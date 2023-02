MISE À JOUR - La Direction provinciale de la Colombie-Britannique/Yukon de la Légion célèbre la grande ouverture du Village des vétérans

English French

OTTAWA, 09 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd'hui, la Fondation de recherches du Village des vétérans de la Légion a le plaisir d'annoncer l'ouverture officielle du Village des vétérans de la Légion (VVL), un projet d'infrastructure sociale unique et polyvalent de 312 millions, mené par la Direction provinciale de la Colombie-Britannique/Yukon (C.-B./Yn) de La Légion royale canadienne, en collaboration avec la filiale no 229 de la Légion de Whalley, la province de C.-B. et le Groupe Lark de Surrey (C.-B.). Le projet comprend un Centre d'excellence clinique, le premier du genre pour la santé des vétérans et des premiers intervenants, de tout nouveaux locaux pour la filiale de la Légion de Whalley, et, dans la première phase de sa mise en place, 91 unités de logement à prix abordable dont VRS Communities est le propriétaire et l’exploitant, et 171 autres offertes au grand public.



« Le Village des vétérans de Surrey est un exemple remarquable et avant-gardiste de ce qui peut arriver lorsque des partenaires déterminés collaborent, de reconnaître Bruce Julian, président national de La Légion royale canadienne. Nous sommes fiers de ce que la direction C.-B./Yn a réalisé avec cette inauguration et nous avons hâte d'entendre les commentaires des vétérans et des familles qui seront aidés grâce à cette association sans pareil. »

« Nous sommes ravis, avec ce projet unique du Village des vétérans, d'inaugurer une nouvelle ère pour la Légion » de souligner Veronica Brown, directrice exécutive de la Direction provinciale C.-B./Yn de La Légion royale canadienne. « C'est là un symbole et un monument de ce qu'une Légion moderne peut être, et qui représente en grande partie ce que nos vétérans ont à cœur, ce qu'ils attendent d'une Légion et la façon dont nous pouvons mieux servir nos vétérans et nos communautés, sans oublier les essentiels premiers intervenants qui veillent sur nous. »

Situé au centre-ville de Surrey, à l'angle de City Parkway et de la 106e Avenue, l'immeuble de 20 étages du Village des vétérans de la Légion abrite les nouveaux locaux de la filiale no 229 de Whalley, d'une superficie de 10 500 pieds carrés et à la fine pointe de la technologie, comprenant un restaurant et un bar, une cuisine industrielle à service complet, une salle de rassemblement pour les cadets, une salle de banquets, un salon, une salle de billard et un stationnement souterrain.

« La filiale de la Légion de Whalley est au service de la communauté à ce même endroit depuis 1960 et nous sommes incroyablement enthousiastes à l'idée d'inaugurer notre toute nouvelle filiale où nous pourrons continuer à servir les membres de la Légion et de devenir un lieu de rassemblement pour les résidents locaux, les voisins et les premiers intervenants » a tenu à exprimer Tony Moore, président de la filiale no 229 de Whalley. « Nous désirons remercier tous ceux qui ont rendu ce projet possible; nous avons hâte de continuer à venir en aide aux vétérans et aux premiers intervenants, et de voir à valoriser ce nouvel héritage communautaire pour les générations à venir. »

Le Village des vétérans de la Légion a, à l'origine, été inspiré par les efforts courageux du capitaine Trevor Greene, un vétéran canadien qui a subi une blessure débilitante à la tête à la suite d'une attaque à la hache en Afghanistan. La Direction provinciale C.-B./Yn de la Légion avait à l'époque participé à une collecte de fonds pour l'achat d'un exosquelette afin de l'aider à marcher de nouveau; de là est venue l’inspiration de l'ambitieux projet VVL visant à mettre en place des technologies de santé novatrices pour aider un plus grand nombre de vétérans et de premiers intervenants comme lui.

Le projet domiciliaire VVL est également un immeuble à usage mixte comprenant 91 unités de logement abordable appartenant à la VRS Communities Society (VRS) et gérées par celle-ci, et dont la priorité d’accès est donnée aux vétérans canadiens, aux premiers intervenants, aux membres de la Légion et à leurs familles. La province, par l'entremise de BC Housing, a versé la somme de 12 millions au Fonds de logement communautaire de l’initiative Building BC, pour la construction de ces logements abordables, offrant un choix de studios et d'appartements d'une et de deux chambres à coucher, et dont 10 ont été conçus spécialement pour répondre aux exigences de la VRS en matière d'accessibilité. Ces logements s'ajoutent aux 171 autres logements d'une ou deux chambres de Parc Centrale, construits par Dava Developments, offerts au grand public et qui déjà ont tous été vendus.

