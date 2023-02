AS Ekspress Grupp: 2022.aasta IV kvartali ja 12 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

English Estonian

AS-i Ekspress Grupp müügitulu oli 2022. aasta IV kvartalis 19,2 miljonit ja puhaskasum 2,4 miljonit eurot. Kokku 12 kuu müügitulu ulatus 64,1 miljoni euroni, kasvades eelmise aastaga võrreldes 20%. 12 kuu puhaskasum oli kokku 4,1 miljonit eurot, mis on eelmise aastaga võrreldes samal tasemel. Digitaalsed tulud kasvasid 23% ja digitaalsete tulude osakaal moodustas detsembri lõpus 78% kontserni kogukäibest.

Kontsern lõpetas 2022. aasta tugeva tulemusega, seda vaatamata väga ebastabiilsele keskkonnale ja sellest tingitud mõjudele majanduses. Kontserni IV kvartali müügitulu tegi tugeva kasvu võrreldes 2021. aasta sama perioodiga. Kvartali konsolideeritud müügitulu ulatus 19,2 miljoni euroni (IV kvartal 2021: 15,9 miljonit eurot), kasvades 20% võrreldes eelmise aastaga. Kontserni online-reklaami müük jätkas tõusu ajal, kui koguturg ei suurenenud. Grupi meediaettevõtted suutsid edukalt kasvada konkurentide arvelt, pakkudes oma reklaamiklientidele paremaid lahendusi tarbijateni jõudmisel. 12 kuu müügitulu ulatus 64,1 miljoni euroni, suurenedes võrreldes eelmise aastaga samuti 20%. Lisaks reklaamimüügile toetasid 12 kuu tulemuste suurenemist digitellimuste arvu ja nii paber- kui digitoodete keskmise hinna kasv. Elavnes ka nõudlus kontserni piletäri platvormide kaudu toimuvatele üritustele. Tänu suurenenud digitaalsete väliekraanide võrgustikulule, kus lisandus 27 uut ekraani, kasvasid väliekraanide müügimahud.

AS-i Ekspress Grupp digitaalsete tellimuste hulk kasvas 2022. aasta detsembri lõpuks võrdluses eelmise aastaga 12% ja ulatus 146,6 tuhande tellimuseni. Digitellimuste arv jätkas 2022. aastal tempokat kasvu, mis tõestab, et tasulise sisu mudel on jätkusuutlik ja omab järjest olulisemat rolli kontserni meediaettevõtete tulupoolel. Kuigi Baltimaade inimeste kulutused on inflatsiooni ja üldise hinnatõusu tõttu järjest teravamalt tähelepanu all, hoidsid eelmise aasta ärevad sündmused lugejate huvi sõltumatu ajakirjanduse vastu endiselt kõrgel. Delfi kindel turuliidri positsioon kõigis Balti riikides paneb lugejaid eelistama kõige rikkalikuma sisuga portaali.

Ekspress Grupi kasum enne intresse, makse, kulumit ja amortisatsiooni (EBITDA) oli IV kvartalis 3,8 miljonit ja 12 kuuga 8,9 miljonit eurot. EBITDA kasvas nii IV kvartalis kui ka 12 kuuga võrreldes eelmise aasta sama perioodiga vastavalt 19% ja 8%. Kontserni jaoks on olnud väljakutseks EBITDA marginaali hoidmine, seda tulenevalt sisendhindade kasvust (peamiselt paberi-, trüki- ja energiakulude osas) ning üldise majanduskeskkonna survest palgakuludele. Samas, arvestades kuludest tingitud surveid, oleme siiski rahul, et tulude kasvu baasil suutsime hoida 12 kuu EBITDA marginaali 14% juures (12 kuud 2021: 15%). Kasumlikkuse hoidmine ja kiire reageerimine, eriti kui turu muutused peaks olema pikemaajalisemad, kui tänased prognoosid näitavad, püsivad kontserni jaoks oluliste teemadena ka järgnevatel perioodidel.

