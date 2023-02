Ingredion Incorporated annonce une croissance du chiffre d'affaires net de 13 % au cours du quatrième trimestre et de solides résultats pour l'ensemble de l'exercice 2022

French German

Le BPA * déclaré et ajusté pour le quatrième trimestre 2022 s'élève à 1,71 $ et 1,65 $, respectivement, par rapport au BPA déclaré et ajusté pour le quatrième trimestre 2021, à savoir 0,99 $ et 1,09 $

déclaré et ajusté pour l'ensemble de l'exercice 2022 s'élève à 7,34 $ et 7,45 $, respectivement, par rapport au BPA déclaré et ajusté pour l'ensemble de l'exercice 2021, à savoir 1,73 $ et 6,67 $ En 2022, la Société a retourné 288 millions de dollars aux actionnaires et a augmenté le taux de dividende de 9 %

La Société prévoit que le BPA déclaré et ajusté pour l'ensemble de l'exercice 2023 se situe entre 7,70 $ et 8,40 $

WESTCHESTER, Illinois, 10 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ingredion Incorporated (NYSE : INGR), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions d'ingrédients pour l'industrie alimentaire, a publié aujourd'hui ses résultats pour le quatrième trimestre 2022 et l'ensemble de l'exercice 2022. Les résultats, annoncés conformément aux principes comptables généralement reconnus (« PCGR ») des États-Unis pour 2022 et 2021, comprennent des éléments qui sont exclus des mesures financières non définies par les PCGR présentées par la Société.

« En 2022, Ingredion a enregistré des résultats exceptionnels, avec un chiffre d'affaires et un bénéfice en croissance à deux chiffres », a déclaré Jim Zallie , président et chef de la direction d'Ingredion. « Tout au long de l'année, nos équipes ont fait preuve de résilience et d'agilité face aux vents contraires sur le plan macroéconomique, tout en suivant notre feuille de route destinée à stimuler la croissance et tout en élargissant et en transformant également nos solutions et nos opportunités avec les clients.

« Pour le quatrième trimestre, le chiffre d'affaires net d'Ingredion a augmenté de 13 % grâce à la solide performance des ingrédients de base et de spécialité. Nous gérons efficacement la forte demande en texturation, la réduction du sucre et les applications industrielles à plus forte valeur grâce à la gestion de la clientèle, de l'assortiment de produits et à la tarification. Ces actions combinées à une gestion élargie des risques liés aux matières premières et à de meilleures conditions au sein de la chaîne d'approvisionnement ont entraîné une augmentation des marges brutes en glissement annuel.

« Les ingrédients de spécialité ont une fois encore apporté une solide croissance à deux chiffres, avec un chiffre d'affaires net plus élevé dans les quatre régions par rapport à l'année dernière. Plus particulièrement, nous avons achevé notre projet d'expansion de capacité mondiale pluriannuelle de 160 millions de dollars pour les amidons de spécialité visant à renforcer notre position de leader dans la texturation des aliments », a poursuivi Jim Zallie. « Je suis particulièrement fier du travail que notre équipe a accompli pour augmenter la production dans notre nouvelle usine de la province de Shandong, en Chine, malgré les importantes difficultés liées à la Covid. Avec cette expansion de capacité, notre activité en Chine est bien positionnée pour une croissance accélérée au fur et à mesure de la réouverture de l'économie. Par ailleurs, nous avons acquis une entreprise pharmaceutique d'ingrédients de spécialité en Inde, qui élargit nos capacités à servir ce marché de grande valeur sur le plan de la croissance et de l'attractivité.

« Suite à notre saison de passation de contrats, après avoir travaillé avec les clients pour ajuster les exigences de leur demande face à la hausse des coûts des intrants, nous prévoyons une nouvelle année de croissance des ventes à deux chiffres. Compte tenu de la résilience de notre modèle économique, de la diversification de nos produits et de notre clientèle, ainsi que de notre expérience de l'allocation rigoureuse du capital, nous sommes confiants dans la capacité d'Ingredion à générer une croissance durable et à créer de la valeur pour nos actionnaires », a conclu Jim Zallie.

*Le bénéfice par action ajusté dilué (« BPA ajusté »), le bénéfice d'exploitation ajusté, le taux d'imposition effectif ajusté et la moyenne pondérée des actions ordinaires en circulation après dilution sont des mesures financières non définies par les PCGR. Consultez la section II des Informations financières complémentaires intitulée « Informations non conformes aux PCGR » suivant les États financiers consolidés résumés inclus dans le présent communiqué de presse pour un rapprochement de ces mesures financières non conformes aux PCGR avec les mesures définies par les PCGR des États-Unis les plus directement comparables.

