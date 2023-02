English Finnish Swedish

Yhtiötiedote, Sisäpiiritieto, Helsinki, 8.2.2023, klo. 17.00 (EET)



Sisäpiiritieto: Nexstim Oyj hakee osakkeidensa rinnakkaislistauksen poistamista Nasdaq First North Growth Market Sweden -markkinapaikalta

Kaupankäynti Nexstim Oyj:n osakkeilla tulee jatkumaan ainoastaan Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla kaupankäyntitunnuksella NXTMH (ISIN-koodi: FI4000506811)

Nexstim Oyj (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (”Nexstim” tai ”Yhtiö”) ilmoittaa, että Yhtiö on hakenut osakkeidensa kaupankäynnin päättämistä Nasdaq First North Growth Market Sweden -markkinapaikalla (“Nasdaq FN GM Sweden”).

Tehdessään päätöstä hakea osakkeidensa kaupankäynnin päättämistä, Yhtiön hallitus tarkasteli kaupankäynnin kehitystä Nasdaq FN GM Sweden -markkinapaikalla siitä lähtien, kun Nexstim listautui markkinapaikalle vuonna 2014. Yhtiön hallitus huomioi päätöksenteossaan kaupankäynnin alhaisen volyymin samoin kuin Euroclear Sweden AB:n kautta omistustaan hallinnoivien nykyisten osakkeenomistajien pienen määrän. Yhtiö on ottanut huomioon myös kokonsa suhteessa rinnakkaislistauksen aiheuttamiin lisäkustannuksiin, samoin kuin hallinnollisen taakan, joka johtuu Suomen ensisijaisen markkinapaikan ohella toisen markkinapaikan sääntöjen noudattamisesta.

Yhtiö haluaa muistuttaa Euroclear Sweden AB:n kautta omistustaan hallinnoivia Nexstimin osakkeenomistajia, että vaikka osakkeiden kaupankäynti Nasdaq FN GM Sweden -markkinapaikalla päättyy, kyseiset osakkeenomistajat voivat jatkaa kaupankäyntiä Yhtiön osakkeilla Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla järjestämällä osakkeidensa siirtämisen Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään. Tehdäkseen siirron osakkeenomistajan tulee lisätietoja saadakseen ottaa yhteyttä salkunhoitajaansa tai Nexstimin järjestämään edustajaan Aqurat Fondkommission AB:hen (info@aqurat.se).

Viimeinen kaupankäyntipäivä Nasdaq FN GM Sweden -markkinapaikalla on arviolta 15.4.2023. Lisätietoja osakkeiden kaupankäynnin päättymisestä tällä markkinapaikalla tullaan antamaan, kun Nasdaq Stockholm on hyväksynyt osakkeiden poistamista koskevan hakemuksen.

Lisätietoja saa verkkosivulta www.nexstim.com tai ottamalla yhteyttä:

Mikko Karvinen, toimitusjohtaja

+358 50 326 4101

mikko.karvinen@nexstim.com

Yhtiön hyväksytty neuvonantaja on Erik Penser Bank.

Tietoja Nexstim Oyj:stä

Nexstim on suomalainen, kansainvälisillä markkinoilla toimiva kasvuhakuinen lääkintäteknologiayritys. Missionamme on mahdollistaa haastavien aivosairauksien yksilöllinen ja tehokas diagnostiikka ja hoito.

Nexstim on kehittänyt uraauurtavan noninvasiivisen aivostimulaatioteknologian kallon ulkopuoliseen aivostimulaatioon (TMS eli transcranial magnetic stimulation), johon on yhdistetty 3D-navigointijärjestelmä. Uniikki teknologia mahdollistaa halutun aivoalueen tarkan ja yksilöllisen stimuloinnin.

Nexstimin Diagnostiikkaliiketoiminta keskittyy kaupallistamaan NBS (Navigated Brain Stimulation) -laitteistoa. Nexstimin NBS-laitteisto on ainoa FDA:n hyväksymä ja CE-merkitty navigoiva TMS-laitteisto liikeaivokuoren ja aivojen puhealueiden leikkausta edeltävää kartoitusta varten.

Nexstimin Terapialiiketoiminta markkinoi ja myy NBT® (Navigated Brain Therapy) -laitteistoa, jolla on FDA:n markkinointi- ja jakelulupa vakavan masennuksen hoitoon Yhdysvalloissa. NBT®-laitteisto on CE-hyväksytty Euroopassa käytettäväksi vakavan masennuksen ja kroonisen neuropaattisen kivun hoidossa.

Nexstimin osakkeet on listattu Nasdaq First North Growth Market Finlandin ja Nasdaq First North Growth Market Swedenin markkinapaikoilla.

Lisätietoja on osoitteessa www.nexstim.com