2022. aasta IV kvartali konsolideeritud puhaskasumiks kujunes 2,4 miljonit eurot ja 12 kuu puhaskasumiks 4,1 miljonit eurot. 12 kuu puhaskasum püsis samal tasemel (12 kuud 2021: 4,1 miljonit eurot). Kontsern näitas küll mõõdukat, 8%list EBITDA kasvu, kuid puhaskasum jäi samale tasemele võrreldes 2021. aastaga. Negatiivset mõju avaldas kontserni 2022. aasta puhaskasumile ühisettevõtte AS-i Express Post perioodi suurenenud kahjum ja kontserni amortisatsioonikulu kasv tulenevalt suurematest investeeringutest võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Lisaks sisaldus 2021. aasta tuludes ühekordse finantstuluna kajastatud 0,4 miljonit eurot piletimüügiplatvormi ostuhinna tasumata tulevikukohustuse osa õiglase väärtuse korrigeerimisest.

2022. aasta detsembris omandas kontsern 100%lise osaluse Leedu ühes populaarseimas uudisteportaalis lrytas.lt . Lrytase uudisportaali omandamine on kontserni strateegia orgaaniline osa. Omandamise peamine eesmärk on digitaalse meediaäri kasvatamine regiooni suurimal turul. Uudisteportaalil on päevas keskmiselt üle 420 000 lugeja (allikas: Gemius) ja portaali reklaamitulu on umbes 3 miljonit eurot aastas. Lrytase ja Ekspress Grupi ühine eesmärk on pakkuda oma lugejatele köitvat ja sõltumatut sisu. Lrytas jätkab tehingu järgselt tegutsemist iseseisva meediaettevõttena.

Ekspress Grupi juhatus hindab kontserni 12 kuu tulemusi positiivseteks: kontsern suutis kasvatada digitaalset tulubaasi (nii digitaalsete tulude käivet ja osakaalu kui ka digitaalsete tellijate arvu) ning säilitada ebakindlale majanduskeskkonnale ja sisendhindade ning palgakulude kasvule vaatamata hea kasumlikkuse. See näitab, et Ekspress Grupp on viimasel kahel aastal suutnud kiiresti ja tõhusalt kohaneda muutunud majanduskeskkonnaga, jäädes samas kindlaks oma valitud strateegiale. Vastuolulised tulevikuprognoosid nõuavad valmisolekut paindlikkuseks ja kiireks reageerimiseks ka järgmistes kvartalites.

Aruandeperioodi lõpus oli kontsernil vabu rahalisi vahendeid 7,4 miljonit eurot ja omakapitali 55,4 miljonit eurot (56% bilansimahust). Võrreldavad andmed 2021. aasta 31. detsembri seisuga olid vastavalt 11,0 miljonit eurot ja EUR 53,7 miljonit eurot (57% bilansimahust). Arvestades kontserni rahalist seisu kuulutas kontsern seisuga 8. veebruar 2023 välja 2022. aasta mais aktsionäride poolt kinnitatud tagasiostuprogrammi. Kõikidele aktsionäridele suunatud tagasiostupakkumise käigus pakub kontsern aktsionäridele 15. veebruarist kuni 6. märtsini 2023 võimalust müüa Ekspress Grupi aktsiaid tagasi hinnaga 1,7 eurot aktsia. Tagasiostu maksimaalne maht on kuni 1 miljon eurot (kuni 588 235 aktsiat). Oma aktsiate omandamise eesmärk on kasutada atraktiivseid turutingimusi aktsionäridele väärtuse loomiseks, ostes oma aktsiaid tagasi ning kasutades neid seejärel aktsiakapitali vähendamiseks või muudel eesmärkidel (nt aktsiate müük või kasutamine optsiooniprogrammi tarbeks).

Tagasiostupakkumise tulemused võivad mõjutada kontserni 2022. aasta kasumist makstavate dividendide suurust. Juhatus teeb dividendide määramise ettepaneku koos korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teatega ja lähtub oma ettepanekus varem kinnitatud dividendipoliitikast ning aktsiate tagasiostupakkumise tulemusena tagasiostetud aktsiate mahust. Kontsern maksab dividendidena välja vähemalt 30% eelmise aasta puhaskasumist tingimusel, et põhitegevuse rahastamiseks ja uute strateegiliste investeeringute tegemiseks on piisavalt rahalisi vahendeid. Juhul, kui majanduskeskkond oluliselt aeglustub või kui rahavood on muudel põhjustel väiksemad, võib kontsern dividendimäära vähendada või otsustada dividendi mitte maksta.