Bénéfice par action (BPA) dilué

4Q21 4Q22 FY2021 FY2022 Reported EPS $ 0.99 $ 1.71 $ 1.73 $ 7.34 Restructuring/Impairment costs 0.28 - 0.53 0.05 Acquisition/Integration costs 0.01 0.06 0.10 0.08 Impairment*** - - 5.01 - Tax items and other matters (0.19 ) (0.12 ) (0.70 ) (0.02 ) Adjusted EPS** $ 1.09 $ 1.65 $ 6.67 $ 7.45



Facteurs estimatifs affectant les changements du BPA déclaré et ajusté

4Q22 FY2022 Total items affecting EPS** 0.56 0.78 Total operating items 0.62 1.12 Margin 0.82 1.70 Volume (0.09 ) (0.23 ) Foreign exchange (0.10 ) (0.33 ) Other income (0.01 ) (0.02 ) Total non-operating items (0.06 ) (0.34 ) Other non-operating income (0.01 ) (0.01 ) Financing costs (0.15 ) (0.23 ) Shares outstanding 0.02 0.09 Non-controlling interests 0.01 (0.02 ) Tax rate 0.07 (0.17 )

**Les totaux peuvent ne pas être exactement égaux à la somme en raison des arrondis ;*** Dans le cadre de la coentreprise en Argentine, les résultats rapportés en 2021 reflètent une charge de dépréciation sur les ventes de 340 millions de dollars, nette d'un ajustement favorable de 20 millions de dollars réalisé au troisième trimestre 2021, dont 311 millions de dollars de pertes de conversion cumulées.

Principaux résultats financiers

Au 31 décembre 2022, la dette totale et les liquidités ainsi que les investissements à court terme s'élevaient à 2,5 milliards de dollars et 339 millions de dollars respectivement, par rapport à 2 milliards de dollars et 332 millions de dollars respectivement au 31 décembre 2021.

Les coûts de financement nets déclarés pour le quatrième trimestre se sont élevés à 34 millions de dollars par rapport à 16 millions de dollars à la même période de l'exercice précédent.

Les taux d'imposition effectifs déclaré et ajusté pour le quatrième trimestre étaient respectivement de 7,3 % et 20,1 %, comparativement à 12,8 % et 24,2 %, respectivement, au cours de la même période de l'exercice précédent. La diminution du taux d'imposition déclaré est principalement le résultat des incitations non imposables en Amérique du Sud, partiellement compensées par des jugements favorables liés au traitement des intérêts et des crédits sur les impôts indirects au Brésil au quatrième trimestre 2021.

Les dépenses nettes en capital pour l'ensemble de l'exercice se sont élevées à 293 millions de dollars, soit une hausse de 11 millions de dollars par rapport à la même période de l'exercice précédent.

Examen fonctionnel

Chiffre d'affaires net total d'Ingredion

$ in millions 2021 FX

Impact Volume Argentina JV

Volume* Price mix 2022 Change Change

excl. FX Fourth quarter 1,755 (65 ) (39 ) 0 336 1,987 13 % 17 % Full year 6,894 (201 ) 117 (146 ) 1,282 7,946 15 % 18 %

* Dans le cadre de la clôture de la coentreprise en Argentine au troisième trimestre 2021, les résultats déclarés pour 2021 faisaient partie de l'activité transférée

Bénéfice d'exploitation déclaré

$ in millions 2021 FX

Impact Business

Drivers Acquisition /

Integration Restructuring / Impairment Other 2022 Change Change

excl. FX Fourth quarter 86 (9 ) 64 2 25 (11 ) 157 83 % 93 % Full year 310 (30 ) 132 2 43 305 762 146 % 155 %

Bénéfice d'exploitation ajusté

$ in millions 2021 FX

Impact Business

Drivers 2022 Change Change

excl. FX Fourth quarter 113 (9 ) 64 168 49 % 57 % Full year 685 (30 ) 132 787 15 % 19 %

Chiffre d'affaires net

Le chiffre d'affaires net du quatrième trimestre et de l'ensemble de l'exercice a augmenté par rapport à la même période de l'exercice précédent. L'augmentation pour le quatrième trimestre a été stimulée par une solide composition tarifaire qui a été partiellement compensée par des effets de change défavorables et des volumes plus faibles. Pour l'ensemble de l'exercice, la composition tarifaire a été partiellement compensée par des effets de change défavorables. Hors effet de change, le chiffre d'affaires net a augmenté de 17 % pour le trimestre et de 18 % pour l'ensemble de l'exercice.



Bénéfice d'exploitation

Le bénéfice d'exploitation déclaré du quatrième trimestre a augmenté de 83 % pour atteindre 157 millions de dollars, et le bénéfice d'exploitation ajusté a augmenté de 49 % pour atteindre 168 millions de dollars sur la même période de l'année précédente. Les augmentations ont été stimulées par une composition tarifaire favorable et une gestion élargie des risques liés aux matières premières. Hors effet de change, les bénéfices d'exploitation déclaré et ajusté ont respectivement augmenté de 93 % et 57 % par rapport à la même période de l'exercice précédent.

Les bénéfices d'exploitation déclaré et ajusté étaient de 762 millions de dollars et de 787 millions de dollars, soit respectivement une augmentation de 146 % et de 15 % par rapport à la même période de l'exercice précédent. La hausse du bénéfice d'exploitation déclaré est principalement imputable aux charges de dépréciation sur les ventes liées à la coentreprise en Argentine enregistrée lors de l'exercice précédent. L'augmentation du bénéfice d'exploitation ajusté a été stimulée par une forte composition tarifaire qui a plus que compensé la hausse des coûts du maïs et des intrants. Hors effet de change, les bénéfices d'exploitation déclaré et ajusté ont respectivement augmenté de 155 % et 19 % par rapport à l'exercice précédent.

