Alation nommée lauréate des Technology Innovation Awards 2022 pour la sixième année consécutive

REDWOOD CITY, Californie, 09 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alation Inc. , entreprise leader des solutions de veille des données d'entreprise , annonce avoir été nommée lauréate aux Technology Innovation Awards 2022 dans la catégorie Catalogue de données, décernés par Dresner Advisory Services. Le prix se base sur le placement d'Alation dans l'étude de marché sur les catalogues de données 2022 de Dresner, qui reconnaît Alation comme le catalogue de données le mieux classé.



« Alation est le pionnier de ce marché. Nous continuons à nous développer chaque trimestre pour simplifier les défis de la gestion et de la gouvernance des données », a déclaré Satyen Sangani , co-fondateur et PDG d'Alation. « Nous attachons de l'importance aux Technology Innovation Awards décernés par Dresner Advisory Services, qui reconnaissent que le leadership continu d'Alation dans le secteur de la veille des données alimente plus de 25 % du Fortune 100. »

« Les catalogues de données restent une technologie prioritaire pour les entreprises qui cherchent à étendre et à simplifier l'accès à des données fiables », a indiqué Howard Dresner , fondateur et directeur de la recherche chez Dresner Advisory Services. « Les catalogues de données sont essentiels pour permettre aux organisations de surmonter les défis associés à la recherche et à la compréhension des données gérées, afin que les utilisateurs de données puissent prendre des décisions plus éclairées. Félicitations à Alation pour son leadership ininterrompu sur le marché des catalogues de données et pour avoir une fois de plus été nommée lauréate de nos Technology Innovation Awards annuels. »



Les Technology Innovation Awards sont décernés aux fournisseurs les mieux classés dans 12 études de marché thématiques Wisdom of Crowds® 2022 de Dresner Advisory. L'étude de marché sur le catalogue de données reconnaît la technologie qui simplifie l'accès au contenu analytique et apporte des capacités de collaboration et de gouvernance permettant de le rendre plus fiable et largement disponible. Les études thématiques annuelles sont basées sur des données collectées auprès des utilisateurs finaux. Elles fournissent une perspective du monde réel sur diverses capacités techniques liées aux recherches annuelles de Dresner. Chaque étude examine les tendances de déploiement actuelles, les intentions des utilisateurs et les capacités de l'industrie.

Pour Alation, il est passionnant d'aider les entreprises à créer des cultures de données florissantes. Le catalogue de données d'Alation , le produit phare de la société, domine le marché et associe l'apprentissage automatique à des connaissances humaines pour relever avec succès les défis les plus exigeants en matière de gestion des données et des métadonnées. Le catalogue de données d'Alation favorise la prise de décision basée sur les données pour plus de 450 organisations dans le monde, notamment American Family Insurance , Cisco , Finnair, Munich Re , NASDAQ, Pfizer , The Very Group , Virgin Australia , entre autres.

Cette reconnaissance fait suite à une année à forte croissance et riche en récompenses, au cours de laquelle le chiffre d'affaires récurent annuel (ARR) d'Alation a dépassé les 100 millions de dollars , atteignant ainsi le statut de Centaure. Alation a également été nommée Leader de l'innovation dans le rapport GigaOm Radar sur les catalogues de données , a obtenu 8 meilleurs classements dans la dernière enquête BARC sur la gestion des données , a obtenu la compétence Données et Analyse Amazon Web Services (AWS) , a été nommée dans la Constellation ShortList™ pour la gestion des métadonnées, le catalogage des données et la gouvernance des données , et a été reconnue leader dans la première évaluation des fournisseurs de l' IDC MarketScape: Worldwide Data Catalog Software 2022 .

À propos d'Alation

Alation est le leader des solutions de veille des données d'entreprise, notamment en recherche et découverte de données, gouvernance des données, gestion des données, analyse et transformation numérique. L'offre initiale d'Alation domine le marché des catalogues de données . Grâce à son puissant moteur d'analyse comportementale, à ses capacités de collaboration intégrées et à ses interfaces ouvertes, Alation associe l'apprentissage automatique à des connaissances humaines pour relever avec succès les défis les plus exigeants en matière de gestion des données et des métadonnées. Plus de 450 entreprises stimulent la culture des données, améliorent la prise de décision et obtiennent des résultats commerciaux avec Alation, notamment AbbVie, American Family Insurance, Autozone, Cisco, Draft Kings, Exelon, Fifth Third Bank, Finnair, Munich Re, NASDAQ, Parexel, Pfizer, Salesforce, Virgin Australia et Vistaprint. Basée dans la Silicon Valley, Alation a été classée dans la liste des meilleurs lieux de travail d'Inc. Magazine à trois reprises. L'entreprise fait également partie des Best Workplaces™ for Women au Royaume-Uni en 2022, et a été reconnue parmi les Best Workplaces™ du Royaume-Uni dans le secteur des technologies en 2022. La société est soutenue par des investisseurs en capital-risque de premier plan. Parmi ces dernières, il convient de citer Blackstone, Costanoa, Databricks Ventures, Data Collective, Dell Technologies Capital, Hewlett Packard Enterprise, Icon, ISAI Cap, Riverwood Capital, Salesforce Ventures, Sanabil Investments, Sapphire, Snowflake Ventures, Thoma Bravo et Union Grove. Pour tout complément d'information, rendez-vous sur le site www.alation.com .

À propos de Dresner Advisory Services

Dresner Advisory Services a été constituée par Howard Dresner, analyste indépendant, auteur, conférencier et conseiller d'affaires. Dresner Advisory Services, LLC est axée sur la création et le partage d'un leadership éclairé pour la veille stratégique (BI), la gestion des performances et les domaines connexes.

L'étude Wisdom of Crowds® est basée sur des données collectées à propos des tendances d'utilisation et de déploiement, des produits et des fournisseurs. Des utilisateurs à tous les postes et dans tous les secteurs ont contribué à fournir un aperçu complet des réalités, plans et perceptions du marché. Pour tout complément d'information, veuillez vous rendre sur le site www.dresneradvisory.com .