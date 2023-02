Årsregnskabsmeddelelse 2022

SELSKABSMEDDELELSE nr. 2/2023

København, den 9. februar 2023

Gyldendal A/S

Strategisk tilpasning gennemført i 2022

Bestyrelsen for Gyldendal har i dag godkendt årsrapporten for 2022. Omsætning og driftsresultat er på niveau med udmeldingen i selskabsmeddelelse nr. 11/2022 af 12. december 2022.

Adm. direktør Hanne Salomonsen udtaler:

”Gyldendal har været igennem et år med markante forandringer. Vi har gennemført en strategisk fokusering, så vi forlod 2022 som en anden og mere enkel koncern, end vi var ved årets indgang. Vi har solgt vores ordbogsaktiviteter, vores ejerandel i distributionsselskabet Publizon samt streamingtjenesten Chapter, og så har vi omlagt bogklubberne til en digital læseklub. Derfor står vi i dag med et Gyldendal med en mere tydelig forretningsmodel, hvor vi kan fokusere vores kræfter på det, vi er bedst til: At videreudvikle forlagsforretningen i en stadig mere digital virkelighed.

Vores hovedmarkeder – litteraturmarkedet og markedet for læremidler til uddannelsessystemet - er udfordret, men vi har en stærk position på begge, som vi ønsker at forsvare og udbygge. Samtidig skal vi kontinuerligt gøre Gyldendal mere lønsomt, så vi skaber det nødvendige finansielle råderum til at gribe vækstmuligheder i fremtiden.”