Amérique du Nord

Chiffre d'affaires net

$ in millions 2021 FX

Impact Volume Price

mix 2022 Change Change

excl. FX Fourth quarter 1,041 (7 ) (15 ) 195 1,214 17 % 17 % Full year 4,137 (17 ) 33 781 4,934 19 % 20 %

Bénéfice d'exploitation par segment

$ in millions 2021 FX

Impact Business

Drivers 2022 Change Change

excl. FX Fourth quarter 84 (2 ) 40 122 45 % 48 % Full year 487 (3 ) 81 565 16 % 17 %

Le bénéfice d'exploitation au quatrième trimestre pour l'Amérique du Nord a atteint 122 millions de dollars, soit une hausse de 38 millions de dollars par rapport à la même période de l'exercice précédent, tandis que le bénéfice d'exploitation de l'ensemble de l'exercice a atteint 565 millions de dollars, soit une hausse de 78 millions de dollars par rapport à l'exercice précédent. Pour le trimestre et l'ensemble de l'exercice, l'augmentation a été stimulée par une composition tarifaire favorable et une gestion élargie des risques liés aux matières premières.





Chiffre d'affaires net

Amérique du Sud

$ in millions 2021 FX

Impact Volume Argentina

JV Volume* Price

mix 2022 Change Change

excl. FX Fourth quarter 256 (5 ) (10 ) 0 48 289 13 % 15 % Full year 1,057 (7 ) 20 (146 ) 200 1,124 6 % 7 %

* Dans le cadre de la clôture de la coentreprise en Argentine au troisième trimestre 2021, les résultats déclarés pour 2021 faisaient partie de l'activité transférée

Bénéfice d'exploitation par segment

$ in millions 2021 FX

Impact Business

Drivers 2022 Change Change

excl. FX Fourth quarter 30 (2 ) 16 44 47 % 53 % Full year 138 (2 ) 33 169 22 % 24 %

Le bénéfice d'exploitation au quatrième trimestre pour l'Amérique du Sud a atteint 44 millions de dollars, soit une hausse de 14 millions de dollars par rapport à la même période de l'exercice précédent, tandis que le bénéfice d'exploitation de l'ensemble de l'exercice a atteint 169 millions de dollars, soit une hausse de 31 millions de dollars par rapport à l'exercice précédent. Pour le trimestre et l'ensemble de l'exercice, ces augmentations ont été stimulées par une composition tarifaire favorable partiellement compensée par la hausse des coûts du maïs et des intrants. Hors effet de change, le bénéfice d'exploitation de ce segment a augmenté de 53 % et 24 %, respectivement, pour le quatrième trimestre et l'ensemble de l'exercice.





Asie-Pacifique

Chiffre d'affaires net

$ in millions 2021 FX

Impact Volume Price

mix 2022 Change Change

excl. FX Fourth quarter 269 (25 ) (8 ) 46 282 5 % 14 % Full year 997 (79 ) 48 141 1,107 11 % 19 %

Bénéfice d'exploitation par segment

$ in millions 2021 FX

Impact Business

Drivers 2022 Change Change

excl. FX Fourth quarter 17 (2 ) 8 23 35 % 47 % Full year 87 (9 ) 15 93 7 % 17 %

Le bénéfice d'exploitation au quatrième trimestre pour l'Asie-Pacifique a atteint 23 millions de dollars, soit une hausse de 6 millions de dollars par rapport à la même période de l'exercice précédent, tandis que le bénéfice d'exploitation de l'ensemble de l'exercice s'est élevé à 93 millions de dollars, soit une hausse de 6 millions de dollars par rapport à l'exercice précédent. Pour le trimestre et l'ensemble de l'exercice, le changement a été stimulé par une composition tarifaire favorable qui a été partiellement compensée par l'impact du taux de change. Hors effet de change, le bénéfice d'exploitation de ce segment a augmenté de 47 % et 17 %, respectivement, pour le quatrième trimestre et l'ensemble de l'exercice.





Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMOA)

Chiffre d'affaires net

$ in millions 2021 FX

Impact Volume Price

mix 2022 Change Change

excl. FX Fourth quarter 189 (28 ) (6 ) 47 202 7 % 22 % Full year 703 (98 ) 16 160 781 11 % 25 %

Bénéfice d'exploitation par segment

$ in millions 2021 FX

Impact Business

Drivers 2022 Change Change

excl. FX Fourth quarter 20 (3 ) 3 20 0 % 15 % Full year 106 (16 ) 20 110 4 % 19 %

Le bénéfice d'exploitation au quatrième trimestre pour l'EMOA a atteint 20 millions de dollars, soit une stabilisation par rapport à la même période de l'exercice précédent, tandis que le bénéfice d'exploitation de l'ensemble de l'exercice s'est élevé à 110 millions de dollars, soit une hausse de 4 millions de dollars par rapport à l'exercice précédent. Pour le trimestre et l'ensemble de l'exercice, la favorabilité en Europe a été partiellement compensée par les conditions au Pakistan et l'impact du taux de change dans l'ensemble de la région. Hors effet de change, le bénéfice d'exploitation de ce segment pour le quatrième trimestre et l'ensemble de l'exercice a augmenté de 15 % et 19 %, respectivement.





Dividendes et rachats d'actions

Pour l'ensemble de l'exercice 2022, la Société a versé au total 181 millions de dollars de dividendes, et au cours du quatrième trimestre, a déclaré un dividende trimestriel de 0,71 $ par action payable au premier trimestre 2023. Durant l'année 2022, la Société a racheté 112 millions de dollars d'actions ordinaires en circulation, pour un total de 1,3 million d'actions. Ingredion considère le retour de la valeur aux actionnaires par le biais de dividendes en espèces et de rachats d'actions comme faisant partie de sa stratégie d'allocation de capitaux pour soutenir le rendement total des actionnaires.

