adviser är Erik Penser Bank (tel: 08-4638300, e-mail: certifiedadviser@penser.se)

För mer information om bolaget besök www.arcoma.se







