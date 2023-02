French English

Capgemini enregistre une nouvelle performance record en 2022

Chiffre d’affaires de 21 995 millions d’euros , en hausse de + 21,1 %

Croissance annuelle de + 16, 6 % à taux de change constants et de + 15,3 % en organique *

Croissance au 4ème trimestre de +14,0% à taux de change constants et de +12,8% en organique*

Taux de m arge opérationnelle * de 13,0 %, en progression de 10 point s de base

Hausse de + 34 % du résultat net part du Groupe et de + 25 % du r ésultat normalisé par action *

Free cash-flow organique 0F * de 1 852 millions d’euros

0F Proposition d’un dividende de 3,25 euros par action





Paris, le 21 février 2023 – Réuni le 20 février à Paris sous la présidence de Paul Hermelin, le Conseil d’Administration de Capgemini SE a examiné et arrêté les comptes1F1 du groupe Capgemini pour l’exercice clos le 31 décembre 2022.

Pour Aiman Ezzat, Directeur général du groupe Capgemini : « C’est une nouvelle année record pour notre Groupe avec 16,6% de croissance à taux de change constants et 13,0% de marge opérationnelle*. Malgré un contexte économique plus tendu, nous avons terminé l’année sur une bonne dynamique et entamons donc 2023 sur de bonnes bases.

Ces excellents résultats s’appuient sur une proximité accrue avec nos clients et une implication remarquable de l’ensemble de nos 360 000 collaborateurs.

En 2022, nous avons accéléré nos investissements dans l’innovation, le digital, le cloud et nos services de développement durable. Nous avons aussi renforcé notre attractivité pour recruter les meilleurs talents.

Dans le cadre de nos engagements ESG, le nombre d’heures moyen de formation par salarié a augmenté de 12% cette année et l’empreinte carbone par salarié a baissé de 46% par rapport à 2019.

La transformation du Groupe opérée ces dernières années nous permet d’être clairement reconnus par nos clients comme un partenaire business et technologique pertinent sur l’ensemble de leur chaine de valeur. Le Groupe se positionne désormais comme un acteur stratégique incontournable dans cette double transition vers un monde digital et durable.

Je suis confiant dans notre capacité à renforcer encore nos positions auprès de nos clients et à gagner des parts de marché. »

CHIFFRES CLÉS

(en millions d’euros) 2021 2022 Variation Chiffre d’affaires 18 160 21 995 +21,1% Marge opérationnelle* 2 340 2 867 +22% en % du chiffre d’affaires 12,9% 13,0% +10 points de base Résultat d’exploitation 1 839 2 393 +30% en % du chiffre d’affaires 10,1% 10,9% Résultat net, part du Groupe 1 157 1 547 +34% Résultat de base par action (€) 6,87 9,09 +32% Résultat normalisé par action (€)* 9,19 a 11,52 a +25% Free cash-flow organique* 1 873 1 852 Trésorerie nette / (Endettement net)* (3 224) (2 566) a Hors reconnaissance d’une charge transitoire d’impôt de 73 millions d’euros en 2022 contre 36 millions d’euros en 2021.

Capgemini enregistre une nouvelle année de forte croissance et affiche des résultats supérieurs ou en ligne avec ses objectifs financiers pour l’exercice 2022.

Dans un contexte macroéconomique dégradé par la guerre en Ukraine, les poussées inflationnistes et la hausse des taux d’intérêts, le Groupe bénéficie de la demande structurelle des grandes entreprises et organisations pour des projets de transformation digitale couvrant une part croissante de leur chaîne de valeur, notamment dans les domaines de l’Intelligent Industry et du Customer First (gestion de la relation client).

La dynamique inchangée des activités liées au Cloud et la Data reflète la priorité accordée par les clients du Groupe à leurs investissements dans la technologie. Ces investissements s’inscrivent de plus en plus dans le cadre de projets stratégiques à forte valeur ajoutée qui requièrent une véritable expertise sectorielle.

Le Groupe a réalisé en 2022 un chiffre d'affaires de 21 995 millions d'euros, en progression de +21,1% en données publiées par rapport à l’exercice 2021. Cela représente une croissance de +16,6% à taux de change constants*, supérieure à la borne haute de la fourchette fixée pour 2022 - soit +14% à +15% - qui avait été révisée à la hausse lors de la publication des résultats du 1er semestre. L’impact des acquisitions sur la croissance étant de +1,3 point, la croissance organique* du Groupe (c’est-à-dire corrigée des effets de périmètre et de taux de change) s’élève à +15,3%.

En dépit d’un environnement économique plus exigeant, le 4ème trimestre a été plus dynamique qu’attendu avec une croissance à taux de change constants de +14,0% et une croissance organique de +12,8%.

Les prises de commandes s’élèvent à 23 719 millions d’euros, en hausse de +16,8% à taux de change constants par rapport à 2021. Le ratio « book-to-bill » s’établit ainsi à 1,08 pour l’exercice 2022. Au 4ème trimestre 2022, les prises de commandes ont enregistré une hausse de +11,4% à taux de change constants pour atteindre 6 685 millions d’euros, soit un ratio « book-to-bill » de 1,16.

La marge opérationnelle* progresse de +22% à 2 867 millions d’euros, soit un taux de 13,0% du chiffre d’affaires contre 12,9% en 2021. Cette amélioration de 10 points de base est en ligne avec l’objectif fixé pour 2022 d’une amélioration de 0 à 20 points de base. L’évolution favorable du mix des projets, au profit des offres plus innovantes et créatrices de valeur, a plus que compensé le retour post-pandémie de certains coûts d’exploitation - tels que les frais de déplacement et les coûts liés aux locaux - et la hausse des charges liées au développement des talents du Groupe.