Perspective pour l'ensemble de l'exercice 2023

La Société prévoie un BPA déclaré et ajusté pour l'ensemble de l'exercice 2023 dans une fourchette de 7,70 $ à 8,40 $. Ces prévisions excluent les coûts d'intégration et de restructuration liés à l'acquisition, ainsi que les potentielles dépréciations.

La Société prévoit une hausse d'entre 31 et 60 % du chiffre d'affaires net et une hausse d'entre 7 à 9 % et 10 à 30 % du bénéfice d'exploitation ajusté pour l'ensemble de l'exercice 2023.

Par rapport à l'année dernière, les perspectives pour l'ensemble de l'exercice 2023 supposent ce qui suit : le résultat d'exploitation en Amérique du Nord devrait afficher une hausse située en 10 et 30 %, stimulé par une combinaison de prix favorable partiellement compensée par la hausse des coûts des intrants ; le résultat d'exploitation en Amérique du Sud devrait afficher une croissance située entre 1 et 4 %, grâce à une combinaison de prix favorable compensant la hausse des coûts des intrants ; le bénéfice d'exploitation en Asie-Pacifique devrait se situer entre 31 et 60 %, stimulé par une combinaison de prix favorable et la croissance de PureCircle partiellement compensées par la hausse des coûts des intrants ; et le résultat d'exploitation de la région EMOA devrait afficher une faible croissance de 4 à 6 % compte tenu de l'impact du taux de change. Les coûts d'entreprise devraient augmenter de 1 à 3 %.

Pour l'ensemble de l'année 2023, la Société prévoit un taux d'imposition effectif déclaré et ajusté de 26,5 à 28,5 %.

La trésorerie provenant des activités d'exploitation pour l'ensemble de l'exercice 2023 devrait se situer entre 550 millions et 650 millions de dollars, ce qui reflète une augmentation prévue de nos soldes de fonds de roulement. Les dépenses en capital pour l'exercice complet devraient s'élever à environ 300 millions de dollars.

À propos de la Société

Ingredion Incorporated (NYSE : INGR), dont le siège est situé dans la banlieue de Chicago, est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions d'ingrédients et sert des clients dans plus de 120 pays. Avec un chiffre d'affaires net annuel de 7,9 milliards de dollars en 2022, la Société transforme des céréales, des fruits, des légumes et d'autres matières végétales en ingrédients à valeur ajoutée et en solutions destinés aux secteurs de l'alimentation, des boissons, de l'alimentation animale, de la brasserie et de l'industrie. Avec les centres d'innovation Idea Labs® d'Ingredion répartis dans le monde entier et ses quelque 12 000 employés, la Société co-crée avec ses clients et atteint son objectif de libérer le potentiel des personnes, de la nature et de la technologie pour rendre la vie meilleure. Rendez-vous sur ingredion.com pour plus d'informations et pour connaître les dernières actualités de la Société.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient ou peut contenir des énoncés prospectifs tels que définis par la Section 27A du Securities Act de 1933, tel qu'il a été amendé, et par la Section 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel qu'il a été amendé. La Société souhaite que ces énoncés prospectifs soient couverts par les principes du « Safe Harbor » (règle-refuge) pour de tels énoncés.

Les énoncés prospectifs comprennent, entre autres, tout énoncé concernant les attentes de la Société pour le chiffre d'affaires net de l'ensemble de l'exercice 2023, le bénéfice d'exploitation ajusté, les BPA déclaré et ajusté, le bénéfice d'exploitation par segment, les taux d'imposition déclarés et ajustés, les flux de trésorerie d'exploitation et les dépenses en immobilisations, et tout autre énoncé concernant les perspectives, les opérations futures ou la situation financière future de la Société, le chiffre d'affaires net, le bénéfice d'exploitation, les volumes, les coûts d'entreprise, les taux d'imposition, les dépenses en immobilisations, les flux de trésorerie, les dépenses ou d'autres éléments financiers, y compris les plans ou stratégies et objectifs de la direction pour tout ce qui précède, et toute hypothèse, attente ou conviction sous-jacente à tout ce qui précède.

Ces énoncés peuvent quelquefois être identifiés par l'utilisation de termes prospectifs tels que « pouvoir », « devoir », « prévoir », « supposer », « croire », « planifier », « projeter », « estimer », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « continuer », « pro forma », « prévision », « vue », « incitations », « opportunités », « potentiel », « provisionnel » ou autres expressions similaires ou leur forme négative. Tous les énoncés autres que des énoncés de faits historiques contenus dans le présent communiqué de presse ou mentionnés dans le présent communiqué de presse sont des « énoncés prospectifs ».

Ces énoncés sont fondés sur les circonstances ou les attentes actuelles, mais ils sont soumis à certains risques et incertitudes inhérents, dont beaucoup sont difficiles à prévoir et sont indépendants de notre volonté. Bien que nous estimions que nos attentes exprimées ou sous-entendues dans ces énoncés prospectifs reposent sur des hypothèses raisonnables, les investisseurs sont avertis qu'aucune garantie ne peut être donnée quant à l'exactitude de nos attentes.

