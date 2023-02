Investeringsforeningen Multi Manager Invest – godkendelse af årsrapport for 2022

Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 2022.

De finansielle markeder udviklede sig negativt i 2022, hvor såvel aktier som obligationer oplevede væsentlige kursfald. Afkastmæssigt opnåede foreningen derfor et dårligt år i 2022. Alle foreningens afdelinger leverede negative afkast, der var lavere end ledelsens forventning primo året. En højere end ventet inflation var årsag til denne udvikling i 2022.



Sammenholdt med afdelingernes respektive benchmark viste udviklingen for foreningens afdelinger et blandet billede. Afdelinger med globale value-aktier gav et afkast, der var højere end globale aktier generelt, mens foreningens øvrige fire afdelinger med fokus på vækstaktier gav afkast væsentligt lavere end benchmark i 2022.

Foreningens ledelse forventer begrænset afkast i foreningens afdelinger i 2023. Væsentlige afkastudsving over året må forventes i foreningens afdelinger, og negative afkast kan ikke udelukkes.

Eventuel henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Tage Fabrin-Brasted, tlf. 44 55 91 60.

Med venlig hilsen

Investeringsforeningen Multi Manager Invest

Tage Fabrin-Brasted

Direktør

