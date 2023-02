RAPALA VMC OYJ:N TILINPÄÄTÖS 2022: MYYNTI JA KANNATTAVUUS LASKIVAT EDELLISVUODESTA HAASTAVISSA MARKKINAOLOSUHTEISSA

English Finnish

RAPALA VMC CORPORATION, Tilinpäätöstiedote, 10.2.2023 klo 13.00 EET

Tammi–joulukuu (FY) lyhyesti:

Liikevaihto oli 274,4 MEUR, mikä oli 7 % edellistä vuotta matalampi (294,3). Orgaanisesti liikevaihto laski 13 % edellisestä vuodesta.

Konsernin omien tuotteiden myynti oli 228,4 MEUR, mikä oli 0,7 MEUR edellistä vuotta enemmän. Orgaanisesti konsernin omien tuotteiden myynti laski 6 % edellisestä vuodesta.

Liikevoitto oli 12,3 MEUR (32,1).

Vertailukelpoinen liikevoitto* oli 15,3 MEUR (32,7),

Liiketoiminnan nettorahavirta oli -12,9 MEUR (24,4).

Tilikauden voitto oli 3,7 MEUR (19,8).

Osakekohtainen tulos oli 0,10 EUR (0,45).

Osinkoehdotus on 0,04 EUR per osake (0,15).

Ohjeistus vuodelle 2023: Koko vuoden vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan laskevan edellisestä vuodesta, sillä jälleenmyyjien jatkuva kalastustuotevarastojen purkaminen ja heikot sääolosuhteet kuluvalla talvikaudella vaikuttavat voimakkaasti vuoteen 2023.





Heinä–joulukuu (H2) lyhyesti:

Liikevaihto oli 126,0 MEUR, mikä oli 6 % edellistä vuotta matalampi (134,6). Vertailukelpoisten valuuttakurssien mukainen liikevaihto oli 13 % edellistä vuotta matalampi.

Liikevoitto oli -1,3 MEUR (5,8).

Vertailukelpoinen liikevoitto* oli -0,2 MEUR (6,2).

Liiketoiminnan nettorahavirta oli -4,4 MEUR (1,2).

Tilikauden voitto oli -5,0 MEUR (1,7).

Osakekohtainen tulos oli -0,13 EUR (0,02).

* Ilman realisoitumattomien operatiivisia eriä suojaavien valuuttajohdannaisten markkina-arvostuksia ja muita vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sisältävät olennaiset uudelleenjärjestelykustannukset, arvonalentumiset, liiketoimintahankinnoista ja -luovutuksista syntyvät tuotot ja kulut, vakuutuskorvaukset sekä muut ei-operatiiviset erät.

Rapala-konserni esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoimintansa taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri kausien välillä. Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tule pitää korvaavina mittareina verrattuna IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyihin tunnuslukuihin. Tunnuslukujen määritelmät ja täsmäytykset on esitetty tiedotteen taulukko-osassa.

Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja Louis d’Alançon: “Urheilukalastusalan markkina- ja liiketoimintaympäristö oli erittäin haastava vuonna 2022. Markkinat supistuivat jyrkästi pandemian jälkeisessä maailmassa, mitä pahensi jälleenmyyjien huomattava varastojen purkaminen. Lisäksi kylmä ja pitkittynyt talvi 21/22 pohjoisella pallonpuoliskolla lyhensi avovesikalastuskautta vuoden 2022 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Korkea inflaatio, heikko kuluttajien luottamus ja Ukrainan sota heikensivät tulosta entisestään. Tästä johtuen liikevaihtomme laski 7 % ollen 274,4 MEUR vuonna 2022, ja koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto puolestaan laski 15,3 miljoonaan euroon. Kiinan COVID-pandemia ja vaihtelevat rahtihinnat vaikuttivat toimitusketjuihin vuonna 2022. Toteutimme kuitenkin useita onnistuneita varastonhallintatoimenpiteitä toisella vuosipuoliskolla, joiden seurauksena varastoarvo laski 17,8 MEUR kesä-joulukuun aikana ollen 99,9 MEUR tilikauden päättyessä. Yksi vuoden kohokohdista oli Okuma -vapojen ja kelojen menestyksekäs lanseeraus Euroopassa, jossa sisäiset myyntitavoitteet ylitettiin ensimmäisen kokonaisen tilikauden osalta.

Strategian toteutus eteni hyvin vuoden 2022 aikana. Olemme onnistuneesti keskittäneet Pohjois-Euroopan varastot Rapala VMC -campukselle Viron Pärnussa. Samaan aikaan olemme kasvattaneet uutta tuotantokapasiteettia Virossa ajaessamme alas Venäjän tuotantotoimintaa. Venäjän tuotannon alasajo saadaan päätökseen vuoden 2023 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Myös Yhdysvalloissa keskitettiin aiemmin kahdessa paikassa sijainneita varastotoimintoja yhteen toimipisteeseen Eaganiin (Minnesota) operatiivisen tehokkuuden kasvattamiseksi. Tämän lisäksi keskityttiin vahvasti tuotekehitykseen ja innovaatioihin; meillä on useita uutuuksia kehitteillä tulevia vuosia varten.

