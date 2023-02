JANUAR MÆNGDER: FRAGT PÅ LINJE MED FORVENTNINGER

English Danish

INVESTOR NEWS nr. 05 - 9. februar 2023

Færge – fragt: De samlede mængder i januar 2023 var 6,0% lavere end i 2022. Mængderne var 3,7% lavere end i 2022 justeret for Channel, der er påvirket af en nedgang i det samlede marked og overkapacitet.



North Seas mængder var højere end sidste år, primært som følge af højere mængder mellem Sverige og Belgien. Mediterraneans mængder var på niveau med sidste år, da ruten mellem Tyrkiet og Spanien blev lukket i måneden og dens mængder overført til ruten til Frankrig, hvilket medførte en mindre nedgang.

Channels mængder var lavere end sidste år efter en fortsat nedgang i det samlede marked og en negativ påvirkning fra en tredje færgeoperatørs indtræden. Baltic Seas mængder var fortsat negativt påvirket af krigen i Ukraine.

For de sidste tolv måneder 2023-22 var der en nedgang i de samlede transporterede fragt-lanemeter på 4,3% til 41,6 mio. fra 43,4 mio. i 2022-21. Nedgangen var 1,7% justeret for Channel.

Færge - passager: Antallet af passagerer fortsatte med at vende tilbage og blev mere end tredoblet til 172 tusinde svarende til 79% af mængderne i januar 2019, den seneste sammenlignelige måned før Covid-19. Antallet af biler svarede ligeledes til 79% af mængderne i 2019.

For de sidste tolv måneder 2023-22 var det samlede antal passagerer 3,9 mio. sammenlignet med 0,9 mio. i 2022-21 og 5,1 mio. i 2019.





DFDS færgemængder Januar Sidste tolv måneder Fragt 2021 2022 2023 Ændr. 2021-20 2022-21 2023-22 Ændr. Lanemeter, '000 2.831 3.223 3.029 -6,0% 40.510 43.406 41.554 -4,3% Passager 2021 2022 2023 Ændr. 2021-20 2022-21 2023-22 Ændr. Passagerer, '000 37 54 172 217,7% 1.307 886 3.890 339,3%





DFDS rapporterer månedlige færgemængder for fragt og passagerer med henblik på at give yderligere indsigt i trends for mængdeudviklingen i DFDS’ europæiske rutenetværk. DFDS’ færgeruter muliggør varehandel og rejser i og omkring Europa. Klik på link for at se et kort over det samlede netværk. Mængder for februar 2023 forventes offentliggjort 13. marts 2023 omkring kl. 10.00.





Kontakt

Torben Carlsen, CEO +45 33 42 32 01

Karina Deacon, CFO +45 33 42 33 42

Søren Brøndholt Nielsen, IR +45 33 42 33 59

Communications +45 31 16 28 47





Om DFDS

DFDS leverer færge- og transport services i og omkring Europa og har en årlig omsætning på omkring DKK 27 mia.

For over 10.000 fragtkunder leverer vi høj pålidelighed via vores færge- og havneterminal services samt vores transport- og logistikløsninger.

For millioner af passagerer tilbyder vi sikker transport på korte færgeruter og ruter med overnatning.

Vi har 11.500 medarbejdere fordelt på skibe, terminaler, logistikcentre og kontorer i mere end 20 lande. DFDS blev grundlagt i 1866, har hovedkontor i København og er noteret på Nasdaq Copenhagen.





