COMMUNIQUE DE PRESSE: NACON ÉTEND LA GAMME RIG AVEC DES NOUVEAUX PRODUITS OFFICIELS PLAYSTATION®

NACON ÉTEND LA GAMME RIG AVEC DES NOUVEAUX PRODUITS OFFICIELS PLAYSTATION®

Lesquin, 8 février, 2023 – NACON , acteur majeur de l’édition de jeux vidéo et créateur d’accessoires gaming premium est ravi d’annoncer l’arrivée de deux nouveaux produits RIG sous licence officielle PlayStation®5: Un micro pour le streaming, le gaming et le podcasting (disponible en deux coloris) ainsi que des écouteurs gaming intra-auriculaires innovants.

« L’enrichissement de notre offre RIG pour PlayStation®5 nous permet de proposer aux joueurs de nouvelles options pour streamer et jouer dans les meilleures conditions. » déclare Gregory Morquin, Directeur Global Business pour NACON. « En plus du nouveau micro à destination des streamers, nous avons également pensé à ceux qui préfèrent utiliser des écouteurs plus discrets pour jouer. Ces nouveaux produits offrent aux joueurs toujours plus de confort et des performances top niveau. »

RIG M100 HS : Un micr o pour bien démarrer le S treaming

Conçu pour les joueurs sur PlayStation®5 qui souhaitent se lancer dans le streaming, RIG M100 HS est un micro qui assure une retransmission vocale précise, avec un son riche, dynamique et non déformé. Sa connexion USB « plug-and-play » permet de commencer immédiatement à enregistrer et à diffuser. Le micro intègre un convertisseur analogique-numérique avec une résolution de 16bits/48kHz afin de prendre en charge une multitude de connexions.

Disponible en noir ou en blanc, il dispose d’un solide trépied réglable. Une mousse de protection permet de bloquer les bruits parasites et un bouton de mise en « mute », avec témoin LED, indique si le micro est coupé ou en fonctionnement.

Caractéristiques techniques :

Micro sous licence officielle PS5™ et PS4™. Compatible avec PC / Mac

Directivité cardioïde et CAN intégré, avec une résolution de 16bits/48kHz

Enregistrement audio « plug-and-play »

Trépied réglable

Câble USB extra-long de 3 m

Bonnette en mousse incluse pour limiter les bruits de fond

Connexion USB-A vers USB-B

Bouton « mute » facile d’accès, avec témoin LED

Le micro RIG M100 HS est disponible en magasin au prix public conseillé de 79.90€.

RIG 200 HS : Une alternative discrète aux casques gaming

Les écouteurs gaming RIG 200 HS, sous licence officielle PlayStation®5, proposent une alternative mobile, discrète et légère aux casques gaming. L’immersion est préservée grâce au format intra-auriculaire et aux haut-parleurs de 9mm diffusant des aigus précis et des graves profonds.

Le micro perche est amovible et pourra être détaché des écouteurs. Il assure une transmission de très bonne qualité quand vous utilisez le chat vocal, lors des sessions de jeux multijoueur en ligne.

Légers et compacts, les écouteurs RIG 200 HS s’adapteront à votre morphologie grâce aux 3 tailles d’embout différentes fournies. Vous aurez la possibilité d’ajouter des stabilisateurs en silicone.

Caractéristiques techniques :

Écouteurs sous licence officielle PS5™ et PS4™. Compatible avec PC / Mac* et autres appareils disposant d’une prise jack 3,5mm

Haut-parleurs de 9 mm

Trois tailles d’embouts souples

Stabilisateurs en silicone

Micro perche amovible

Commandes intégrées de réglage du volume et mise en « mute »

Les écouteurs RIG 200 HS sont disponibles en magasin au prix public conseillé de 29.90€.

Les micros RIG M100 HS et les écouteurs RIG 200 HS sont déjà disponibles en Europe.

À PROPOS DE NACON : NACON est une société du groupe BIGBEN créée en 2019 afin d’optimiser ses savoir-faire en forte synergie sur le marché du jeu vidéo. En regroupant ses 16 studios de développement, l’édition de jeux vidéo AA, la conception et la distribution de périphériques gaming premium, NACON concentre 30 années d’expertise au service des joueurs. Nacon a fait l’acquisition de RIG, marque de casques gaming premium, en 2020. Reconnue pour ses nombreuses innovations, RIG se donne pour mission de développer des équipements de nouvelle-génération pour les joueurs compétitifs, les athlètes du esports et les streamers.

*PC compatibility not tested nor endorsed by Sony Interactive Entertainment. “PlayStation” and “PS” Family logo are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc.