Markkinaolosuhteiden odotetaan säilyvän haastavina vielä vuonna 2023, mikä johtuu korkeista jälleenmyyjien varastotasoista ja odotettua heikommasta talvituotteiden jälleenmyynnistä niin Pohjois-Amerikassa kuin Pohjoismaissa tämän kauden huonojen talviolosuhteiden vuoksi. Lisäksi globaali makroekonominen tilanne vaikuttaa niin jälleenmyyjien kuin kuluttajienkin ostokäyttäytymiseen. Näistä syistä konserni odottaa vertailukelpoisen liikevoiton laskevan vuodesta 2022. Vuoden 2023 vastatuulista huolimatta asemamme on vahva tulevaisuutta ajatellen; meillä on useita kasvuprojekteja kaikissa avaintuotekategorioissa ja entistä paremmat kyvykkyydet toimitusketjun hallintaan.”

Tunnusluvut

H2 H2 Muutos FY FY Muutos MEUR 2022 2021 % 2022 2021 % Liikevaihto 126,0 134,6 -6 % 274,4 294,3 -7 % Liikevoitto -1,3 5,8 -122 % 12,3 32,1 -62 % % liikevaihdosta -1,0 % 4,3 % 4,5 % 10,9 % Vertailukelpoinen liikevoitto * -0,2 6,2 -103 % 15,3 32,7 -53 % % liikevaihdosta -0,2 % 4,6 % 5,6 % 11,1 % Liiketoiminnan nettorahavirta -4,4 1,2 -467 % -12,9 24,4 -153 % Nettovelkaantumisaste % 77,0 % 50,7 % 77,0 % 50,7 % Tulos per osake, EUR -0,13 0,02 0,10 0,45 -79 %



* Ilman realisoitumattomien operatiivisia eriä suojaavien valuuttajohdannaisten markkina-arvostuksia ja muita vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sisältävät olennaiset uudelleenjärjestelykustannukset, arvonalentumiset, liiketoimintahankinnoista ja -luovutuksista syntyvät tuotot ja kulut, vakuutuskorvaukset sekä muut ei-operatiiviset erät.

Rapala-konserni esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoimintansa taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri kausien välillä. Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tule pitää korvaavina mittareina verrattuna IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyihin tunnuslukuihin. Tunnuslukujen määritelmät ja täsmäytykset on esitetty tiedotteen taulukko-osassa.

Markkinaympäristö

Vuonna 2022 markkinaolosuhteet heikkenivät edellisvuoteen nähden johtuen Ukrainan sodasta, kylmästä ja myöhäisestä keväästä pohjoisella pallonpuoliskolla ja pandemian jälkeisestä jyrkästä markkinan normalisoitumisesta. Kuluttajakysyntä siirtyi ulkoilma-aktiviteeteista palvelusektorille, mikä vaikutti jälleenmyyjien kysyntään. Tämä, yhdistettynä alkuvuoden pitkistä toimitusajoista johtuvaan varastojen paisumiseen, aiheutti niin jakelijoiden kuin jälleenmyyjien varastojen purkamista. Lisäksi korkea inflaatio ja polttoaineen hinta vaikutti kuluttajien harkinnanvaraiseen kulutukseen konsernin avainmarkkinoilla.

Liiketoimintakatsaus tammi–joulukuu 2022

Konsernin koko vuoden liikevaihto oli 7 % alle poikkeuksellisen edellisvuoden tason raportoiduin valuuttakurssein mitattuna. Valuuttakurssien muutoksella oli merkittävä positiivinen vaikutus liikevaihtoon, ja vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihto laski orgaanisesti 13 % vertailukaudesta.

ONE RAPALA VMC -strategian implementointi eteni vuoden aikana. Jyrkästä markkinan normalisoitumisesta huolimatta konsernin omien tuotteiden myynti ylitti pandemiaa edeltävän vuoden 2019 tason. Okuma -vapa- ja kelaliiketoiminta käynnistyi vahvasti tukien myynnin kehitystä vaikeissa markkinaolosuhteissa.

Talvikalastus- ja talviurheilukauteen 21/22 heikentyvillä makroekonomisilla olosuhteilla ei ollut vielä vaikutusta, ja tuotteiden läpimyynti oli hyvällä tasolla. Näissä tuotekategorioissa jälleenmyyjien varastot säilyivät terveellä tasolla, mikä realisoitui vahvana tilauskantana jääkalastuskaudelle 22/23.



Pohjois-Amerikka

Pohjois-Amerikan myynti laski 2 % vertailukaudesta raportoiduin valuuttakurssein mitattuna ja 12 % vertailukelpoisin valuuttakurssein mitattuna. Kolmansien osapuolien tuotteiden myyntiin sisältyi huomattava osuus 13 Fishing -tuotteita, jotka myytiin DQC Internationalille (13 Fishing USA) ja jotka luokitellaan kolmansien osapuolten tuotteiden myynniksi konsernin omistaessa 49 % osakkeista osakkuusyrityksessä. Tämä pois lukien liikevaihto laski 4 % raportoiduin valuuttakurssein mitattuna ja 14 % vertailukelpoisin valuuttakurssein mitattuna.

