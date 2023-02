BETYDELIG VÆKST LEVERET

English Danish

DELÅRSRAPPORT 4. KVT. OG HELE ÅRET 2022

SELSKABSMEDDELELSE NR. 03/2023

Omsætningen i 2022 steg 47% til DKK 27 mia.

EBITDA steg 45% til DKK 5,0 mia.

Forventning til EBITDA på DKK 4,5-5,0 mia. for 2023 afspejler

mulig økonomisk afmatning

Udbytte på DKK 286 mio. foreslået samt aktietilbagekøb

på DKK 300 mio.

4. KVT. 2022

Færgedriftens emissionsintensitet nedbragt 7%

Afkast af investeret kapital øget til 8,6%

Finansiel gearing sænket yderligere til 2,8x

FORVENTNING 2023

EBITDA på DKK 4,5-5,0 mia.

Omsætning på niveau med 2022

Investeringer på DKK 1,6 mia.





“Trods modvind på visse områder klarede vores forretning sig rigtig godt i 2022. Samtidig med at vi øger udlodningen til aktionærer, ser vi et fortsat stort potentiale for at styrke og udvide vores netværk yderligere i de kommende år,” siger Torben Carlsen, CEO.





NØGLETAL 2022 2021 2022 2021 DKK mio. 4. kvt. 4. kvt. ∆ % Hele året Hele året ∆ % Omsætning 6.542 5.583 17 26.873 18.279 47 EBITDA før særlige poster 1.084 915 18 4.955 3.411 45 EBIT før særlige poster 448 309 45 2.457 1.313 87 Resultat før skat og særlige poster 370 255 45 2.114 1.035 104 Resultat før skat 378 259 46 2.139 1.069 100





Omsætningen i 4. kvartal steg 17% til DKK 6,5 mia. drevet af det fortsatte opsving i passagertal og -forbrug samt prisstigninger på fragttjenester for at dække stigende energi- og andre omkostninger.

EBITDA for 4. kvartal før særlige poster steg 18% til DKK 1.084 mio. EBITDA for fragtfærge- og logistikaktiviteterne steg 5% til DKK 987 mio. drevet af højere logistikindtjening, da fragtfærgeresultatet var på niveau med 2021.

EBITDA for 4. kvartal for passageraktiviteterne i forretningsenhederne Channel, Baltic Sea og Passenger steg til DKK 97 mio. fra DKK -20 mio. i 2021. EBITDA for 4. kvartal var 66% højere end i 2019, det seneste år før Covid-19.

For hele året steg koncernens EBITDA før særlige poster med DKK 1.544 mio. eller 45% til DKK 4.955 mio., da fragtfærge- og logistikresultatet steg DKK 588 mio. og passagerresultatet steg DKK 955 mio.

Forventning 2023

Forventningen til EBITDA på DKK 4,5-5,0 mia. før særlige poster inkluderer fortsat vækst, men forudsætter også en europæisk økonomisk afmatning samt negative påvirkninger fra krigen i Ukraine og overkapacitet på Kanalen. Omsætningen forventes derfor samlet set at forblive på niveau med 2022. Investeringerne forventes at udgøre omkring DKK 1,6 mia. eksklusive virksomhedskøb. Forventningen er uddybet på side 10 i rapportens engelske udgave.

Se delårsrapporten for 4. kvt 2022 her:



https://www.dfds.com/en/about/investors/reports-and-presentations/q4-report-2022

9. februar 2023. Telekonference i dag kl. 10.00 CET.

Registrer før mødet via dette link. Adgangskode sendes efter registrering. Følg live-streaming af mødet via dette link.

Kontakt

Torben Carlsen, CEO +45 33 42 32 01

Karina Deacon, CFO +45 33 42 33 42

Søren Brøndholt Nielsen, IR +45 33 42 33 59

Communications: +45 31 16 28 47

Om DFDS

DFDS leverer færge- og transport services i og omkring Europa og har en årlig omsætning på omkring DKK 27 mia.

For over 10.000 fragtkunder leverer vi høj pålidelighed via vores færge- og havneterminal services samt vores transport- og logistikløsninger.

For millioner passagerer tilbyder vi sikker transport på korte færgeruter og ruter med overnatning.



Vi har 11.500 medarbejdere fordelt på skibe, terminaler, logistikcentre og kontorer i mere end 20 lande. DFDS blev grundlagt i 1866, har hovedkontor i København og er noteret på Nasdaq Copenhagen.





Vedhæftede filer