IV KVARTALI JA 12 KUU TULEMUSED

MÜÜGITULU

2022. aasta IV kvartali konsolideeritud müügitulu oli 19,2 miljonit eurot (IV kvartal 2021: 15,9 miljonit eurot). IV kvartali müügitulu suurenes 20% võrreldes eelmise aastaga. 2022. aasta 12 kuu konsolideeritud müügitulu oli 64,1 miljonit eurot (12 kuud 2021: 53,5 miljonit eurot). 12 kuu müügitulu suurenes 20% võrreldes eelmise aastaga. Kasvu taga on nii veebi reklaamitulud kui digitellimuste tulud. Kontserni digitaalsete tulude osakaal moodustas 2022. aasta IV kvartali lõpus 78% kogukäibest (2021. aasta IV kvartali lõpp: 76% kogukäibest). 2022. aasta 12 kuu digitaalsed tulud suurenesid 23% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.

KASUMLIKKUS

2022. aasta IV kvartali konsolideeritud EBITDA oli 3,8 miljonit eurot (IV kvartal 2021: 3,2 miljonit eurot). 2022. aasta IV kvartalis kasvas EBITDA 19% võrreldes eelmise aastaga ning EBITDA marginaal oli 20% (IV kvartal 2021: 20%). 2022. aasta 12 kuu konsolideeritud EBITDA oli 8,9 miljonit eurot (12 kuud 2021: 8,2 miljonit eurot). 2022. aasta 12 kuuga kasvas EBITDA 8% võrreldes eelmise aastaga ning EBITDA marginaal oli 14% (12 kuud 2021: 15%).

2022. aasta IV kvartali konsolideeritud puhaskasum oli 2,4 miljonit eurot (IV kvartal 2021: 2,3 miljonit eurot). 2022. aasta IV kvartalis kasvas puhaskasum 6% võrreldes eelmise aastaga. 2022. aasta 12 kuu konsolideeritud puhaskasum oli 4,1 miljonit eurot (12 kuud 2021: 4,1 miljonit eurot). Kontsern on näidanud mõõdukat 8%list kasvu EBITDA tasemel, kuid puhaskasum on jäänud samale tasemele võrreldes 2021. aastaga. Negatiivse mõjuna on kontserni 2022. aasta puhaskasum vähenenud ühisettevõtte AS Express Post perioodi kahjumi suurenemisest ning kontserni amortisatsioonikulu kasvust tulenevalt kõrgematest investeeringutest võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Lisaks teeb 2021. aasta võrreldava baasi kõrgemaks ühekordse finantstuluna kajastatud 0,4 miljonit eurot piletimüügiplatvormi ostuhinna tasumata tulevikukohustuse osa õiglase väärtuse korrigeerimine.

KULUD

2022. aasta 12 kuu müüdud kaupade kulu, turundus- ja üldhalduskulud kokku moodustasid 60,0 miljonit eurot (12 kuud 2021: 49,5 miljonit eurot). Tegevuskulud suurenesid 12 kuuga 10,5 miljonit eurot (+21%). Suurima kasvu moodustab tööjõukulude kasv summas 5,4 miljonit eurot (+20%). Oluline sisendkulude kasv on toimunud pabermeediaga seotud trükiteenuse kui ka kojukande teenuse sisseostmisel, kasv kokku 1,0 miljonit eurot (+17%).

Seisuga 31.12.2022 on kontsernis 884 töötajat, mis on 143 töötajat rohkem võrreldes eelmise aasta sama perioodiga (31.12.2021 741 töötajat). Kasvu taga olevad 66 töötajat on lisandunud läbi ettevõtete ostude, sh OÜ Geenius Meedia, ELTA uudiste agentuur Leedus ja 2022. aasta detsembris omandatud uudisteportaali lrytas.lt arvelt. 77 töötajat lisandus teistes ettevõtetes Eestis, Lätis ja Leedus. Arvestades kõrget inflatsioonilist ja tõusvate intresside keskkonda, oleme valikuliselt korrigeerinud kontserni töötajate palkasid ja loonud ühekordseid toetusmeetmeid. Lisaks on juba 2022. aasta III kvartalis tehtud Lätis kulukärpeid ja üksikuid koondamisi, sest reklaamimüük on seal jäänud alla kontserni sisemiste eesmärkide.