Liikevaihdon lasku johtui kylmästä ja myöhäisestä keväästä ja pandemian jälkeisestä jyrkästä markkinan normalisoitumisesta. Jälleenmyyjien varastojen purkaminen heikensi liikevaihtoa entisestään. Lisäksi korkea inflaatio ja polttoaineen hinta vaikuttivat niin jälleenmyyjien kuin kuluttajien ostopäätöksiin. Varastojen purkamistrendillä ei ollut vaikutusta jääkalastuskategoriaan, sillä varastot olivat terveellä tasolla edellisen sesongin hyvän läpimyynnin ansiosta. Tämä tuotekategoria perustuu pääsääntöisesti ennakkotilauksiin, ja konsernin vahva markkinaosuus talvikalastussegmentissä realisoitui ennätyksellisen korkeina toimituksina vuoden loppua kohden.

Pohjoismaat

Pohjoismaiden myynti laski 15 % edellisestä vuodesta. Vertailukelpoisin valuuttakurssein mitattuna myynti laski 14 %.

Strateginen painopiste konsernin omissa tuotteissa ja Okuma -vapa- ja kelaliiketoiminnan onnistunut lanseeraus auttoivat säilyttämään jatkuvien liiketoimintojen liikevaihdon yli viime vuoden tason myöhäisestä keväästä huolimatta. Jälleenmyyjien varastojen purkaminen ja kuluttajien varovaisuus alkoivat vaikuttaa myyntiin vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Kolmas peräkkäinen hyvä talvikausi vahvoine ennakkotilauksineen säilytti talviliiketoimintojen liikevaihdon korkealla tasolla. Kolmansien osapuolten tuotteiden myynti laski konsernin strategian mukaisesti.

Muu Eurooppa

Muun Euroopan myynti laski 12 % vertailukauteen nähden. Vertailukelpoisin valuuttakurssein mitattuna myynti laski 15 % vertailukaudesta.

Ukrainan sota, myöhäinen kevät ja tiettyjen kolmasien osapuolten tuotteiden jakelusopimusten päättäminen vaikuttivat negatiivisesti liikevaihtoon molemmilla vuosipuoliskoilla. Ennakkotilauksia oli kesäkalastuskauden kynnyksellä odotettua vähemmän ja toisen vuosipuoliskon aikana jälleenmyyjien varastojen purkaminen vaikutti liikevaihtoon. Konsernin omien tuotteiden liikevaihto oli silti yli vertailukauden tason johtuen onnistuneesta Okuma -vapa- ja kelaliiketoiminnan lanseerauksesta.

Muu maailma

Raportoiduin valuuttakurssein mitattuna muun maailman myynti laski 2 % vertailukaudesta. Vertailukelpoisin valuuttakurssein mitattuna myynti laski 5 % edellisestä vuodesta.

Konsernin omien tuotteiden kysyntä oli vakaalla tasolla läpi vuoden, mutta alkoi hidastua vuoden loppua kohti ja päätyi lähelle viime vuoden tasoa. Liikevaihdon lasku johtuu pitkälti tiettyjen kolmansien osapuolten jakelusopimusten päättämisestä.

Ulkoinen liikevaihto alueittain

FY FY Muutos Vertailukelpoinen MEUR 2022 2021 % muutos % Pohjois-Amerikka 132,2 134,8 -2 % -12 % Pohjoismaat 38,9 45,5 -15 % -14 % Muu Eurooppa 70,6 80,6 -12 % -15 % Muu maailma 32,7 33,4 -2 % -5 % Yhteensä 274,4 294,3 -7 % -13 % H2 H2 Muutos Vertailukelpoinen MEUR 2022 2021 % muutos % Pohjois-Amerikka 62,9 64,9 -3 % -14 % Pohjoismaat 18,8 20,2 -7 % -6 % Muu Eurooppa 28,0 33,7 -17 % -21 % Muu maailma 16,2 15,8 +3 % -2 % Yhteensä 126,0 134,6 -6 % -13 %

Taloudellinen tulos ja kannattavuus

Vertailukelpoinen (ilman realisoimattomia operatiivisia eriä suojaavien valuuttajohdannaisten markkina-arvostuksia ja muita vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä) liikevoitto laski 17,4 MEUR edellisestä vuodesta. Raportoitu liikevoitto laski 19,8 MEUR edellisestä vuodesta ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä oli negatiivinen 3,0 MEUR (0,6) vaikutus raportoituun liikevoittoon.

Vertailukelpoinen liikevoittomarginaali oli 5,6 % (11,1) koko vuonna. Heikompi kannattavuus edellisvuoteen nähden johtui erityisesti liikevaihdon laskusta jyrkästi normalisoituneella avovesikalastusmarkkinalla. Korkea inflaatio ja rahtikustannukset asettivat paineita kannattavuudelle, mutta vaikutus saatiin pääosin kompensoitua oikea-aikaisilla hinnankorotuksilla kaikilla markkinoilla. Laskevan liikevaihdon kannattavuusvaikutusten tasaamiseksi operatiivisia kuluja analysoitiin läpi vuoden.