« Le Groupe Lark tire grande fierté d'être un partenaire et un collaborateur engagé dans la communauté. En tant que promoteur motivé opérant à Surrey depuis 50 ans, nous sommes heureux de livrer ce superbe projet, et ce, dans les délais et le budget prévus pour tous nos partenaires », a souligné Kirk Fisher, vice-président exécutif du Groupe Lark.

L'élément principal qui distingue le projet du Village des vétérans des autres réside dans son Centre d'excellence clinique pour la santé des vétérans et premiers intervenants. Les cliniques offrent un continuum intégré de programmes et de services de santé et mieux-être pour les vétérans et les premiers intervenants, mettant l'accent sur les soins de santé en milieu clinique et les services de réadaptation, la recherche innovante et les technologies électroniques de santé, ainsi que le counseling en matière de syndrome de stress post-traumatique (SSPT) et de santé mentale.

« Cette inauguration est l'aboutissement de 10 années de collaboration et de persévérance de la Direction provinciale C.-B/Yn de la Légion, de sa filiale no 229 de Whalley, et du promoteur immobilier de longue date de Surrey, le Groupe Lark, qui, en tant que groupe, n'a jamais failli dans sa détermination à faire de ce projet novateur un succès », a fait valoir Rowena Rizzotti, cheffe de projet du Village des vétérans de la Légion.

Maintenant que les infrastructures sont en place, la Fondation de recherches du Village des vétérans de la Légion lance officiellement la première phase de sa campagne de financement de 10 millions pour soutenir la transition de la recherche clinique vers des programmes, des technologies et des services qui favoriseront la santé et le mieux-être chez nos vétérans, les premiers intervenants et leurs familles, et ce, non seulement au Centre d'excellence clinique, mais partout au Canada.

« Notre mission depuis les tout débuts aura été de fournir un continuum intégré de soins de santé et de services de santé mentale sous un même toit, – ce qui en soi constituait une étape majeure vers l'amélioration des soins et des services pour les vétérans et leurs familles – et de répondre à l’incidence et aux impacts croissants du SSPT chez les vétérans et premiers intervenants », d’expliquer le Dr Venu Karapareddy, directeur médical du Centre d'excellence clinique et fondateur d'Actum Health.

Le Centre d'excellence clinique est géré par Veterans and First Responders Health (VFRH), un groupe intégré de fournisseurs de soins de santé primaires, de mieux-être et de services de réadaptation, réunis sous Welmind, le partenaire de soins de santé numériques, permettant des soins simplifiés et coordonnés. Au nombre de ces fournisseurs on distingue :

Soins de santé primaires de VFRH & Médecine de style de vie – Une équipe collaborative de médecins de famille, d'infirmières praticiennes et d'autres prestataires de soins qui soutiennent les vétérans et les premiers intervenants, grâce à une approche intégrée de médecine de style de vie axée sur la santé et un mieux-être durable à long terme.

Actum Health – Spécialiste de soins interdisciplinaires et complexes, Actum Health accompagne les vétérans et premiers intervenants souffrant de douleurs persistantes, de problèmes de santé mentale, de SSPT et/ou de dépendance, pour les aider à atteindre leurs objectifs de guérison et à retrouver la vie qu'ils souhaitent. Fort de plusieurs décennies d'expérience dans la réadaptation de problèmes de santé complexes, Actum Health travaille avec ses clients pour leur apporter des changements durables et significatifs.

Neuromotion – Une entreprise de physiothérapie et réadaptation neurologique dont la vision est de veiller à ce que chaque personne souffrant d'un trouble neurologique soit prise en charge dans un cadre de soutien, d'intégration et de renforcement des capacités, et puisse avoir accès à une équipe de réadaptation multidisciplinaire spécialisée et compétente. Neuromotion apporte au VVL des technologies innovantes telles que la technologie de thérapie pour la marche assistée par robot Lokomat et les jambes robotisées XOmotion pour aider les clients, les vétérans et les premiers intervenants souffrant de lésions neurologiques à optimiser leur rétablissement et à réapprendre à marcher.

