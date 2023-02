RCI Banque Résultats Annuels 2022: MOBILIZE FINANCIAL SERVICES RÉALISE UNE BONNE PERFORMANCE COMMERCIALE ET UNE PERFORMANCE FINANCIÈRE RECORD, ORIENTÉES VERS LA CRÉATION DE VALEUR, TOUT EN CONTINUANT D’INNOVER AU SERVICE DES NOUVEAUX USAGES

French English

Le 17 février 2023

MOBILIZE FINANCIAL SERVICES RÉALISE UNE BONNE PERFORMANCE COMMERCIALE ET UNE PERFORMANCE FINANCIÈRE RECORD, ORIENTÉES VERS LA CRÉATION DE VALEUR, TOUT EN CONTINUANT D’INNOVER AU SERVICE DES NOUVEAUX USAGES

Mobilize Financial Services poursuit sa stratég ie orientée vers la création de valeur plutôt que sur les volumes et maintient une bonne performance commerciale 1 dans un marché e n retrait : Un montant moyen financé par contrat en hausse de 10,4 % en 2022 par rapport à 2021, en ligne avec la stratégie Renaulution « From Volume to Value » La part des offres de financemen t locatives continue à progresser et s’établit en 2022 à 57 % vs 47 % en 2021 82 179 contrats de financement de véhicules électriques (neufs et d’occasion), stable par rapport à 2021 ( 82 153 contrats ) Un taux d’intervention à 44,8 % en recul de 1,3 point par rapport à l’année 2021, dans un marché en retrait et un recul des volume s des marques Le nombre de services ven d us pour chaque véhicule financé est en légère hausse et s’établit à 3,2 en 2022 vs 3 ,1 en 2021

En 2022, Mobilize Financial Services affiche une performance financière record avec : Une forte progression de son produit net bancaire qui s’établit à 2 045 millions d’euros, en hausse de 11,9 % par rapport à l’année 2021 D es dépôts en provenance de la clientèle particuliers en forte augmentation avec 3,4 milliards d’euros d’épargne collectée supplémentaires en 2022 pour s’établir à 24,4 milliards d’euros soit 49 % des actifs nets de l’entreprise

Afin d e soutenir la stratégie « vehicle - as - a - service » de Mobilize et accompagn er les nouveaux usages , le groupe a continu é d’innover en 2022 : Avec une nouvelle marque commerciale Mobilize Financial Services, la référence pour tous les besoins de mobilité liés à l’usage de la voiture L a création de trois entités sur des secteurs en croissance : Mobilize Pay, Mobilize Insurance, Mobilize Lease&Co Un n iveau record de satisfaction client avec un Net Promoter Score 2 de + 56 points en 2022 en hausse de 3 points vs 2021







« Mobilize Financial Services démontre une nouvelle fois la solidité de son modèle économique avec un produit net bancaire en hausse de 11,9 % et un niveau record d’épargne collectée. Je suis ravi de retrouver les équipes de Mobilize Financial Services qui joue un rôle incontournable dans la chaîne de valeur des services de mobilité développée par Mobilize. En 2023, nous allons continuer d’innover au service d’une mobilité plus durable », déclare Gianluca De Ficchy, directeur général de Mobilize et président du Conseil d’administration de RCI Banque SA.

« En 2022, nous avons à la fois réalisé un record de performance financière tout en atteignant une nouvelle fois un niveau de satisfaction record. Mobilize Financial Services a également créé trois filiales pour accélérer sur les secteurs en croissance du marché de la mobilité : Mobilize Pay, Mobilize Insurance et Mobilize Lease&Co. C’est l’aboutissement d’un travail de transformation qui reflète notre ambition d’être la captive automobile la plus innovante du marché au service des clients de l’Alliance » explique João Leandro, directeur général de Mobilize Financial Services.

BONNE PERFORMANCE COMMERCIALE AVEC UN MONTANT MOYEN FINANCÉ EN HAUSSE

Malgré un marché automobile toujours pénalisé par la pénurie des semi-conducteurs, Mobilize Financial Services voit ses nouveaux financements croître de 3,3 % par rapport à l’année 2021, grâce à la hausse des montants moyens financés.

Dans un marché automobile en retrait de 4,6 %, les volumes des marques de l’Alliance s’établissent à 1,90 million de véhicules sur l’année 2022 en baisse de 5,7 %. Le taux d’intervention s’élève à 44,8 % en recul de 1,3 point par rapport à l’année 2021.

Mobilize Financial Services a financé 1 195 380 dossiers sur l’année 2022, en baisse de 6,4 % par rapport à l’année 2021. Les nouveaux financements (hors cartes et prêts personnels) progressent néanmoins de 3,3 % à 18,0 milliards d’euros, grâce à la croissance de 10,4 % des montants moyens financés.