Raportoitu liikevoittomarginaali oli 4,5 % (10,9) koko vuonna. Raportoituun liikevoittoon sisältyi operatiivisia eriä suojaavien valuuttajohdannaisten realisoitumattomia markkina-arvostuksia, joiden vaikutus oli 0,2 MEUR (-0,2). Muut raportoituun liikevoittoon sisältyvät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat nettokuluerät olivat -3,2 MEUR (-0,4). Näihin sisältyivät Venäjän tuotanto- ja jakelutoiminnan uudelleenjärjestelyyn liittyvät alaskirjaukset ja arvonalentumiset, kuten myös johtamismallin virtaviivaistamiseen liittyvät kulut ympäri maailmaa.

Kokonaisrahoituskulut (netto) olivat 3,5 MEUR (4,1) koko vuonna. Korko- ja muut rahoituskulut (netto) olivat 3,6 MEUR (2,3) ja rahoituserien valuuttakurssitappiot (netto) 0,0 MEUR (1,8).

Koko vuoden nettotulos pieneni 16,1 MEUR ollen 3,7 MEUR (19,8) ja osakekohtainen tulos oli 0,10 EUR (0,45). Vuonna 2021 määräysvallattomien omistajien osuus voitosta oli 1,5 MEUR.



Tunnusluvut

H2 H2 Muutos FY FY Muutos MEUR 2022 2021 % 2022 2021 % Liikevaihto 126,0 134,6 -6 % 274,4 294,3 -7 % Liikevoitto /-tappio -1,3 5,8 -122 % 12,3 32,1 -62 % Vertailukelpoinen liikevoitto * -0,2 6,2 -103 % 15,3 32,7 -53 % Tilikauden voitto / tappio -5,0 1,7 -390 % 3,7 19,8 -81 %



* Ilman realisoitumattomien operatiivisia eriä suojaavien valuuttajohdannaisten markkina-arvostuksia ja muita vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sisältävät olennaiset uudelleenjärjestelykustannukset, arvonalentumiset, liiketoimintahankinnoista ja luovutuksista syntyvät tuotot ja kulut, vakuutuskorvaukset sekä muut ei-operatiiviset erät.

Vertailukelpoisen liikevoiton siltalaskelma

H2 H2 Muutos FY FY Muutos MEUR 2022 2021 % 2022 2021 % Liikevoitto/-tappio -1,3 5,8 -122 % 12,3 32,1 -62 % Operatiivisten valuuttajohdannaisten markkina-arvostukset -0,2 0,0 -0,2 0,2 Muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 1,3 0,5 3,2 0,4 Vertailukelpoinen liikevoitto -0,2 6,2 -103 % 15,3 32,7 -53 %



Yksityiskohtaisempi vertailukelpoisen liikevoiton siltalaskelma sekä tunnuslukujen määritelmät ja täsmäytykset on esitetty tiedotteen taulukko-osassa.

Segmenttikatsaus

Konsernin tuotteet

Vertailukelpoisin valuuttakurssein mitattuna konsernin omien tuotteiden myynti laski 15,2 MEUR vertailukaudesta. Myynnin lasku johtui Ukrainan sodan vaikutuksesta, kylmästä ja myöhäisestä keväästä pohjoisella pallonpuoliskolla ja jyrkästä markkinan normalisoitumisesta pandemian jälkeen. Toisella vuosipuoliskolla myyntiä rasitti entisestään jälleenmyyjien varastojen purkaminen, korkea inflaatio ja kuluttajien varovaisuus. Suurin myynnin pudotus tapahtui useimmassa avovesikalastustuote-kategoriassa. Vahvat tilauskirjat niin jääkalastus- kuin suksiliiketoiminnassa realisoituivat runsaina toimituksina vuoden toisella vuosipuoliskolla, minkä johdosta myynti näissä tuotekategorioissa säilyi korkealla tasolla. Okuma-vapa- ja kelaliiketoiminnan onnistunut lanseeraus vaikutti myyntiin positiivisesti.

Kolmansien osapuolien tuotteet

Vertailukelpoisin valuuttakurssein mitattuna kolmansien osapuolien tuotteiden myynti oli 24,1 MEUR vertailukautta alhaisempi. Odotusten mukaisesti tiettyjen kolmansien osapuolten jakelusopimusten päättäminen vaikutti negatiivisesti myyntiin erityisesti Pohjoismaiden, muun Euroopan ja muun maailman markkinoilla.



