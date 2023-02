English Danish

SELSKABSMEDDELELSE

A.P. Møller - Mærsk A/S – Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram

Den 5. maj 2021 annoncerede A.P. Møller - Mærsk A/S (“Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram til en værdi af op til DKK 32 mia. (ca. USD 5 mia.), der vil blive opkøbt over en periode på op til to år. Den 12. august 2022 offentliggjorde Selskabet en forøgelse af det nuværende aktietilbagekøbsprogram fra DKK 32 mia. (ca. USD 5 mia.) til DKK 39,3 mia. (ca. USD 6 mia.).

Som annonceret den 3. november 2022, vil Selskabet i tredje fase af programmet, der løber fra 3. november 2022 til 3. maj 2023, købe egne A-aktier og B-aktier for et beløb op til DKK 11 mia. Tredje fase af tilbagekøbsprogrammet gennemføres i overensstemmelse med EU Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og EU Kommissionens delegerede forordning 2016/1052 (”Safe Harbour Regulativet”).

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i perioden fra mandag d. 6. februar til fredag d. 10. februar foretaget følgende transaktioner:

Antal

A aktier Gennemsnitlig

købspris A aktier, DKK Transaktionsværdi,

A aktier, DKK I alt, seneste meddelelse (marked og A.P. Møller Holding A/S) 259.222 4.408.799.771 6 februar 2023 756 15.498.7302 11.717.040 7 februar 2023 771 15.426.0182 11.893.460 8 februar 2023 404 15.228.0198 6.152.120 9 februar 2023 420 15.511.2381 6.514.720 10 februar 2023 - - - Total 6. -10. februar 2023 2.351 36.277.340 Køb fra A.P. Møller Holding A/S* 2.495 15.430.5800 38.499.297 Total i tredje fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet (marked og A.P. Møller Holding A/S) 77.180 1.148.821.525 Total under aktietilbagekøbs-

programmet (marked og A.P. Møller Holding A/S) 264.068 4.483.576.408 Antal

B aktier Gennemsnitlig

købspris B aktier, DKK Transaktionsværdi,

B aktier, DKK I alt, seneste meddelelse (marked, A.P. Møller Holding A/S og Familiefonden) 1.122.413 20.036.060.418 6 februar 2023 2.352 15.788.0315 37.133.450 7 februar 2023 1.504 15.709.8238 23.627.575 8 februar 2023 1.918 15.550.3832 29.825.635 9 februar 2023 3.355 15.821.7034 53.081.815 10 februar 2023 - - - Total 6. -10. februar 2023 9.129 143.668.475 Køb fra A.P. Møller Holding A/S* 7.318 15.737.5699 115.167.537 Købt fra Familiefonden* 2.306 15.737.5292 36.290.742 Total i tredje fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet (marked, A.P. Møller Holding A/S og Familiefonden) 307.190 4.667.229.155 Total under aktietilbagekøbs-

programmet (marked, A.P. Møller Holding A/S og Familiefonden) 1.141.166 20.331.187.172

*) I henhold til separate aftaler deltager A.P. Møller Holding A/S og A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Familiefond (Familiefonden) på pro rata basis i forhold til aktier købt under tilbagekøbsprogrammet.

Efter ovenstående transaktioner ejer Selskabet i alt 232.236 A-aktier og 1.008.538 B-aktier som egne aktier, svarende til 6,63% af aktiekapitalen.

Detaljerede handelsoplysninger er vedhæftet som bilag.

København, 13. februar 2023

Kontaktpersoner:

Head of Investor Relations, Sarah Spray, tlf. +45 3147 4170

Head of Media Relations, Jesper Løv, tlf. +45 6114 1521

