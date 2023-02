Hepsor ASi uus finantsjuht on Nele Sumberg

English Estonian

6. veebruaril 2023 alustas Hepsor ASi finantsjuhina tööd Nele Sumberg.

Nele Sumberg töötas alates 2020. aastast kuni 2022. aasta novembrini kinnisvaraarendusettevõtte Liven ASi finantsjuhina. Enne Liveniga ühinemist töötas ta alates 2014. aastast Ülemiste Keskust opereeriva Ülemiste Center OÜ finantsjuhina ning aastatel 2012–2014 Eesti Energia energiamüügi finantskontrollerina. Nele Sumberg alustas oma karjääri PWC auditi osakonnas, kus ta töötas aastatel 2006–2012.

Hepsori juhatuse liige Henri Laks ütles: „Meil on väga hea meel, et Nele Hepsori meeskonnaga liitub. Usun, et Nele varasem kogemus kinnisvaraarendusettevõttest on abiks kiirele sisseelamisele ning tema tugev finantsalane taust toetab meie ettevõtte edasist strateegilist arengut.“

Nele Sumbergi sõnul on talle tugevalt silma jäänud Hepsori roheline mõtteviis, milles ta näeb suurt konkurentsieelist. Samuti motiveerisid teda Hepsori meeskonnaga liituma põnevad arendusprojektid Eestis ja Lätis, näiteks Manufaktuuri Kvartal Põhja-Tallinnas ning suured ärikinnisvara arendusprojektid Riias. Olulisel kohal on kindlasti ka Hepsori ambitsioonikas kasvustrateegia, millesse ta soovib igakülgselt panustada.