Liikevaihto toimintasegmenteittäin

FY FY Muutos Vertailukelpoinen MEUR 2022 2021 % muutos % Konsernin tuotteet 228,4 227,7 +0 % -6 % Kolmansien osapuolien tuotteet 46,0 66,6 -31 % -34 % Yhteensä 274,4 294,3 -7 % -13 %





H2 H2 Muutos Vertailukelpoinen MEUR 2022 2021 % muutos % Konsernin tuotteet 107,6 107,2 +0 % -7 % Kolmansien osapuolien tuotteet 18,4 27,4 -33 % -38 % Yhteensä 126,0 134,6 -6 % -13 %

Vertailukelpoinen liikevoitto toimintasegmenteittäin

H2 H2 Muutos FY FY Muutos MEUR 2022 2021 % 2022 2021 % Konsernin tuotteet 0,6 7,5 -92 % 15,0 29,5 -49 % Kolmansien osapuolien tuotteet -0,9 -1,3 34 % 0,3 3,2 -91 % Vertailukelpoinen liikevoitto -0,2 6,2 -103 % 15,3 32,7 -53 % Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät -1,1 -0,4 -166 % -3,0 -0,6 -410 % Liikevoitto/-tappio -1,3 5,8 -122 % 12,3 32,1 -62 %

Taloudellinen asema

Heikentyneen kannattavuuden ja negatiivisen käyttöpääoman nettomuutoksen myötä liiketoiminnan nettorahavirta oli -12,9 MEUR (24,4). Edelliseen vuoteen verrattuna käyttöpääoman nettomuutos laski 25,8 MEUR ollen kokonaisuudessaan -28,7 MEUR (-2,9).

Vuoden 2022 lopun varastoarvo oli 99,9 MEUR (86,2). Varastovarauksen muutos laski varastoarvoa 1,3 miljoonalla eurolla ja valuuttakurssien muutokset puolestaan 1,9 miljoonalla eurolla. Varastoarvo oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla korkeammalla tasolla, mikä johtui toimitusketjuhäiriöistä, jyrkästä markkinan normalisoitumisesta ja laajasta jälleenmyyjien varastojen purkamisesta. Vuoden toisella vuosipuoliskolla toteutettiin onnistuneesti voimakkaita varastojen tyhjennystoimenpiteitä, joiden ansiosta varastoarvo laski 17,8 MEUR kesä-joulukuun aikana.

Investointien nettorahavirta laski vertailukauden tasosta ja oli 10,7 MEUR (22,7). Käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 11,5 MEUR (14,0) ja käyttöomaisuusmyynnit 0,8 MEUR (1,6). Kasvaneisiin käyttöomaisuusinvestointeihin sisältyy kustannuksia, jotka liittyvät tuotannon siirtoon Venäjältä ja Suomesta Rapala VMC -campukselle Viron Pärnuun. Vertailukauden käyttöomaisuusinvestointeihin sisältyy Okuma -brändin ja Euroopan jakeluoikeuksien hankinta, ja vertailukauden investointien nettorahavirrassa näkyy Itä-Euroopan jakeluun liittyvien vähemmistöosuuksien hankinta.

Konsernin maksuvalmius oli hyvä. Käyttämättömät sitovat pitkäaikaiset luottolimiitit olivat 20,8 MEUR vuoden lopussa. Nettovelkaantumisaste nousi ja omavaraisuusaste laski edellisestä vuodesta. Konserni on sopinut rahoittajiensa kanssa väliaikaisista muutoksista rahoitussopimustensa taloudellisiin kovenantteihin aikavälillä Q3/2022-Q1/2023. Uusiin taloudellisiin kovenantteihin sisältyy rajoituksia koskien likviditeettiä, nettovelan suhdetta EBITDA:an ja nettovelkaantumisastetta. Konserni täyttää kaikki rahoittajiensa vaatimukset ja uskoo täyttävänsä kaikki rahoitussopimusten vaatimukset myös tulevaisuudessa. Konsernin kassatilanne on hyvä ja kassavarat olivat 29,0 MEUR vuoden 2022 lopussa.

Tunnusluvut

H2 H2 Muutos FY FY Muutos MEUR 2022 2021 % 2022 2021 % Liiketoiminnan nettorahavirta -4,4 1,2 -467 % -12,9 24,4 -153 % Korollinen nettovelka kauden lopussa 107,1 70,6 +52 % 107,1 70,6 +52 % Nettovelkaantumisaste % 77,0 % 50,7 % 77,0 % 50,7 % Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 41,2 % 44,2 % 41,2 % 44,2 % Tunnuslukujen määritelmät ja täsmäytykset on esitetty taulukko-osassa.

Strategian toteuttaminen

Yhtiön strateginen tavoite on olla yhtenäinen konsernin brändeihin ja innovaatioihin keskittyvä urheilukalastuksen voimatekijä. Nykyiset strategiset toimet tähtäävät vapauttamaan konsernin täyden potentiaalin tulevaisuudessa. Konsernin strategian ydin perustuu kuuteen osa-alueeseen, jotka ovat kaikki sidoksissa toisiinsa ja yhteneviä kaikkien liiketoimintayksiköiden kesken. Tulevat strategiset toimet perustuvat brändiportfolion hyödyntämiseen, valmistus- ja hankintamalliin, tutkimus- ja kehitysosaamiseen sekä laajaan myyntiverkostoon ja paikalliseen markkinatuntemukseen ympäri maailman. Strategian toimeenpano eteni vuoden 2022 aikana hyvin, sillä monet ONE RAPALA VMC -strategian elementit ovat osoittautuneet synergistisiksi keskenään.