Les résultats et développements réels peuvent différer sensiblement des attentes exprimées ou sous-entendues dans ces énoncés, en fonction de divers facteurs, notamment de l'impact de la COVID-19 sur la demande de nos produits et nos résultats financiers ; l'évolution des préférences de consommation relatives au sirop de maïs à haute teneur en fructose et aux autres produits que nous fabriquons ; les effets de la conjoncture économique mondiale et des conditions politiques, économiques, commerciales et de marché générales qui affectent les clients et les consommateurs dans les diverses régions géographiques et les pays dans lesquels nous achetons nos matières premières, ou fabriquons ou vendons nos produits, y compris, en particulier, les conditions économiques, monétaires et politiques en Amérique du Sud et les conditions économiques et politiques en Europe, ainsi que l'impact que ces facteurs peuvent avoir sur nos volumes de vente, le prix de nos produits et notre capacité à recouvrer nos créances auprès des clients ; les achats futurs de nos produits par les principaux secteurs que nous fournissons et dont nous tirons une part importante de nos ventes, y compris, sans s'y limiter, les secteurs de l'alimentation, des boissons, de l'alimentation animale et de la brasserie ; l'incertitude de l'acceptation des produits développés par modification génétique et biotechnologie ; notre capacité à développer ou à acquérir de nouveaux produits et services à des tarifs ou de qualités suffisantes pour être acceptés par le marché ; une pression accrue de la concurrence et/ou des clients dans l'industrie du raffinage du maïs et les industries connexes, y compris en ce qui concerne les marchés et les prix de nos produits primaires et de nos coproduits, en particulier l'huile de maïs ; la disponibilité des matières premières, y compris la fécule de pomme de terre, le tapioca, la gomme arabique et les variétés spécifiques de maïs sur lesquelles certains de nos produits sont basés, et notre capacité à répercuter les augmentations potentielles du coût du maïs ou d'autres matières premières aux clients ; les coûts et la disponibilité de l'énergie, y compris les problèmes énergétiques au Pakistan ; notre capacité à maîtriser nos coûts, à respecter nos budgets et à réaliser les synergies attendues, y compris en ce qui concerne notre capacité à achever les projets d'entretien et d'investissement planifiés dans les délais et les budgets impartis, ainsi qu'en ce qui concerne les coûts de fret et d'expédition ; les effets du changement climatique et les mesures juridiques, réglementaires et de marché pour lutter contre le changement climatique ; notre capacité à identifier et à conclure avec succès des acquisitions ou des alliances stratégiques à des conditions favorables ainsi que notre capacité à intégrer avec succès les entreprises acquises ou à mettre en œuvre et à maintenir des alliances stratégiques et à réaliser les synergies prévues à l'égard de tout ce qui précède ; les difficultés d'exploitation de nos installations de fabrication ; le comportement des marchés financiers et des capitaux, y compris en ce qui concerne les fluctuations des devises étrangères, les fluctuations des taux d'intérêt et de change et la volatilité des marchés et les risques associés de couverture contre ces fluctuations ; les effets du conflit entre la Russie et l'Ukraine, y compris les impacts sur la disponibilité et les prix des matières premières et des approvisionnements énergétiques et la volatilité des taux de change et d'intérêt ; notre capacité à attirer, développer, motiver et entretenir de bonnes relations avec notre personnel ; l'impact sur nos activités des catastrophes naturelles, de la guerre, des menaces ou des actes de terrorisme, de l'apparition ou de la poursuite de pandémies telles que la COVID-19, ou de la survenance d'autres événements importants indépendants de notre volonté ; l'impact des charges de dépréciation sur nos coûts d'emprunt ou nos actifs à long terme ; les modifications de la politique gouvernementale, de la loi ou de la réglementation et les coûts de conformité légale, y compris la conformité à la réglementation environnementale, les modifications de nos taux d'imposition ou l'exposition à une obligation fiscale supplémentaire ; les augmentations de nos coûts d'emprunt qui pourraient résulter de la hausse des taux d'intérêt ; notre capacité à lever des fonds à des taux raisonnables et d'autres facteurs affectant notre accès à des fonds suffisants pour la croissance et l'expansion futures ; les failles de sécurité concernant les systèmes, les processus et les sites de technologie de l'information ; la volatilité du marché boursier et d'autres facteurs qui pourraient avoir une incidence défavorable sur le cours de nos actions ; les risques affectant la poursuite de notre politique de dividende ; et notre capacité à maintenir un contrôle interne efficace sur l'information financière.

Nos énoncés prospectifs ne sont valables qu'à la date à laquelle ils sont formulés. Nous n'assumons aucune obligation de mettre à jour des énoncés prospectifs afin de refléter des événements ou des circonstances postérieurs à la date de l'énoncé à la suite de nouvelles informations ou d'événements ou développements futurs. Si nous mettons à jour ou corrigeons un ou plusieurs de ces énoncés, les investisseurs et les lecteurs ne doivent pas en conclure que nous apporterons d'autres mises à jour ou corrections. Pour une description plus détaillée de ces risques et d'autres risques, consultez la section « Risk Factors » (Facteurs de risque) et les autres informations contenues dans notre rapport annuel sur formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2021, notre rapport trimestriel sur formulaire 10-Q pour la période trimestrielle close le 31 mars 2022, ainsi que nos rapports ultérieurs sur les formulaires 10-Q et 8-K déposés auprès de la Securities and Exchange Commission.

