Sterkt kvartal avslutter rekordår for Mowi

(Bergen, 15. februar 2023) Mowi rapporterte rekordhøye inntekter i fjerde kvartal på 1 362 millioner euro. Selskapet oppnådde et operasjonelt driftsresultat på 239 millioner euro, sammenlignet med 146 millioner euro i samme kvartal i fjor.

Fjerde kvartal markerte slutten på et rekordår for Mowi finansielt. For første gang i Mowis nær 60 år lange historie hadde selskapet en inntjening på over en milliard euro, med et samlet operasjonelt driftsresultat på 1 005 millioner euro i 2022. Samlede inntekter på 4 946 millioner euro var også ny rekord for selskapet.

– Det ligger utallige timer med hardt arbeid bak disse resultatene, så jeg ønsker å rette en stor takk til alle mine 11 500 kolleger som har gjort dette mulig, sier konsernsjef i Mowi, Ivan Vindheim.

Mowi produserte 131 000 tonn laks i kvartalet og totalt 464 000 tonn i 2022, 4 000 tonn over det som ble estimert for et år siden. I Norge ble det produsert rekordhøye 294 000 tonn.

– Det er svært gledelig å se framgangen vi har hatt i Norge de siste årene. Godt arbeid over tid har ført Mowi opp blant de beste på konsesjonsutnyttelse og produksjonseffektivitet i næringen, sier Vindheim.

Mowi er en av Norges største jobbskapere, og står for 1 av 300 arbeidsplasser i landet. Selskapet har ambisjoner om å fortsette veksten i Norge, men er redd regjeringens forslag om grunnrenteskatt på havbruksnæringen vil hindre dette.

– Regjeringens forslag om å innføre et samlet skattetrykk på 62% på norsk havbruksnæring, eller om lag 80% med formuesskatt, vil sparke beina under fremtidsutsiktene for Kyst-Norges viktigste næring. Havbruksnæringen sysselsetter i dag 60 000 mennesker langs kysten, og til syvende og sist er det dem, samt fremtidige arbeidsplasser, dette vil gå ut over. Jeg håper derfor inderlig at regjeringen og Stortinget vil lytte til næringen og kystkommunene, og velger et annet skattenivå og en mindre skadelig modell for skattelegging av den norske havbruksnæringen, slik at vi også i fremtiden kan bidra til økt sysselsetting i Kyst-Norge, sier Vindheim.

Forventet slaktevolum for 2023, som inkluderer nylig kjøpte Arctic Fish på Island, er det høyeste noensinne for Mowi på 484 000 tonn, og betyr at selskapet har vokst hele 109 000 tonn de siste fem årene.

– Vi er veldig fornøyde med at vi fikk godkjent kjøpet av 51% av aksjene i det islandske havbruksselskapet Arctic Fish rett før årsskiftet. Island er det syvende oppdrettslandet til Mowi og komplementerer vårt geografiske fotavtrykk. Vi ser frem til å videreutvikle selskapet sammen med de andre eierne og en svært kompetent og motivert organisasjon, sier Vindheim.

Mowi Consumer Products, selskapets videreforedlingsvirksomhet, hadde nok et sterkt kvartal og et fantastisk år med både operasjonelle og finansielle rekorder som følge av god etterspørsel og god drift.

– Et årlig operasjonelt driftsresultat på 112 millioner euro og produktvolum på 229 000 tonn er svært imponerende. Vi kommer til å styrke vår satsing nedstrøms i årene som kommer, og særlig arbeidet med vår globale merkevare er viktig for utviklingen av det globale laksemarkedet, sier Vindheim.

Mowi har for fjerde året på rad blitt kåret til verdens mest bærekraftige produsent av animalsk protein av Coller FAIRR.

– Bærekraft er en viktig del av DNAet i Mowi og gjennomsyrer alt vi gjør. Denne kåringen viser igjen at Mowi er i førersetet på bærekraftig matproduksjon, sier Vindheim.

Også Mowis fôrproduksjon, Mowi Feed, leverte sitt beste kvartal og beste år noensinne, med brutto driftsresultat på henholdsvis 21 millioner euro og 47 millioner euro.

– Fôret vårt var av veldig høy kvalitet i 2022, noe som har stor betydning for Mowi som verdens største havbruksselskap. Vi produserte 515 000 tonn fôr i fjor, en økning på 7% fra året før, og vi forventer å vokse også i 2023, sier Vindheim

Styret i Mowi har besluttet et kvartalsvis utbytte på 1,70 kroner per aksje som følge av en sterk finansiell posisjon og gode framtidsutsikter.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Kristian Ellingsen, CFO, +47 905 14 275

Kim Galtung Døsvig, IR Officer & Head of Treasury, +47 908 76 339

Ola Helge Hjetland, kommunikasjonsdirektør, +47 970 67 932

Om Mowi ASA

Mowi er et av verdens ledende sjømatselskaper og verdens største oppdretter av atlantisk laks med estimert slaktevolum på 484 000 tonn sløyd vekt i 2023 fra syv oppdrettsland, herunder Norge, Skottland, Irland, Færøyene, Island, Canada og Chile. Mowi er et globalt, helintegrert sjømatselskap som tilbyr laks og annen sjømat av superior kvalitet til kunder over hele verden, delvis under egen merkevare – MOWI. Mowi er rangert som verdens mest bærekraftige produsent av animalsk protein av Coller FAIRR.

Mowi har hovedkontor i Bergen, sysselsetter 11 500 mennesker i 25 land og er børsnotert i Oslo. Omsetning i 2022 var på EUR 4,9 milliarder.

For mer informasjon, vennligst besøk www.mowi.com.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