TIIMI / KULTTUURI – Ensimmäinen strategian osa-alue perustuu ajatukseen, jossa yhtiön kaikki liiketoimintayksiköt pyrkivät toimimaan yhtenä menestyksekkäänä kokonaisuutena. Tämä mahdollistaa yhtenäisen, yhteistyöhaluisen, dynaamisen ja kasvuun tähtäävän yrityskulttuurin. Vuoden aikana toteutettiin uusia muutoksia johtoportaassa taataksemme, että tiimi ja kulttuuri ovat jatkuvasti strategiamme etulinjassa. Yksinkertaisemman organisaatiorakenteen ja ketterän johtamismallin ansiosta konserni on entistä valmiimpi normalisoituneisiin markkinaolosuhteisiin jatkaakseen vahvaa strategian toteuttamista.

KESTÄVÄ KEHITYS – Taistelemme yhdessä sen takaamiseksi, että myös tulevilla sukupolvilla on mahdollisuus nauttia kalastuksesta ja ulkoilusta. Haluamme olla toimialamme suunnannäyttäjä ja edellyttää konkreettisia vastuullisia tekoja kaikilta tiimiläisiltämme varmistaaksemme, että saamme aikaan kestäviä, pitkän aikavälin muutoksia. Toimenpiteemme kestävän kehityksen saralla ovat edenneet tasaisesti kaikissa tuotekategorioissa. Esimerkiksi ensimmäinen muoviton pakkaus Rapala-vaapulle lanseerattiin vuonna 2022.

KULUTTAJA – Loppukäyttäjään keskittyminen on tärkeä osa strategiaa. Tavoitteenamme on olla trendien aallonharjalla ja tuoda uusia, jännittäviä tuotteita kalastusvälinemarkkinoille. Konserni jatkaa edelleen panostuksia verkkokauppaliiketoimintaansa mahdollistaakseen parhaan mahdollisen asiakaskokemuksen jatkuvasti kasvavalle digitietoiselle kuluttajaryhmälle. Toisen vuosipuoliskon aikana uusi verkkokauppa-alusta lanseerattiin onnistuneesti Kanadassa, ja Yhdysvalloissa lanseerauksen on suunniteltu tapahtuvan vuoden 2023 ensimmäisellä kvartaalilla. Uusi verkkokauppa-alusta korostaa yhtiön tavoitetta olla enemmän vuorovaikutuksessa suoraan kuluttajien kanssa. Vuoden 2022 toisen vuosipuoliskon aikana jatkoimme myös tuoteportfolion, tuotenimikkeiden ja brändien yhtenäistämistä, mikä tukee päätavoitettamme keskittyä pitkällä aikavälillä konsernin omiin brändeihin ja tuotekategorioihin.

ASIAKAS – Avainasiakassuhteet ja paikallinen markkinajohtajuus korostuvat laajan tietotaitomme ja jatkuvien myyntikanavainvestointien kautta. Konserni on investoinut ensiluokkaiseen asiakaspalveluun ja entistä vahvempaan jalansijaan tärkeimmillä markkinoilla. Toisen vuosipuoliskon aikana saavutimme hienoja tuloksia Euroopan Okuma-myynnin ensimmäisellä kokonaisella tilikaudella.

TUOTEKEHITYS / INNOVAATIO – Tutkimus & kehitys- sekä tuotekehitys & innovaatio -yksiköt vahvistavat edelleen asemaansa konsernin kilpailuetuna markkinalla, jossa kalastajat ympäri maailman vaativat uusia innovaatioita pyydystääkseen parempia saaliita. Olemme jatkaneet tuotekehitys & innovaatio -yksikön uudelleenjärjestelyä ja tehneet uusia rekrytointeja voidaksemme huomioida kuluttajien ja asiakkaiden tarpeet kaikkialla maailmassa. Uusi tuotekehitys & innovaatio -tiimi on valmiina yhteistyöhön muiden yksiköiden kanssa tuotteiden alueellisen sopivuuden ja pitkäaikaisen tuotesuunnittelun takaamiseksi.

OPERAATIOT/ TALOUS – Konserni jatkaa panostuksia operaatioihinsa saavuttaakseen toiminnallisen huippuosaamisen ja parantaakseen käyttöpääomatehokkuutta ja kannattavuutta. Olemme edistyneet integroidun liiketoiminnan suunnittelumallin ja globaalin S&OP-prosessin kehittämisessä, mikä parantaa käyttöpääoman optimointia ja tärkeimpien tuotteiden saatavuutta. Toisen vuosipuoliskon aikana konserni sai päätökseen Pohjois-Euroopan logistiikan keskittämisen Viron jakelukeskukseen, josta on palveltu kaikkia suunnitelmien mukaisia markkinoita marraskuusta 2022 alkaen. Lisäksi uistinvalmistuksen kapasiteettia siirrettiin Viroon konsernin ajaessa alas Venäjän tuotantotoimintaa. Konserni on jatkanut myös Venäjän jakelutoimintojen supistamista; saimme suljettua paikalliset toiminnot Valko-Venäjällä toisen vuosipuoliskon aikana.

