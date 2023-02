MacGregor sai merkittävän RoRo-laitteistotilauksen kahteen alukseen

English Finnish

CARGOTEC OYJ, LEHDISTÖTIEDOTE, 15. HELMIKUUTA 2023 KLO 13.00

Cargoteciin kuuluva MacGregor sai merkittävän RoRo-laitteistotilauksen kahteen 8000 kaistametrin (LM) RoRo-alukseen, jotka rakennetaan Hyundai Mipo Dockyard (HMD) -telakalla Etelä-Koreassa luxemburgilaiselle CLdN -varustamolle.

Tilaus on kirjattu Cargotecin vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen saatuihin tilauksiin. Ensimmäinen alus toimitetaan omistajalle vuoden 2024 neljännen kvartaalin loppuun mennessä ja toinen alus vuoden 2025 toisella neljänneksellä.

CLdN:n uudet RoRo-alukset on suunniteltu lyhyiden matkojen merikuljetuksiin pohjoisessa ja läntisessä Euroopassa. Tilaus kattaa suunnittelutyön ja laitekokonaisuuden, johon kuuluu peräramppeja, ramppikansia, nostettavia autokansia, sisäänajoramppeja ja ramppiovia. Lisäksi MacGregorin henkilöstö tukee ja valvoo laitteiston asennusta.

Tilauksen saamisessa oli ratkaisevaa MacGregorin pitkäaikaiset yhteistyösuhteet niin CLdN -varustamon kuin Hyundai Mipo Dockyard -telakan kanssa. Asiakkaalle tärkeä tekijä oli myös MacGregorin vahva läsnäolo Etelä-Koreassa, mikä mahdollisesti tehokkaan ja ammattimaisen haasteiden ratkomisen neuvotteluvaiheessa. Myös MacGregorin kattava huoltotarjonta oli positiivinen tekijä asiakkaan päätöksenteossa.

”Jatkamme mielellämme yhteistyötä MacGregorin kanssa uusimmissa hankkeissamme HMD-telakalla. Valitsimme MacGregorin alustemme RoRo-laitteiden toimittajaksi, koska MacGregorilla on laadukkaat tuotteet ja laaja kokemus ja he ovat menestyksekkäästi toimittaneet aikaisemmat projektit. Yhdessä olemme tehokkaasti ja joustavasti suunnitelleet lastin sijoittelua aluksille, mikä auttaa meitä saavuttamaan tavoitteemme olla yksi johtavia lyhyiden matkojen kuljetuksiin erikoistuneita RoRo-yhtiöitä pohjoisessa ja läntisessä Europassa”, toteaa Gary Walker, COO, Shipping, CLdN.

“Olen iloinen yhteistyösuhteesta, jonka olemme luoneet CLdN:n ja HMD:n kanssa ja ylpeä tiimistämme, joka on onnistunut toimittamaan aiemmat ja nyt meneillään olevat tilaukset menestyksekkäästi. Näiden onnistumisten ansiosta saimme tämän uuden tilauksen. Toimitusprosessiimme nojaten olemme asiakkaillemme luotettava yhteistyökumppani ja rakennamme määrätietoisesti yhä vahvempia suhteita. On suuri ilo olla RoRo-laitteistomme kautta tukemassa CLdN:n ympäristöystävällistä ja luotettavaa lyhyiden välimatkojen RoRo-liiketoimintaa”, sanoo Magnus Sjöberg, Senior Vice President, Merchant Solutions, MacGregor.

MacGregor on vastuullisen merilastin ja kuormankäsittelyn johtava toimija, jonka valikoimaan kuuluvat vahva tuotevalikoima, palvelut ja ratkaisut. Designed to perform with the sea.

Laivanrakentajat, varustamot ja operaattorit voivat optimoida toimintojensa kannattavuuden, turvallisuuden, luotettavuuden ja ympäristövastuun koko laitteiston elinkaaren ajan työskentelemällä tiiviissä yhteistyössä MacGregorin kanssa. www.macgregor.com

MacGregor on osa Cargotecia. Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) liikevaihto vuonna 2022 oli noin 4 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 11 500 henkilöä. www.cargotec.fi

