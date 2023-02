English Finnish

Nokia Oyj

Pörssitiedote

17.2.2023 klo 14:30

Nokia ilmoittaa uusista joukkovelkakirjalainoista ja ostotarjouksen tuloksen

Espoo – Nokia Oyj ("Nokia") ilmoitti 9.2.2023 käynnistävänsä ostotarjoukset (jokainen erikseen ”Ostotarjous” ja yhdessä ”Ostotarjoukset”) 5 000 000 000 euron EMTN-joukkovelkakirjalainaohjelmansa puitteissa liikkeeseen laskemistaan 750 000 000 euron 2,000 %:n 15.3.2024 erääntyvistä velkakirjoista (”2024 Velkakirjat”), 500 000 000 euron 2,375 %:n 15.5.2025 erääntyvistä velkakirjoista (”2025 Velkakirjat”) ja 750 000 000 euron 2,000 %:n 11.3.2026 erääntyvistä velkakirjoista (”2026 Velkakirjat”, ja yhdessä 2024 Velkakirjojen ja 2025 Velkakirjojen kanssa ”Velkakirjat”, jokainen erikseen ”Sarja”) ostaakseen niitä käteisellä korkeintaan Sallitulla Enimmäismäärällä (kuten määritelty Ostotarjousasiakirjassa).

Ostotarjoukset tehtiin 9.2.2023 päivätyn ostotarjousasiakirjan (”Ostotarjousasiakirja") ehtojen mukaisesti. Isolla kirjoitetut termit, joita ei ole määritelty tässä tiedotteessa, tarkoittavat samaa kuin englanninkielisessä Ostotarjousasiakirjassa määritellyt vastaavat englanninkieliset termit.

Ostotarjousten Päättymispäivä oli 16.2.2023 kello 16:00 (Lontoon aikaa).

Nokia ilmoittaa Velkakirjojen haltijoille, että alla olevasta taulukosta käyvät ilmi: (i) kunkin Sarjan Takaisinostettavaksi Hyväksytty Pääomamäärä; (ii) kunkin Ostotarjouksen mukaisesti tarjottujen Velkakirjojen yhteenlaskettu pääomamäärä, (iii) kukin Ostotuotto; (iv) kukin Interpoloitu Mid-Swap Viiteluku; (v) kukin Ostohinta; (vi) suhteellisen jaotuksen kerroin, jota tullaan soveltamaan kunkin Sarjan pätevästi tarjottuihin Velkakirjoihin; ja (vii) Ostotarjousten selvittämisen jälkeen jäljelle jäävien kunkin Sarjan Velkakirjojen yhteenlaskettu pääomamäärä.

Velkakirjat ISIN / Common Code -tunnus Osto-Spread Interpoloitu Mid-Swap Viiteluku Ostotuotto Ostohinta Tarjottujen Velkakirjojen yhteenlaskettu pääomamäärä Ostettavaksi hyväksyttyjen Velkakirjojen yhteenlaskettu pääomamäärä Suhteellisen jaotuksen kerroin Ostotarjouksen selvittämisen jälkeen jäljelle jäävien Velkakirjojen yhteenlaskettu pääomamäärä 2024 Velkakirjat XS1577731604 / 157773160 -35 bps 3,588% 3,238% 98,728% EUR 372 472 000 EUR 372 472 000 100% EUR 377 528 000 2025 Velkakirjat XS2171759256 / 217175925 +5 bps 3,530% 3,580% 97,456% EUR 207 843 000 EUR 207 843 000 100% EUR 292 157 000 2026 Velkakirjat XS1960685383 / 196068538 -25 bps 3,395% 3,645% 95,331% EUR 256 879 000 EUR 119 685 000 noin 43,513% EUR 630 315 000

Lopullinen Takaisinostettavaksi Hyväksytty Pääomamäärä on 700 000 000 euroa.

Nokia maksaa Ostotarjousten mukaisesti ostamilleen Velkakirjoille niille Kertyneen Koron.

10.2.2023 Nokia hinnoitteli uuden 500 000 000 euron 4,375% joukkovelkakirjalainan, joka erääntyy 21.8.2031 (”Uudet Velkakirjat”). Nokia hakee Uusien Velkakirjojen ottamista kaupankäynnin kohteeksi Euronext Dublinin säännellyllä markkinalla.

Uuden Rahoituksen Ehto tulee täyttymään Uusien Velkakirjojen liikkeeseenlaskulla. Uudet Velkakirjat on hinnoiteltu, ja Uusien Velkakirjojen merkintää ja ostamista koskeva merkintäsopimus Nokian ja merkintäsopimuksessa mainittujen liikkeeseenlaskun järjestäjien välillä on allekirjoitettu ja on voimassa tämän tiedotteen antopäivänä.

Ostotarjousten ja Uusien Velkakirjojen selvityspäivän odotetaan olevan 21.2.2023.

Nokia mitätöi Ostotarjouksien mukaisesti takaisin ostamansa Velkakirjat välittömästi. Velkakirjat, joita ei ole pätevästi tarjottu ja hyväksytty ostettavaksi Ostotarjousten mukaisesti, pysyvät voimassa Selvityspäivän jälkeen.

Ostotarjoukset ovat nyt päättyneet eikä Velkakirjoja voi enää tarjota ostettavaksi.

Ostotarjousasiakirja tulee lukea tämän pörssitiedotteen rinnalla. Tämä pörssitiedote ei ole tarjous myydä tai pyyntö ostaa mitään arvopapereita. Tämän tiedotteen ja Ostotarjousasiakirjan jakelu voi olla kiellettyä tietyillä lainkäyttöalueilla. Nokia,Järjestäjäpankit ja tarjouksen tekijän asiamies edellyttävät kunkin henkilön, jonka haltuun tämä tiedote tai Tarjousasiakirja tulee, selvittävän tällaiset rajoitukset ja noudattavan niitä.

Nokia

Nokia luo teknologiaa, joka auttaa maailmaa toimimaan yhdessä.

Olemme luotettava kumppani kriittisissä verkoissa ja sitoutuneet jatkuvaan innovaatioon sekä teknologiajohtajuuteen matkapuhelin-, kiinteissä ja pilvipalveluverkoissa. Luomme arvoa immateriaalioikeuksilla ja pitkäaikaisella tutkimus- ja kehitystyöllä palkitun Nokia Bell Labsin johdolla.

Sitoutumalla korkeisiin eettisiin liiketoimintaperiaatteisiin ja turvallisuusstandardeihin olemme mukana rakentamassa tuottavampaa, vastuullisempaa ja monimuotoisempaa maailmaa.