Tuotekehitys

Olemme entisestään vahvistaneet tuotekategorioiden hallintarakennettamme ja keskitymme siihen myös vuonna 2023 palkattuamme uuden globaalin uistinten kategoriapäällikön, uuden Pohjois-Amerikan tuotekehityspäällikön sekä 13 Fishing International -kategoriapäällikön. He tuovat konserniin huomattavasti kokemusta vähittäiskaupasta, myynnistä ja tuotekehityksestä.

Uutuustuotteita on lanseerattu useita. Lukuisista jännittävistä Rapala -uutuuksista parhaiten erottuu Rap-V-Bladed -jigiuistin, jossa yhdistyvät useiden erityyppisten uistinten elementit. Muita huomattavia uistinuutuuksia ovat täydennykset huippuluokan ”PXR” (Precision Xtreme) -tuoteperheeseen, kuten myös tuotelanseeraukset X-Light -sarjaan, OTT’s Garage Tiny ja kaksi uutta Elite-sarjan uistinta. Paljon kiinnostusta herättänyt Rapala -vieherasia ja polarisoidut premium-aurinkolasit olivat uutuuksia kalastustarvikkeiden tuotekategoriassa. Vapa- ja kelakategoriassa puolestaan oli useita Okuma- ja 13 Fishing -tuotelanseerauksia. Siimoista mainittakoon Sufix 91 Braid, jossa G-Core -rakenne on maksimoitu mahdollistaen erittäin pitkät heitot ja vahvan uppoavuuden siiman liukkaan pinnoitteen ja matalan joustavuuden ansiosta.

Kestävä kehitys on edelleen vahvasti toiminnan keskiössä ja erityisesti olemme painottaneet lyijyttömien Rapala-vaappujen valmistusta. Tämä jännittävä ja merkittävä muutos realisoituu kalenterivuoden 2023 aikana, kun uusia lyijyttömiä vaappuja tullaan valmistamaan yksi kerrallaan.

Vastuullisuus

Konsernin näkökulmasta tämä vuosi oli vastuullisuuden osalta onnistunut, sillä saimme edistettyä vastuullisuustyötämme merkittävästi usealla osa-alueella. Ekologisemmat pakkaukset ovat vastuullisuustyömme keskiössä ja olemme siihen liittyen edistyneet merkittävästi useiden brändien osalta. Alkuvuonna Rapala esitteli ensimmäisen muovittoman pakkauksen vaapulle lanseerattuaan Flash-X Dart ja Flash X Skitter -uistimet. Dynamite Baits on puolestaan onnistunut siirtymään nopeasti kierrätettäviin pakkausmuovilaatuihin tuotteissaan. Myös VMC on esitellyt ekologisempia pakkauksia, joissa käytetään kierrätettyjä muovilaatuja ja enemmän kartonkia muovin sijaan. Tuotteemme ovat olennainen osa vastuullisuustyötämme. Marraskuun alussa Marttiini lanseerasi yhteistyössä WWF Suomen kanssa puukon, jonka valmistuksessa hyödynnettiin uistintuotannon sivutuotteena syntyvää muovia ja ulkopuoliselta toimittajalta hankittua täysin biopohjaista biokomposiittimateriaalia. Vuoden alkupuolella teettämämme analyysi erilaisten uistinten hiilijalanjäljestä tukee tuotekehitystämme aiempaa ekologisempien uistinten suunnittelussa.

Uudistetun toimitusketjun eettisen ohjeiston (eng. Supplier Code of Conduct) käyttöönotto on edennyt alkuperäisen suunnitelman mukaisesti. Tämä on tärkeä osa tavoitettamme ulottaa vastuullisuustoimia myös toimitusketjuumme. Marttiinin veitsi- ja Rapalan uistintuotannon tavoitteena on vähentää hiilidioksidipäästöjä tulevien vuosien aikana ja tähän tavoitteeseen liittyen teimme merkittävän investoinnin hankittuamme aurinkopaneelit Vääksyn yksikköön. Myös Pärnun jakelukeskuksessa on aurinkopaneelit. Dynamite Baitsin tehtaalla hankittiin vuoden alkupuolella aurinkopaneelit kattamaan noin 50 % yksikön sähkönkulutuksesta. Vuoden toisella puoliskolla päätettiin tehdä paneeleihin lisäinvestointeja kattamaan yksikön sähkönkulutus kokonaisuudessaan. Näiden toimien lisäksi Dynamite Baits siirtyi kesällä täysin uusiutuvaan sähköön.