12 kuuga on kajastatud ühekordse väljaminekuna toetuseid Ukrainale kogusummas 0,2 miljonit eurot.

Ukraina sõda on avaldanud olulist negatiivset mõju Baltimaade majanduskasvule. Mõju tulemusena on majanduskasv vähenenud ning tekitanud kõrge inflatsioonilise keskkonna (2022. aasta detsembris oli inflatsioon Eestis: 17,5%, Leedus 20,0% ja Lätis: 20,7% võrreldes eelmise aastaga), mis on hetkel üks kõrgemaid kogu eurotsoonis. Inflatsioonile keskkond saab olema väljakutseks 2023. aastal, samas näeme positiivsena selle langustrendi võrreldes 2022. oktoobris olnud näitajatega. Kontsern ei oma äritegevust ega vara Ukrainas või Venemaal, seega mõjutab kontserni vaid sõja kaudne mõju.

RAHAPOSITSIOON

Aruandeperioodi lõpus oli kontsernil vabu rahalisi vahendeid 7,4 miljonit eurot ja omakapitali 55,4 miljonit eurot (56% bilansimahust). Võrreldavad andmed 2021. aasta 31. detsembri seisuga olid vastavalt 11,0 miljonit eurot ja EUR 53,7 miljonit eurot (57% bilansimahust). Seisuga 31. detsember 2022 oli kontserni netovõlg 13,3 miljonit eurot (31. detsember 2021: EUR 6,1 miljonit eurot).

2022. aasta 12 kuu kontserni rahavood äritegevusest olid 8,0 miljonit eurot (12 kuud 2021: 8,1 miljonit eurot, sh trükiteenuste segment), mida mõjutasid positiivselt nii Eestis kui Lätis piletimüügi platvormid. Läti piletimüügiplatvormi müügiaktiivsus on taastunud ning tulenevalt kõrgematest piletihindadest parem võrreldes koroona eelsele perioodile.

2022. aasta 12 kuu kontserni rahavood investeerimistegevusest olid -10,6 miljonit eurot (12 kuud 2021: 1,0 miljonit eurot, sh lõpetatud tegevusvaldkonna müük 6,3 miljonit eurot), millest -3,7 miljonit eurot oli seotud materiaalse ja immateriaalse põhivara arendamise ja soetamisega, mis näitab suurenenud investeeringuid toodetesse ja tehnoloogiasse. 12 kuuga investeeris kontsern uutesse LED ekraanidesse -1,9 miljonit eurot, mis on osaliselt finantseeritud kapitalirendiga.

2022. aasta 12 kuu kontserni rahavood finantseerimistegevusest olid -0,9 miljonit eurot (12 kuud 2021: -4,4 miljonit eurot), millest -2,4 miljonit eurot moodustab dividendimakse ASi Ekspress Grupp aktsionäridele. Finantseerimistegevused sisaldavad samuti netomuutust laenukohustustes 3,3 miljonit eurot ja rendikohustustes -1,8 miljonit eurot. Kontsern on 2022. aasta investeeringute tegemisel kaasanud mõõdukalt võõrfinantseeringut pangalaenu näol.

DIVIDENDID

2. mail 2022. aastal toimunud ASi Ekspress Grupp aktsionäride korralisel üldkoosolekul otsustati maksta dividendi 8 eurosenti aktsia kohta kogusummas 2,43 miljonit eurot. Dividendid maksti aktsionäridele välja 20. mail 2022. aastal.

