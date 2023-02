Bokslutskommuniké 2022: Omsättningsrekord i det fjärde kvartalet (MAR)

2022-02-09

Omsättningsrekord i det fjärde kvartalet (MAR)

FINANSIELLT SAMMANDRAG

Fjärde kvartalet

Totala intäkter för kvartalet uppgick till 41 990 (21 916) kSEK

EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar) uppgick till 2 439 (-7 316) kSEK

Resultat efter skatt uppgick till 253 (-7 282) kSEK

Resultat per aktie 0,02 (-0,56) SEK

Ackumulerat 2022

Totala intäkter uppgick till 129 884 (117 968) kSEK

EBITDA uppgick till 9 722 (-2 670) kSEK

Resultat efter skatt uppgick till 1 902 (-7 473) kSEK

Resultat per aktie 0,14 (-0,57) SEK

VIKTIGA HÄNDELSER I PERIODEN

Sanna Rydberg lämnar sin VD-post.

Lars Lindström tillträder som tillförordnad VD.

Mattias Leire utses till ny VD. Tillträder februari 2023

Beslut om teckningsoptioner och riktad nyemission till Mattias Leire tas på extra bolagsstämma

EFTER PERIODEN

Lars Lindström lämnar sin tjänst som tillförordnad VD.

Arcoma erhåller en order på 8 system från Leuag värd 12,6 mSEK (Schweiz).





VD-kommentar

OMSÄTTNINGSREKORD I DET FJÄRDE KVARTALET

Vi stängde det fjärde kvartalet med en försäljning på 42,0 MSEK (21,2 MSEK) vilket är en ökning med 98% jämfört med motsvarande period föregående år. Efter en försäljningsmässigt svag start på året summerar vi år 2022 med en försäljning på 130 MSEK (118 MSEK).

Röntgenmarknaden har under pandemin varit väldigt stillastående. Under 2022 har marknaden nu åter öppnat upp och fler möjligheter till affärer har skapats. Vi är stolta över att leverera ett mycket starkt fjärde kvartal med omsättningsrekord.

Försäljningen i Europa visar en stark tillväxt och uppgår till +69% jämfört med samma period föregående år. Vi har i ett flertal europeiska länder vunnit affärer av betydande storlek vilket med tydlighet visar vår konkurrenskraft. Den amerikanska marknaden har i kvartalet bidragit något mindre än förväntat. De amerikanska sjukhussystemen fortsätter se efterdyningar av pandemin, bland annat med personalbrist. Vi ser en fortsatt hög efterfrågan men beslutsprocesserna är just nu långa.

Bruttomarginalen i kvartalet uppgick till 35%. Den lägre marginalen, jämfört med tidigare kvartal 2022, beror till stor del på lägre försäljning till USA. Kassaflödet i perioden uppgår till 3,5 MSEK (-0,5 MSEK).

Vi ser med tillförsikt fram mot år 2023 och vi fortsätter att driva bolagets strategiska plan. Under februari månad lanserade vi en större och efterlängtad produktnyhet för vårt system Arcoma Precision i5. Precision i5 utrustas med en integrerad kamera vilken ytterligare förbättrar arbetsflöden, effektiviteten på röntgensystemet och öppnar upp möjligheten för olika framtida AI-applikationer.

Under månaden tillträder Mattias Leire som ny VD för Arcoma. Jag lämnar över ett bolag med flera starka kvartal i ryggen och med goda framtidsutsikter. Arcoma är ett spännande bolag med fantastiska produkter och personal. Jag önskar Mattias lycka till och det ska bli spännande att följa Arcoma framöver.

Lars Lindström

VD Arcoma AB (publ)





Om Arcoma

Arcoma, med lång erfarenhet av branschen, är en ledande leverantör av integrerade digitala röntgensystem med hög kvalitet och avancerad teknik. Arcomas produkter erbjuder den senaste digitala bildtekniken kombinerat med tekniskt avancerade rörliga positioneringssystem, vilket tillsammans med ergonomisk skandinavisk design, erbjuder kunden kompletta, konfigurerbara och funktionella digitala röntgensystem. Bolagets produkter säljs via återförsäljare samt via OEM-kunder och det finns idag över 3 500 av Arcomas röntgensystem installerade i hela världen. Arcoma är listat på Nasdaq First North Growth Market.

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. För mer information om bolaget besök www.arcoma.se







För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Lindström, interim VD, lars.lindstrom@arcoma.se, 0470-70 69 81

Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 9/2 2023 kl. 08.00

För mer IR-relaterad information och möjlighet till prenumeration av pressreleaser, vänligen besök vår ir-sida: www.arcoma.se/about-us/investors/



Denna information är sådan information som Arcoma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 9/2 2023 kl. 08.00