Meille on tärkeää tehdä vastuullisuustyötä myös yrityksen ulkopuolella. Yhteistyömme Pidä Saaristo Siistinä ry:n ja Suomen Vesistösäätiön kanssa tukee tavoitettamme tarjota puhtaat kalavedet myös tuleville sukupolville. Rapala VMC Poland järjesti Puolassa ”I’m eco with Rapala” -kampanjan, jonka tavoitteena oli siivota puolalaisia vesistöjä. Kampanjaan osallistui noin 2 800 ihmistä ja vapaaehtoiset saivat kerättyä noin 200 tonnia roskaa. Jatkoimme yhteistyötämme myös Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön (SVK) ja 4H-järjestön kanssa tukeaksemme nuoria kalastajia harrastuksessaan. Vastaavanlaisia toimia on tehty myös esimerkiksi Kanadassa ja Yhdysvalloissa. Viime vuoden tapaan järjestimme myös tänä vuonna uistinten kierrätyskampanjan, jossa keräsimme kuluttajilta ylimääräiseksi jääneitä uistimia. Tarvittaessa SVK:n paikalliset kalastuskerhot kunnostivat uistimet, minkä jälkeen ne lahjoitettiin nuorille.

Rapala VMC valmistautuu tuleviin EU:n uusiin raportointivaatimuksiin aloittamalla Tofuture-datankeruujärjestelmän käyttöönottamisen kerätäkseen ympäristö- ja sosiaalista vastuuta koskevaa dataa. Olemme myös ottaneet huomioon uudet vaatimukset esimerkiksi ESG-kaksoisolennaisuusanalyysin (eng. double materiality) yhdessä keskeisten sidosryhmiemme kanssa ja tekemällä sisäistä analyysiä vastuullisuuteen liittyvistä liiketoimintariskeistä alallamme.

Henkilöstö ja organisaatio

Konsernin henkilöstömäärä oli keskimäärin 1 704 (1 792) koko vuoden aikana ja 1 636 (1 765) toisella vuosipuoliskolla. Henkilöstömäärä joulukuun lopussa oli 1 543 (1 757). Henkilöstön vähennys on tapahtunut pääosin Venäjällä.

Louis d’Alançon nimitettiin konsernin toimitusjohtajaksi 16.11.2022.

Lähiajan näkymät ja riskit

Vuoden 2023 markkinanäkymät ovat edelleen haastavat konsernin tärkeimmillä markkinoilla. Jälleenmyyjien kalastustuotevarastot ovat edelleen huomattavat ja heikot talviolosuhteet vaikuttavat talviliiketoiminnan myyntiin Pohjoismaissa ja Pohjois-Amerikassa. Globaali makroekonominen tilanne vaikuttaa niin jälleenmyyjien kuin kuluttajienkin ostokäyttäytymiseen. Näin ollen konserni odottaa koko vuoden 2023 vertailukelpoisen liikevoiton (ilman realisoitumattomien operatiivisia eriä suojaavien valuuttajohdannaisten markkina-arvostuksia ja muita vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä) laskevan vuodesta 2022. Liiketoiminnan kassavirran odotetaan olevan hyvällä tasolla.

Lyhyen ajan riskit ja epävarmuustekijät sekä liiketoiminnan kausiluonteisuus on kuvattu tarkemmin tämän puolivuosikatsauksen lopussa.

Esitys voitonjakokelpoisten varojen käytöstä

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 0,04 euroa (0,15 euroa) osakkeelle tilikaudelta 2022 ja että loppuosa jakokelpoisista varoista siirretään voittovarojen tilille. 31.12.2022 konsernin emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat yhteensä 55,9 MEUR.

Emoyhtiön taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia 31.12.2022 jälkeen, emoyhtiön maksuvalmius on edelleen hyvä eikä ehdotettu osinko vaaranna yhtiön vakavaraisuutta.

Tilinpäätös ja varsinainen yhtiökokous

Vuoden 2022 tilinpäätös ja selvitys konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmästä julkaistaan viikolla 9, joka alkaa 27. helmikuuta 2023. Varsinainen yhtiökokous suunnitellaan pidettävän 29.3.2023.

Ensimmäinen puolivuosikatsaus 2023 julkaistaan 14.7.2023.

Helsingissä 10.2.2023

Rapala VMC Oyj:n hallitus

Lisätietoja antavat:

Louis d’Alançon, toimitusjohtaja, +358 9 7562 540

Jan-Elof Cavander, talous- ja rahoitusjohtaja, +358 9 7562 540

Tuomo Leino, sijoittajasuhteet, +358 9 7562 540

Vuosikatsausta käsittelevä telekonferenssi järjestetään 10.2.2022 klo 13.30. Siihen voi osallistua soittamalla 5 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroihin +44 (0) 330 0551 0202 tai +1 786 496 5601 tai +358 (0)9 2319 5436 (pin-koodi: 1915212#). Uudelleenkuunteluun on mahdollisuus 14 päivän ajan numerossa +44 (0) 20 8196 1480 (pin-koodi: 1915212#). Verkko-osoitteessa www.rapalavmc.com on Rapala-konsernin taloudellista informaatiota ja telekonferenssin jälkikuuntelumahdollisuus.

Liite