L’activité financements de véhicules d’occasion affiche un léger recul de 1,2 % par rapport à l’année 2021 avec 341 655 dossiers financés.

Le nombre de contrats de financement de véhicules électriques se maintient en 2022 (82 179 dossiers vs 82 153 en 2021), ce qui démontre la capacité de Mobilize Financial Services d’accompagner les clients de l’Alliance vers une mobilité plus durable.

La part des offres locatives a également progressé en 2022 et représente 57 % des dossiers de financement de véhicules neufs sur le segment des clients particuliers, soit une hausse de 10 points, qui illustre l’appétence des clients pour des offres toujours plus flexibles.

Le nombre de contrats d’assurances et de services vendus sur l’année 2022 s'élève à 3,8 millions, en diminution de 4,7 % par rapport à l’année 2021, notamment du fait de la baisse des immatriculations et du nombre de contrats de financement. Rapporté au nombre de véhicules financés, le nombre de services vendus par véhicule (véhicules neufs et véhicules d’occasions) est en légère progression avec une moyenne de 3,2 services vendus par véhicule, contre 3,13 en 2021. Ce chiffre vient illustrer le succès des offres de financement « tout en un » de Mobilize Financial Services, packagées avec des services.

La satisfaction client, au cœur des actions de Mobilize Financial Services, atteint d’ailleurs un niveau record en 2022, avec un Net Promoter Score de + 56 points, en hausse de 3 points par rapport à 2021, soit un bond de 9 points en trois ans, faisant de Mobilize Financial Services le benchmark sur le marché des captives automobiles et des banques.

UNE PERFORMANCE FINANCIÈRE RECORD GRÂCE À UNE FORTE PROGRESSION DU PRODUIT NET BANCAIRE

Le produit net bancaire (PNB) s’établit à 2 045 millions d’euros, en hausse de 11,9 % par rapport à l’année 2021. Cette progression s’explique pour partie par un impact positif non récurrent de 101 lié à la valorisation des swaps de taux couvrant les dépôts à vue dans le contexte de hausse des taux d’intérêt. La contribution au PNB des activités de services représente 32,7 %, en léger recul de 2,9 points par rapport à l’année 2021.

Les frais de fonctionnement s’élèvent à 624 millions d’euros, en hausse de 54 millions d’euros comparé à fin 2021. Ils représentent 1,39 % des actifs productifs moyens (APM), soit une hausse de 12 points de base par rapport à l’année 2021. Cette hausse de 12 points de base est liée aux investissements réalisés dans de nouvelles activités et une diminution des encours réseau pendant l’année.

Les actifs productifs moyens4 atteignent 44,7 milliards d’euros, contre 44,8 milliards d’euros à fin décembre 2021 (-0,1 %). Les actifs productifs moyens (APM) liés à l’activité Clientèle s’élèvent à 38,3 milliards d’euros en 2022. Ils progressent de 1,8 %, portés par la croissance des nouveaux financements. Les actifs productifs moyens liés à l’activité Réseau s’établissent à 6,4 milliards d’euros, soit une baisse de 9,8 %, conséquence de la crise des semi-conducteurs et de la politique d'optimisation des stocks de véhicules du réseau, mise en place par les marques de Renault Group.

Le coût du risque global s’établit à 0,43 % des APM contre 0,14 % à fin décembre 2021 et revient à un niveau en ligne avec les tendances historiques. En effet, l'exercice 2020 avait été négativement impacté par le Covid et l’exercice 2021 avait donc bénéficié de reprises de provisions suite à la normalisation de la situation sanitaire.

Sur l’activité Clientèle (financement des particuliers et des entreprises) le coût du risque s’établit à 0,55% des APM à fin 2022 contre 0,26 % des APM à fin 2021, et sur l’activité Réseaux (financement des concessionnaires) il s’établit en reprise de -0,34 % des APM à fin décembre 2022 contre une reprise de -0,52 % à fin décembre 2021.

Une dépréciation de 119 millions d’euros sur les titres de participation dans la Joint-Venture russe5 a été enregistrée, impactant le résultat net.

Le résultat avant impôts s’établit ainsi à 1 050 millions d’euros contre 1 194 millions d’euros à fin décembre 2021.