Segmentide peamised finantsnäitajad

(tuhandetes EUR) Müügitulu IV kv 2022 IV kv 2021 Muutus % 12 kuud 2022 12 kuud 2021 Muutus % Meediasegment 18 803 15 608 20% 62 690 52 093 20% reklaam 11 623 10 171 14% 37 613 33 781 11% tellimused (sh üksikmüük) 4 677 3 629 29% 16 819 13 311 26% turuplatsid 822 408 101% 2 232 1 013 120% väliekraanid 749 569 31% 2 396 1 448 65% muud müügitulud 933 830 12% 3 630 2 539 43% Kesksed tegevused 1 157 1 013 14% 4 500 4 118 9% Segmentidevahelised elimineerimised (776) (677) (3 050) (2 695) KONTSERN KOKKU 19 185 15 943 20% 64 141 53 516 20% sh tulu kõikidest digitaalsetest kanalitest 15 342 12 610 22% 49 928 40 453 23% % tulu kõikidest digitaalsetest kanalitest 80% 79% 78% 76%

(tuhandetes EUR) EBITDA IV kv 2022 IV kv 2021 Muutus % 12 kuud 2022 12 kuud 2021 Muutus % Meediasegment 4 175 3 449 21% 10 183 8 927 14% Kesksed tegevused (319) (245) -30% (1 122) (669) -68% Segmentidevahelised elimineerimised (61) (15) (171) (18) KONTSERN KOKKU 3 795 3 189 19% 8 891 8 240 8%

EBITDA marginaal IV kv 2022 IV kv 2021 12 kuud 2022 12 kuud 2021 Meediasegment 22% 22% 16% 17% KONTSERN KOKKU 20% 20% 14% 15%

Konsolideeritud bilanss (auditeerimata)

(tuhandetes EUR) 31.12.2022 31.12.2021 VARAD Käibevara Raha ja raha ekvivalendid 7 448 10 962 Nõuded ostjatele ja muud nõuded 11 661 9 323 Ettevõtte tulumaksu nõuded 49 2 Varud 286 266 Käibevara kokku 19 444 20 553 Põhivara Muud nõuded ja investeeringud 1 580 1 671 Edasilükkunud tulumaksu vara 60 42 Investeeringud ühisettevõtetesse 1 017 1 011 Investeeringud sidusettevõtetesse 2 279 2 210 Materiaalne põhivara 8 736 7 964 Immateriaalne põhivara 66 720 60 807 Põhivara kokku 80 392 73 705 VARAD KOKKU 99 836 94 258 KOHUSTUSED Lühiajalised kohustused Võlakohustused 3 393 3 201 Võlad tarnijatele ja muud võlad 19 004 17 664 Ettevõtte tulumaksu kohustused 25 82 Lühiajalised kohustused kokku 22 422 20 947 Pikaajalised kohustused Pikaajalised võlakohustused 21 948 19 018 Muud pikaajalised kohustused 43 601 Pikaajalised kohustused kokku 21 991 19 619 KOHUSTUSED KOKKU 44 413 40 566 OMAKAPITAL Vähemusosalus 147 140 Emaettevõtte omanikele kuuluv kapital: Aktsiakapital 18 478 18 478 Ülekurss 14 277 14 277 Omaaktsiad (334) (384) Reservid 2 059 1 920 Jaotamata kasum 20 796 19 261 Emaettevõtte omanikele kuuluv kapital kokku 55 276 53 552 OMAKAPITAL KOKKU 55 423 53 692 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 99 836 94 258

Konsolideeritud koondkasumiaruanne (auditeerimata)

(tuhandetes EUR) IV kv 2022 IV kv 2021 12 kuud 2022 12 kuud 2021 Jätkuvad tegevusvaldkonnad Müügitulu 19 185 15 943 64 141 53 516 Müüdud toodangu kulu (13 473) (11 132) (48 185) (39 674) Brutokasum 5 712 4 811 15 956 13 842 Muud äritulud 263 320 789 929 Turunduskulud (847) (766) (2 979) (2 359) Üldhalduskulud (2 381) (2 013) (8 823) (7 435) Muud ärikulud (7) (51) (146) (113) Ärikasum /(-kahjum) 2 740 2 301 4 797 4 864 Intressitulud 9 9 36 35 Intressikulud (208) (172) (738) (709) Muud finantstulud/(kulud) (14) 401 179 339 Kokku finantstulud/(-kulud) (214) 239 (523) (335) Kasum/(kahjum) ühisettevõtete

aktsiatelt ja osadelt 85 (153) (242) (281) Kasum/(kahjum) sidusettevõtete

aktsiatelt ja osadelt (1) 78 325 161 Kasum /(kahjum) enne tulumaksustamist 2 610 2 465 4 357 4 409 Tulumaks (173) (156) (302) (276) Aruandeperioodi kasum /(kahjum)