Ingredion Incorporated

États consolidés condensés des revenus

(non audités)

(in millions, except per share amounts) Three Months Ended

December 31, Change

%



Twelve Months Ended

December 31, Change

% 2022 2021 2022 2021 Net sales $ 1,987 $ 1,755 13 % $ 7,946 $ 6,894 15 % Cost of sales 1,636 1,465 6,452 5,563 Gross profit 351 290 21 % 1,494 1,331 12 % Operating expenses 187 184 2 % 715 668 7 % Other operating expense (income) 9 (5 ) 13 (34 ) Restructuring/impairment charges and related adjustments (2 ) 25 4 387 Operating income 157 86 83 % 762 310 146 % Financing costs 34 16 99 74 Other non-operating (income) (1 ) (8 ) (5 ) (12 ) Income before income taxes 124 78 59 % 668 248 169 % Provision for income taxes 9 10 166 123 Net income 115 68 69 % 502 125 302 % Less: Net income attributable to non-controlling interests 1 1 10 8 Net income attributable to Ingredion $ 114 $ 67 70 % $ 492 $ 117 321 % Earnings per common share attributable to Ingredion common shareholders: Weighted average common shares outstanding: Basic 65.8 66.8 66.2 67.1 Diluted 66.7 67.6 67.0 67.8 Earnings per common share of Ingredion: Basic $ 1.73 $ 1.00 73 % $ 7.43 $ 1.74 327 % Diluted $ 1.71 $ 0.99 73 % $ 7.34 $ 1.73 324 %

Ingredion Incorporated

Bilans consolidés condensés

(in millions, except share and per share amounts) December 31,

2022 December 31,

2021 (Unaudited) Assets Current assets Cash and cash equivalents $ 236 $ 328 Short-term investments 3 4 Accounts receivable – net 1,411 1,130 Inventories 1,597 1,172 Prepaid expenses 62 63 Total current assets 3,309 2,697 Property, plant and equipment – net 2,407 2,423 Intangible assets – net 1,301 1,348 Other assets 544 531 Total assets $ 7,561 $ 6,999 Liabilities and equity Current liabilities Short-term borrowings $ 543 $ 308 Accounts payable and accrued liabilities 1,339 1,204 Total current liabilities 1,882 1,512 Long-term debt 1,940 1,738 Other non-current liabilities 477 524 Total liabilities 4,299 3,774 Share-based payments subject to redemption 48 36 Redeemable non-controlling interests 51 71 Equity Ingredion stockholders’ equity: Preferred stock — authorized 25,000,000 shares — $0.01 par value, none issued - - Common stock — authorized 200,000,000 shares — $0.01 par value, 77,810,875 issued at December 31, 2022 and December 31, 2021 1 1 Additional paid-in capital 1,132 1,158 Less: Treasury stock (common stock: 12,116,920 and 11,154,203 shares at December 31, 2022 and December 31, 2021, respectively) at cost (1,148 ) (1,061 ) Accumulated other comprehensive loss (1,048 ) (897 ) Retained earnings 4,210 3,899 Total Ingredion stockholders’ equity 3,147 3,100 Non-redeemable non-controlling interests 16 18 Total equity 3,163 3,118 Total liabilities and equity $ 7,561 $ 6,999

Ingredion Incorporated

États consolidés condensés des flux de trésorerie

(non audités)

(in millions)



Twelve Months Ended December 31, 2022 2021 Cash provided by operating activities: Net income $ 502 $ 125 Adjustments to reconcile net income to net cash provided by operating activities: Depreciation and amortization 215 220 Mechanical stores expense 55 55 Impairment on disposition of assets - 340 Deferred income taxes (3 ) (61 ) Margin accounts (44 ) (32 ) Changes in other trade working capital (620 ) (248 ) Other 47 (7 ) Cash provided by operating activities 152 392 Cash used for investing activities: Capital expenditures and mechanical stores purchases (300 ) (300 ) Proceeds from disposal of manufacturing facilities and properties 7 18 Payments for acquisitions, net of cash acquired (29 ) (40 ) Other 2 (13 ) Cash used for investing activities (320 ) (335 ) Cash provided by (used for) financing activities: Proceeds from borrowings, net 293 (390 ) Commercial paper borrowings, net 140 250 (Repurchases) of common stock, net (103 ) (49 ) Purchases of non-controlling interests (46 ) - Dividends paid, including to non-controlling interests (181 ) (184 ) Cash provided by (used for) financing activities 103 (373 ) Effect of foreign exchange rate changes on cash (27 ) (21 ) Decrease in cash and cash equivalents (92 ) (337 ) Cash and cash equivalents, beginning of period 328 665 Cash and cash equivalents, end of period $ 236 $ 328

Ingredion Incorporated

Informations financières complémentaires

(non auditées)

