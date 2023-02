English French

JCDecaux remporte le contrat exclusif de mobilier urbain publicitaire de Stavanger (Norvège) pour 10 ans

Paris, le 8 février 2023 – JCDecaux SE (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure, annonce aujourd’hui que sa filiale norvégienne « JCDecaux Norge AS » a remporté le contrat de mobilier urbain publicitaire (notamment digital) de Stavanger, capitale pétrolière et troisième plus grande ville de Norvège, pour 10 ans.

JCDecaux travaille en étroite collaboration avec Stavanger depuis plus de 20 ans. Ce nouveau contrat, effectif à partir de juillet 2023, porte sur la fourniture, l’installation et la maintenance de 150 Abribus, de 10 sanitaires à entretien automatique ainsi que d’autres équipements tels que des mobiliers sur pied, des kiosques interactifs, des bornes de propreté et des bancs.

Trygve Peter Nilsen, Responsable de la voirie et de la circulation de la ville de Stavanger, a déclaré : « Notre partenariat avec JCDecaux est une véritable réussite depuis plus de 20 ans. Le Groupe adopte une approche innovante et autonome, et accorde une attention particulière à la qualité de ses produits et de ses opérations de maintenance. Nous nous réjouissons de continuer à travailler avec JCDecaux dans le cadre de ce nouveau contrat. »

Jean-François Decaux, Co-Directeur Général de JCDecaux, a déclaré : « Nous sommes fiers de poursuivre ce partenariat de longue date avec la ville de Stavanger, où nous sommes partis de zéro pour lancer notre société norvégienne en 1999. Dans le cadre du processus de passation des marchés publics, 60 % de l’évaluation portait sur des critères non financiers tels que la fonctionnalité, la qualité et la durabilité des produits et services, pour lesquels JCDecaux a proposé la meilleure offre. La digitalisation du mobilier est également un atout qui nous permettra de renforcer notre offre publicitaire auprès des annonceurs locaux et nationaux, et d’augmenter la part de marché de la communication extérieure en Norvège. »

Chiffres clés de JCDecaux

Chiffre d’affaires 2022 : 3 317m€ (a)

N°1 mondial de la communication extérieure

Une audience journalière de plus de 850 millions de personnes dans plus de 80 pays

957 706 faces publicitaires dans le monde

Une présence dans 3 518 villes de plus de 10 000 habitants

10 720 collaborateurs

JCDecaux est coté sur l’Eurolist d’Euronext Paris et fait partie des indices Euronext 100 et Euronext Family Business

JCDecaux est référencé en matière de performance extra-financière dans les classements FTSE4Good (3,6/5), CDP (Liste A-), MSCI (AA) et classé Platine par EcoVadis

1 ère entreprise de Communication Extérieure ayant rejoint RE100 (engagement vers le 100 % d’énergies renouvelables)

entreprise de Communication Extérieure ayant rejoint RE100 (engagement vers le 100 % d’énergies renouvelables) Leader dans le vélo en libre-service : pionnier de la mobilité douce

N°1 mondial du mobilier urbain (530 143 faces publicitaires)

N°1 mondial de la publicité dans les transports avec 154 aéroports et 215 contrats de transport dans les métros, bus, trains et tramways (340 753 faces publicitaires)

N°1 européen de l’affichage grand format (72 611 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Europe (596 831 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Asie-Pacifique (232 268 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Amérique Latine (64 893 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Afrique (20 808 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure au Moyen-Orient (14 177 faces publicitaires)

(a) Chiffre d’affaires ajusté

Pour plus d’information : www.jcdecaux.com

Retrouvez-nous sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram et YouTube

Direction de la Communication : Albert Asséraf

01 30 79 79 10 – albert.asseraf@jcdecaux.com

Relations Investisseurs : Rémi Grisard

01 30 79 79 93 – remi.grisard@jcdecaux.com

Pièce jointe