UNE ÉMISSION INAUGURALE DE GREEN BOND ET UNE COLLECTE D’ÉPARGNE DYNAMIQUE

Dans un contexte de marché volatil, le groupe a émis l’équivalent de 2,8 milliards d’euros en 2022 et lancé son premier emprunt obligataire vert pour 500 millions d'euros. Les fonds reçus servent à financer des véhicules électriques et des infrastructures de recharge. Cette transaction démontre la volonté du groupe de favoriser la transition vers la mobilité électrique et son engagement dans la lutte contre le changement climatique.

L’activité de collecte d’épargne s’est montrée particulièrement dynamique et compétitive en termes de coût de la ressource collectée, démontrant ainsi la pertinence de la stratégie de diversification des financements initiée il y a 10 ans. Les encours d’épargne collectée ont progressé de 3,4 milliards d’euros depuis le début d’année pour s’établir à 24,4 milliards d’euros à fin décembre 2022.

MOBILIZE FINANCIAL SERVICES CRÉE TROIS FILIALES DÉDIÉES POUR ACCÉLÉRER L’OFFRE VERS L’USAGE « VEHICLE-AS-A-SERVICE »

En mai 2022, RCI Bank and Services est devenu Mobilize Financial Services, une marque commerciale unique, pour soutenir le développement de Mobilize et accompagner les nouveaux modes de vie des clients de Renault Group.

Pour accélérer l’offre vers l’usage, Mobilize Financial Services a créé trois activités dédiées avec de fortes ambitions de développement :

Mobilize Insurance, une filiale spécialisée dans l’assurance automobile pour le marché européen et répondre aux nouveaux usages de mobilité. L'objectif est de tripler d’ici 2030 le nombre de contrats d’assurance et atteindre 3,6 millions de contrats en Europe.

une filiale spécialisée dans l’assurance automobile pour le marché européen et répondre aux nouveaux usages de mobilité. L'objectif est de tripler d’ici 2030 le nombre de contrats d’assurance et atteindre 3,6 millions de contrats en Europe. Mobilize Lease&Co , une filiale dédiée pour accélérer l’offre de location longue durée dans toutes les zones géographiques où les marques de l’Alliance sont présentes. L'objectif est d’atteindre une flotte d’un million de véhicules d’ici 2030 et de doubler leur présence internationale.

, une filiale dédiée pour accélérer l’offre de location longue durée dans toutes les zones géographiques où les marques de l’Alliance sont présentes. L'objectif est d’atteindre une flotte d’un million de véhicules d’ici 2030 et de doubler leur présence internationale. Mobilize Pay, pour concevoir un écosystème de paiements autour de la voiture. En 2022, Mobilize Pay a lancé une nouvelle carte de crédit écoresponsable développée avec Visa et utilisable pour le chargement de véhicules électriques. L’objectif est d’atteindre 1 million de contrat d’ici 2030.





À propos de Mobilize Financial Services

À l’écoute de tous ses clients, Mobilize Financial Services crée des services financiers innovants pour construire une mobilité durable pour tous. Filiale de Renault Group dont l’activité a débuté il y a près de 100 ans, Mobilize Financial Services est la marque commerciale de RCI Banque SA, banque française spécialisée dans les financements et services automobiles à destination des clients et réseaux de l’Alliance.

Implanté dans 35 pays, le groupe, qui compte près de 4 000 collaborateurs, a financé près de 1,2 million de dossiers (véhicules neufs et véhicules d’occasion) en 2022 et vendu 3,8 millions de services. Les actifs productifs moyens sont de 44,7 milliards d’euros de financement à fin décembre 2022 et le résultat avant impôts est de 1 050 millions d’euros à fin décembre 2022.

Depuis 2012, le groupe a déployé une activité de collecte de dépôts dans plusieurs pays. A fin décembre 2022, le montant net des dépôts collectés représente 24,4 milliards d’euros soit 49 % des actifs nets de l’entreprise.

1 Hors sociétés mises en équivalence

2 Le Net Promoter Score (NPS) est le pourcentage de clients qui évaluent leur probabilité de recommander une entreprise, un produit ou un service à un ami ou à un collègue à 9 ou 10 ("promoteurs") moins le pourcentage évaluant cette probabilité à 6 ou moins ("détracteurs") sur une échelle de 0 à 10.

3 Hors sociétés mises en équivalence. Le chiffre de 3 services moyens vendus par véhicule communiqué en février 2022 pour l’exercice 2021 était calculé sur un périmètre incluant les sociétés mises en équivalence.

4 Actifs productifs moyens : les APM correspondent aux encours productifs moyens auxquels sont ajoutés les actifs liés aux activités de location opérationnelle. Pour la clientèle, il s’agit de la moyenne des actifs productifs à fin de mois. Pour le réseau, il s’agit de la moyenne des actifs productifs journaliers.

5 RN Bank, consolidée par mise en équivalence.