I. Informations géographiques sur le chiffre d'affaires net et le bénéfice d'exploitation

(in millions, except for percentages) Three Months Ended

December 31, Change



Change

Excl. FX Twelve Months Ended

December 31, Change



Change

Excl. FX 2022 2021 2022 2021 Net Sales North America $ 1,214 $ 1,041 17 % 17 % $ 4,934 $ 4,137 19 % 20 % South America 289 256 13 % 15 % 1,124 1,057 6 % 7 % Asia-Pacific 282 269 5 % 14 % 1,107 997 11 % 19 % EMEA 202 189 7 % 22 % 781 703 11 % 25 % Total Net Sales $ 1,987 $ 1,755 13 % 17 % $ 7,946 $ 6,894 15 % 18 % Operating Income North America $ 122 $ 84 45 % 48 % $ 565 $ 487 16 % 17 % South America 44 30 47 % 53 % 169 138 22 % 24 % Asia-Pacific 23 17 35 % 47 % 93 87 7 % 17 % EMEA 20 20 — % 15 % 110 106 4 % 19 % Corporate (41 ) (38 ) (8 )% (8 )% (150 ) (133 ) (13 )% (13 )% Sub-total 168 113 49 % 57 % 787 685 15 % 19 % Acquisition/integration costs - (2 ) (1 ) (3 ) Restructuring/impairment charges - (25 ) (4 ) (47 ) Impairment on disposition of assets - - - (340 ) Other matters (11 ) - (20 ) 15 Total Operating Income $ 157 $ 86 83 % 93 % $ 762 $ 310 146 % 155 %

II. Informations non conformes aux PCGR

Pour compléter les résultats financiers consolidés préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus (« PCGR ») aux États-Unis, nous utilisons des mesures financières historiques non conformes aux PCGR, qui excluent certains éléments des PCGR tels que les coûts d'acquisition et d'intégration, les coûts de restructuration et de dépréciation, la provision (l'avantage) fiscal(e) mexicain(e) et certains autres éléments spécifiés. Nous utilisons généralement le terme « ajusté » pour désigner ces montants non conformes aux PCGR.

La direction utilise des mesures financières non conformes aux PCGR en interne pour la prise de décisions stratégiques, la prévision des résultats futurs et l'évaluation des performances actuelles. En divulguant les mesures financières non conformes aux PCGR, la direction vise à fournir aux investisseurs une comparaison plus significative et plus cohérente de nos résultats d'exploitation et de nos tendances pour les périodes présentées. Ces mesures financières non conformes aux PCGR sont utilisées en plus et en conjonction avec les résultats présentés conformément aux PCGR et reflètent une façon supplémentaire de voir les aspects de nos opérations. En associant cela à nos résultats présentés conformément aux PCGR, nous sommes en mesure de permettre une compréhension plus complète des facteurs et tendances affectant notre activité. Ces mesures non conformes aux PCGR doivent être considérées comme un complément, et non comme un remplacement ou une forme supérieure, des mesures correspondantes calculées conformément aux PCGR.

Les mesures financières non conformes aux PCGR ne sont pas préparées conformément aux PCGR ; par conséquent, nos informations non conformes aux PCGR ne sont pas nécessairement comparables aux mesures intitulées de manière similaire présentées par d'autres sociétés. Un rapprochement de chaque mesure financière non conforme aux PCGR et de la mesure conforme aux PCGR la plus comparable est fourni dans les tableaux ci-dessous.

Ingredion Incorporated

Rapprochement du revenu net conforme aux PCGR attribuable à Ingredion et du bénéfice par action (BPA) dilué par rapport au

bénéfice net ajusté non conforme aux PCGR attribuable à Ingredion et au BPA dilué ajusté.

(Non audité)

Three Months Ended

December 31, 2022 Three Months Ended

December 31, 2021 Twelve Months Ended

December 31, 2022 Twelve Months Ended

December 31, 2021 (in millions) Diluted EPS (in millions) Diluted EPS (in millions) Diluted EPS (in millions) Diluted EPS Net income attributable to Ingredion $ 114 $ 1.71 $ 67 $ 0.99 $ 492 $ 7.34 $ 117 $ 1.73 Add back: Acquisition/integration costs (i) 4 0.06 1 0.01 5 0.08 7 0.10 Restructuring/impairment charges (ii) — — 19 0.28 3 0.05 36 0.53 Impairment on disposition of assets (iii) — — — — — — 340 5.01 Other matters (iv) 8 0.12 (12 ) (0.18 ) 15 0.22 (22 ) (0.32 ) Fair value adjustments to equity investments (v) — — (5 ) (0.07 ) — — (5 ) (0.07 ) Tax item - Mexico (vi) (2 ) (0.03 ) 2 0.03 (4 ) (0.06 ) 6 0.09 Other tax matters (vii) (14 ) (0.21 ) 2 0.03 (12 ) (0.18 ) (27 ) (0.40 ) Non-GAAP adjusted net income attributable to Ingredion $ 110 $ 1.65 $ 74 $ 1.09 $ 499 $ 7.45 $ 452 $ 6.67

Le bénéficie net, le BPA et les taux d'imposition peuvent ne pas être exactement égaux à la somme ou recalculés en raison des arrondis.

Remarques

(i) Au cours des trois et douze mois clos au 31 décembre 2022, nous avons enregistré 4 millions de dollars et 5 millions de dollars, respectivement, de charges avant impôts liés à notre acquisition et à notre intégration principalement liées à notre investissement dans la coentreprise en Argentine. Au cours des trois et douze mois clos au 31 décembre 2021, nous avons enregistré des charges d'acquisition et d'intégration avant impôts de 2 millions de dollars et de 3 millions de dollars, respectivement, au titre des coûts d'acquisition et d'intégration pour nos acquisitions des entreprises PureCircle, KaTech et Verdient Foods, ainsi que nos investissements dans la coentreprise Amyris et celle de l'Argentine.