City Parkway Dental – Soins dentaires complets pour les vétérans, les premiers intervenants et le grand public, offerts dans une atmosphère sûre et bienveillante, par des professionnels hautement qualifiés et compatissants qui offrent le meilleur des traitements dentaires pour améliorer la santé et la qualité de vie des patients.

HealthTech Connex Brainnovation Network – Un réseau évolutif de fournisseurs de soins se consacrant à l'avancement de la recherche clinique et à des pratiques fondées sur des données probantes dans le domaine de la santé cérébrale. Ils testent et innovent de nouveaux modèles de traitement, mesurent leur efficacité à l'aide de technologies telles que NeuroCatch, et forment des cliniciens à intégrer ces nouvelles approches dans leur pratique de manière sûre et efficace.



Tous les ordres de gouvernement ont offert des réflexions favorables à l’égard de ce projet unique:

L’honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale :

« Je tiens à féliciter la Légion et ses partenaires d'avoir dirigé le projet du Village des vétérans de la Légion. C'est un projet remarquable qui traduit bien l'esprit de ce que peut être une Légion au cœur d'une communauté. Ici, sous un même toit, les vétérans et premiers intervenants seront en mesure d’avoir accès à une vaste gamme de programmes et de services pour leur santé et leur bien-être. »

Randeep Sarai, député de Surrey Centre à la Chambre des communes :

« Je suis fier de célébrer et de souligner cette mémorable ouverture du Village des vétérans de la Légion en plein cœur du centre-ville de Surrey. Ce projet d'infrastructure sociale deviendra sans aucun doute un catalyseur et un modèle pour le futur de la Légion à travers le Canada, surtout si l'on considère le rôle majeur qu'elle joue dans chaque communauté qu'elle dessert. »

Bruce Ralston, député provincial de Surrey-Whalley :

« Le Village des vétérans de la Légion est un ajout bienvenu dans le quartier du centre-ville de Surrey. Notre gouvernement est fier d'avoir versé près de 12 millions par l’entremise de son Fonds de logement communautaire afin que les Britanno-Colombiens qui ont servi notre pays puissent se loger à un coût abordable, à proximité de nouveaux services de soins de santé novateurs, et ainsi améliorer leur qualité de vie. »

Brenda Locke, mairesse de la ville de Surrey :

« La Ville de Surrey est fière d'avoir été partenaire et supporteur du Village des vétérans de la Légion depuis sa création. Le Village des vétérans est un exemple éloquent de ce qui peut être accompli lorsque différentes organisations et le gouvernement s'unissent pour établir un legs durable. Il ne fait aucun doute que le Village des vétérans aura un impact positif sur les générations à venir et que son modèle de soins servira de référence aux autres organisations de la Légion. »

Pour plus d'informations sur le Village des vétérans de la Légion, SVP consulter le site www.LegionVeteransVillage.com.

Personne-ressource – La Légion royale canadienne : Nujma Bond, publicrelations@legion.ca, 343-540-7604

Personne-ressource – Direction provinciale C.-B./Yn : Yvonne Chiang, news@chiangpr.ca, 604-880-5090

À propos de la Fondation de recherches du Village des vétérans de la Légion :

Créée 2022, la Fondation de recherches du Village des vétérans de la Légion est un organisme de bienfaisance qui s'efforce de soutenir les chercheurs, les technologies et les cliniciens de renommée mondiale travaillant en collaboration pour faire progresser l'innovation, la recherche, la réadaptation et les soins de santé pour les vétérans, les premiers intervenants et leurs familles. La Fondation travaille activement avec les donateurs et les communautés à travers le Canada pour encourager, inspirer et solliciter le soutien des particuliers, des organisations et des groupes pour un continuum de soins aux vétérans, aux premiers intervenants et aux familles qui sont affligés soit par une blessure physique, un problème de santé mentale, le syndrome de stress post-traumatique, de troubles neurologiques et plus encore. www.lvvresearchfoundation.com

À propos de La Légion royale canadienne

Créée en 1925, la Légion est le plus grand organisme de soutien aux vétérans et de services communautaires qui soit au Canada. Opérant dans un but non lucratif et d’une portée pancanadienne, la Légion compte aussi des filiales aux États-Unis et en Europe. La force de la Légion lui est transmise par ses 250 000 membres, dont plusieurs consacrent bénévolement beaucoup de temps à leur filiale.

