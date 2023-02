IGANGSÆTTELSE AF AKTIETILBAGEKØB PÅ OP TIL DKK 300 MIO.

English Danish

Auktionsbaseret aktietilbagekøb på op til DKK 300 mio. med en tilbudsperiode, der udløber 21. februar 2023





På baggrund af selskabets solide finansielle position og udsigter foreslår bestyrelsen udlodning af i alt DKK 586 mio. til aktionærerne, en stigning på 27% i forhold til 2021, som oplyst i regnskabsmeddelelsen for 4. kvartal 2022.

Udlodningen består af et foreslået ordinært udbytte på DKK 286 mio., svarende til DKK 5,00 pr. aktie, og et aktietilbagekøb af DKK 300 mio.

Aktietilbagekøbet er struktureret som en auktionsproces, der giver aktionærerne mulighed for at sælge aktier til DFDS for et samlet beløb på op til DKK 300 mio.

Tilbudsperioden forventes at løbe fra 10. februar 2023 i forlængelse af offentliggørelse af vilkår og betingelser for aktietilbagekøbet. Tilbudsperioden løber indtil 21. februar 2023 kl. 16.00. Bestyrelsen forventer at foreslå, at de ved tilbagekøbet købte aktier annulleres ved en kapitalnedsættelse.

Yderligere information om aktietilbagekøbet samt de detaljerede vilkår og betingelser offentliggøres 10. februar 2023.





Om DFDS

DFDS leverer færge- og transport services i og omkring Europa og har en årlig omsætning på omkring DKK 27 mia.

For over 10.000 fragtkunder leverer vi høj pålidelighed via vores færge- og havneterminal services samt vores transport- og logistikløsninger.

For millioner af passagerer tilbyder vi sikker transport på korte færgeruter og ruter med overnatning.

Vi har 11.500 medarbejdere fordelt på skibe, terminaler, logistikcentre og kontorer i mere end 20 lande. DFDS blev grundlagt i 1866, har hovedkontor i København og er noteret på Nasdaq Copenhagen.