(ii) Au cours des douze mois clos au 31 décembre 2022, nous avons enregistré 4 millions de dollars de frais de restructuration avant impôts restants associés aux programmes Cost Smart. Au cours des trois et douze mois clos au 31 décembre 2021, nous avons enregistré, respectivement, 25 millions de dollars et 47 millions de dollars de charges avant impôts liées à la restructuration, principalement associées à nos programmes Cost Smart.

(iii) Au cours des douze mois clos au 31 décembre 2021, nous avons enregistré une charge de dépréciation de l'actif net de 340 millions de dollars liée à la contribution des activités d'Ingredion en Argentine en lien avec la coentreprise située dans ce pays.

(iv) Au cours des trois et douze mois clos au 31 décembre 2022, nous avons enregistré des charges avant impôts de 11 millions de dollars et 20 millions de dollars, respectivement, principalement liées à l'impact d'une interruption de travail aux États-Unis. Au cours des douze mois clos au 31 décembre 2021, nous avons enregistré un bénéfice avant impôts de 15 millions de dollars pour certains crédits d'impôt indirect que la Cour suprême du Brésil a confirmé en mai 2021 que nous sommes en droit de recevoir.

(v) Au cours des trois et douze mois clos au 31 décembre 2021, nous avons enregistré un ajustement net avant impôts de la juste valeur de 6 millions de dollars de nos investissements en capitaux.

(vi) Nous avons enregistré un avantage fiscal de 2 millions de dollars et de 4 millions de dollars pour les trois et douze mois clos au 31 décembre 2022, respectivement, et des provisions fiscales de 2 millions de dollars et de 6 millions de dollars pour les trois et douze mois clos au 31 décembre 2021, respectivement, en raison du mouvement du peso mexicain par rapport au dollar américain et de son impact sur la réévaluation de nos états financiers au Mexique au cours de ces périodes.

(vii) Au cours du quatrième trimestre 2022, nous avons comptabilisé un avantage fiscal de 20 millions de dollars pour certaines subventions de l'État brésilien que nous avons reçues entre 2018 et 2021, qui étaient auparavant imposables. D'autres ajustements se rapportent aux impacts des passifs et des éventualités d'impôts de l'année précédente, ainsi qu'aux résultats fiscaux des réintégrations non conformes aux PCGR ci-dessus.

Ingredion Incorporated

Rapprochement du bénéfice d'exploitation conforme aux PCGR au bénéfice d'exploitation ajusté non conforme aux PCGR

(Non audité)

(in millions, pre-tax)



Three Months Ended

December 31, Twelve Months Ended

December 31, 2022 2021 2022 2021 Operating income $ 157 $ 86 $ 762 $ 310 Add back: Acquisition/integration costs (i) - 2 1 3 Restructuring/impairment charges (ii) - 25 4 47 Impairment on disposition of assets (iii) - - - 340 Other matters (iv) 11 - 20 (15 ) Non-GAAP adjusted operating income $ 168 $ 113 $ 787 $ 685

Pour les remarques (i) à (iv), voir les remarques (i) à (iv) incluses dans le document relatif au rapprochement du bénéfice net conforme aux PCGR attribuable à Ingredion et au BPA dilué par rapport au bénéfice net ajusté non conforme aux PCGR attribuable à Ingredion et au BPA dilué ajusté.

Ingredion Incorporated

Rapprochement du taux d'imposition effectif conforme aux PCGR au taux d'imposition effectif ajusté non conforme aux PCGR

(Non audité)

(in millions)



Three Months Ended December 31, 2022 Twelve Months Ended December 31, 2022 Income before

Income Taxes (a) Provision for

Income Taxes (b) Effective Income

Tax Rate (b/a) Income before

Income Taxes (a) Provision for

Income Taxes (b) Effective Income

Tax Rate (b/a) As Reported $ 124 $ 9 7.3 % $ 668 $ 166 24.9 % Add back: Acquisition/integration costs (i) 4 - 5 - Restructuring/impairment charges (ii) - - 4 1 Other matters (iv) 11 3 20 5 Tax item - Mexico (vi) - 2 - 4 Other tax matters (vii) - 14 - 12 Adjusted Non-GAAP $ 139 $ 28 20.1 % $ 697 $ 188 27.0 %





(in millions)



Three Months Ended December 31, 2021 Twelve months ended December 31, 2021 Income before

Income Taxes (a) Provision for

Income Taxes (b) Effective Income

Tax Rate (b/a) Income before

Income Taxes (a) Provision for

Income Taxes (b) Effective Income

Tax Rate (b/a) As Reported $ 78 $ 10 12.8 % $ 248 $ 123 49.6 % Add back: Acquisition/integration costs (i) 2 1 3 (3 ) Restructuring/impairment charges (ii) 25 6 47 11 Impairment on disposition of assets (iii) - - 340 - Other matters (iv) - 12 (15 ) 7 Fair value adjustments to equity investments (v) (6 ) (1 ) (6 ) (1 ) Tax item - Mexico (vi) - (2 ) - (6 ) Other tax matters (vii) - (2 ) - 27 Adjusted Non-GAAP $ 99 $ 24 24.2 % $ 617 $ 158 25.6 %

Pour les remarques (i) à (vii), voir les remarques (i) à (vii) incluses dans le document relatif au rapprochement du bénéfice net conforme aux PCGR attribuable à Ingredion et du BPA dilué par rapport au bénéfice net ajusté non conforme aux PCGR attribuable à Ingredion et au BPA dilué ajusté.

