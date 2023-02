English French

Elina Valtia est nommée Directrice Générale de JCDecaux Finlande

Paris, le 7 février 2023 – JCDecaux SE (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure, annonce aujourd’hui la nomination d’Elina Valtia en tant que Directrice Générale de JCDecaux Finlande, à compter du 1er avril 2023. Elle reportera à Jean-François Decaux.

Forte d’une expérience de plus de 20 ans dans le secteur des médias, elle rejoint JCDecaux après avoir dirigé pendant les neuf dernières années la régie publicitaire de Warner Bros. Discovery. Dernièrement, elle a également exercé les fonctions de Directrice de Warner Bros. Discovery Finlande, intégrant l’équipe dirigeante scandinave. Pendant ses années chez Warner Bros. Discovery, Elina a dirigé le Département Publicité du service de streaming discovery+ et de plusieurs chaînes de télévision linéaire, notamment lors de la diffusion des Jeux Olympiques de 2018 et 2022. Diversité, Equité et Inclusion (DEI) sont des valeurs chères à Elina qui, en plus de ses autres fonctions, a été responsable DEI pour la zone scandinave lors de la fusion de Warner Media avec Discovery. Elina est passionnée par les ventes dans le secteur du BtoB et avant de rejoindre les médias télévisés, elle a longtemps travaillé au sein des équipes commerciales de Clear Channel puis de JCDecaux Finlande où elle fut Directrice commerciale de 2007 à 2014.

Elina Valtia a déclaré : « J’ai le sentiment de revenir à la maison. JCDecaux est le numéro un mondial incontesté de la communication extérieure. Les nouvelles solutions programmatiques et de ciblage d’audiences fondé sur la donnée offrent d’incroyables perspectives. Ainsi, pouvoir diriger la filiale finlandaise d’une si belle entreprise est pour moi un honneur et je me réjouis de travailler prochainement avec les équipes. »

Jean-François Decaux, Co-Directeur Général de JCDecaux a déclaré : « Je me réjouis qu’Elina rejoigne notre entreprise. C’est une dirigeante extrêmement talentueuse et une grande experte des médias, qui a su générer de la croissance tout au long de sa carrière. Réputée pour l’excellence de son leadership, je suis ravi qu’Elina retrouve à nouveau nos équipes. »

Chiffres clés de JCDecaux

Chiffre d’affaires 2022 : 3 317m€ (a)

N°1 mondial de la communication extérieure

Une audience journalière de plus de 850 millions de personnes dans plus de 80 pays

957 706 faces publicitaires dans le monde

Une présence dans 3 518 villes de plus de 10 000 habitants

10 720 collaborateurs

JCDecaux est coté sur l’Eurolist d’Euronext Paris et fait partie des indices Euronext 100 et Euronext Family Business

JCDecaux est référencé en matière de performance extra-financière dans les classements FTSE4Good (3,6/5), CDP (Liste A-), MSCI (AA) et classé Platine par EcoVadis

1 ère entreprise de Communication Extérieure ayant rejoint RE100 (engagement vers le 100% d’énergies renouvelables)

entreprise de Communication Extérieure ayant rejoint RE100 (engagement vers le 100% d’énergies renouvelables) Leader dans le vélo en libre-service : pionnier de la mobilité douce

N°1 mondial du mobilier urbain (530 143 faces publicitaires)

N°1 mondial de la publicité dans les transports avec 154 aéroports et 215 contrats de transport dans les métros, bus, trains et tramways (340 753 faces publicitaires)

N°1 européen de l’affichage grand format (72 611 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Europe (596 831 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Asie-Pacifique (232 268 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Amérique Latine (64 893 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Afrique (20 808 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure au Moyen-Orient (14 177 faces publicitaires)

(a) Chiffre d’affaires ajusté