jätkuvatest tegevusvaldkondadest 2 438 2 310 4 055 4 133 Aruandeperioodi kasum /(kahjum)



lõpetatud tegevusvaldkonnast 0 0 0 (1 876) Aruandeperioodi kasum /(kahjum) 2 438 2 310 4 055 2 257 Aruandeperioodi kasum /(kahjum), mis on omistatav Emaettevõtte aktsionäridele 2 431 2 300 4 048 2 243 Vähemusosalusele 7 10 7 14 Koondkasum /(-kahjum) kokku 2 438 2 310 4 055 2 257 Aruandeperioodi koondkasum /(kahjum), mis on omistatav Emaettevõtte aktsionäridele 2 431 2 300 4 048 2 243 Vähemusosalusele 7 10 7 14 Puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta jätkuvatest tegevusvaldkondadest (eurodes) Tavakasum /(-kahjum) aktsia kohta 0,0801 0,0760 0,1335 0,1362 Lahustunud kasum /(kahjum) aktsia kohta 0,0776 0,0734 0,1294 0,1316 Puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (eurodes) Tavakasum /(-kahjum) aktsia kohta 0,0801 0,0760 0,1335 0,0742 Lahustunud kasum /(kahjum) aktsia kohta 0,0776 0,0734 0,1294 0,0716

Konsolideeritud rahavoogude aruanne (auditeerimata)

(tuhandetes EUR) 12 kuud 2022 12 kuud

2021* Rahavood äritegevusest Aruandeperioodi ärikasum /(-kahjum) 4 797 3 060 Korrigeerimised (mitterahalised): Põhivara kulum 4 084 4 162 (Kasum)/ kahjum põhivara müügist, mahakandmisest ja väärtuse langusest 29 (10) Aktsiaoptsiooni väärtuse muutus 29 36 Kahjum lõpetatud tegevusvaldkonna müügist 0 2 077 Äritegevuse rahavood: Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus (1 939) (1 599) Varude muutus (9) (33) Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus 2 188 1 464 Makstud ettevõtte tulumaks (401) (281) Makstud intressid (767) (803) Rahavood äritegevusest kokku 8 011 8 073 Rahavood investeerimistegevusest Tütar- ja sidusettevõtete ning muude investeeringute ost (miinus omandatud sularaha) /

sissemaksed kapitaliosaluse meetodil arvestatud investeeringutesse (7 632) (3 325) Netorahavoog lõpetatud tegevusvaldkonna müügist 0 6 326 Laekumised muudest investeeringutest 10 51 Saadud intressid 2 3 Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamine (3 748) (2 786) Materiaalse ja immateriaalse põhivara müük 66 3 Antud laenud (30) (212) Antud laenude tagasimaksed 86 156 Saadud dividendid 601 828 Rahavood investeerimistegevusest kokku (10 645) 1 044 Rahavood finantseerimistegevusest Makstud dividendid (2 425) (3 028) Rendikohustuse põhiosa tagasimaksed (1 751) (1 814) Saadud laenud / Laenude tagasimaksed 3 296 864 Tasutud omaaktsiate tagasiostmisel 0 (446) Rahavood finantseerimistegevusest kokku (880) (4 424) RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS (3 514) 4 693 Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 10 962 6 269 Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 7 448 10 962

*2021. aasta konsolideeritud rahavoogudes vastavalt IFRS-i nõuetele korrigeerimisi tehtud ei ole. Trükiteenuste segmendiga seotud rahavood on endiselt rida-realt konsolideeritud.

Signe Kukin

Kontserni finantsjuht

AS Ekspress Grupp

Tel: +372 669 8381

E-kiri: signe.kukin@egrupp.ee

AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mille tegevus hõlmab veebimeedia sisutootmist ning ajalehtede, ajakirjade ja raamatute kirjastamist. Samuti haldab kontsern elektroonilist piletimüügiplatvormi ja piletimüügikohtasid ning pakub väliekraanide teenust Eestis ja Lätis. Ekspress Grupp alustas oma tegevust 1989. aastal ja annab tööd ligi 1600 inimesele.

Manus