Les autres produits et charges opérationnels représentent une charge nette de 474 millions d’euros, en baisse par rapport à la charge de 501 millions d’euros constatée en 2021.

En conséquence, le résultat d’exploitation de Capgemini s’inscrit en hausse de +30% à 2 393 millions d'euros, soit 10,9% du chiffre d’affaires.

Le résultat financier représente une charge de 129 millions d’euros contre 159 millions d’euros en 2021.

La charge d’impôt s’élève à 710 millions d’euros, dont 73 millions d’euros sont liés à l’impact transitoire de la réforme fiscale de 2017 aux Etats-Unis, contre respectivement une charge de 526 millions d’euros et de 36 millions d’euros l’année précédente. Hors éléments exceptionnels, le taux effectif d’impôt baisse légèrement à 28,1% contre 29,2% en 2021.

En conséquence, le résultat net part du Groupe pour l’exercice 2022 enregistre une hausse de +34% sur un an pour s’établir à 1 547 millions d’euros, tandis que le bénéfice par action (non dilué) progresse de +32% à 9,09 euros. Le résultat normalisé par action* atteint 11,09 euros. Avant reconnaissance de la charge transitoire d’impôt, le résultat normalisé par action est de 11,52 euros, en progression de +25% sur un an.

La génération de free cash-flow organique* s’élève à 1 852 millions d'euros, soit un montant supérieur à 1 700 millions d’euros conformément à l’objectif visé pour 2022.

En 2022, Capgemini a consacré à ses opérations de croissance externe un montant de 204 millions d’euros. De plus, le Groupe a versé 409 millions d’euros de dividendes (correspondant à 2,40 euros par action) et alloué 811 millions d’euros hors frais aux programmes de rachat d’actions. Enfin, le 9ème plan d’actionnariat salarié qui a rencontré un fort succès et ainsi contribué à maintenir l’actionnariat salarié à plus de 8% du capital, a donné lieu à une augmentation de capital d’un montant brut de 508 millions d’euros.

Le Conseil d’Administration a décidé de proposer à l’Assemblée Générale du 16 mai 2023 le versement d’un dividende de 3,25 euros par action. Le taux de distribution du résultat net, part du Groupe, s’établirait ainsi à 35% conformément à la politique de distribution du Groupe.

ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ PAR RÉGION

Croissance du chiffre d’affaires

à taux de change constants 4ème trimestre 2022 Année

2022 Amérique du Nord +12,3% +15,0% Royaume-Uni et Irlande +15,3% +19,4% France +11,9% +12,5% Reste de l’Europe +15,2% +16,1% Asie-Pacifique et Amérique latine +19,6% +30,6% TOTAL +14,0% +16,6%

Sur l’ensemble de l’année :



Toutes les régions du Groupe affichent en 2022 une croissance annuelle à deux chiffres à taux de change constants, portée par une forte dynamique sous-jacente visible dans la quasi-totalité des secteurs.

Le chiffre d’affaires de la région Amérique du Nord (31% du chiffre d’affaires du Groupe) progresse de +15,0%, porté par une dynamique robuste dans les secteurs des Services Financiers, des TMT (Télécoms, Média et Technologie) et de l’Industrie. Le taux de marge opérationnelle est quasi stable à 15,6% contre 15,9% en 2021.

La région Royaume-Uni et Irlande (12% du Groupe) enregistre une nouvelle année de forte croissance, avec une activité en hausse de +19,4%. Le Secteur Public a cette année encore été très dynamique, tout comme les secteurs des Biens de consommation et de l’Energie et des Utilities. Le taux de marge opérationnelle se maintient au niveau record de 18,0% enregistré l’année précédente.

La France (19% du Groupe) enregistre une croissance de son chiffre d’affaires de +12,5%, alimentée en premier lieu par une activité très soutenue dans le secteur de l’Industrie ainsi que dans le secteur des Biens de consommation dans une moindre mesure. Le taux de marge opérationnelle progresse de 190 points de base par rapport à 2021 pour s’établir à 12,1%.

La région Reste de l’Europe (29% du Groupe) affiche une progression de +16,1%. Les secteurs de l’Industrie d’une part et des Biens de consommation d’autre part ont été les principaux contributeurs de cette croissance. Le taux de marge opérationnelle se contracte légèrement à 11,6% contre 12,3% l’année précédente.

Enfin, le chiffre d’affaires de la région Asie-Pacifique et Amérique latine (9% du Groupe) s’inscrit en forte hausse de +30,6%. L’impact des acquisitions que le Groupe avait réalisées dans cette zone géographique en 2021 s’est ajouté à une dynamique organique sous-jacente notoirement solide dans les secteurs des Services Financiers et de l’Industrie. Le taux de marge opérationnelle de la région s’établit à 10,6% contre 11,5% en 2021.

Au 4ème trimestre :



Les taux de croissance ont dépassé les attentes sur les derniers mois de l’année, tout en affichant comme anticipé une modération par rapport aux niveaux observés depuis le début de l’exercice. Cette dynamique est visible dans toutes les régions du Groupe ainsi que dans les principaux secteurs du Groupe.

ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ PAR MÉTIER

Croissance du chiffre d’affaires total*

à taux de change constants 4ème trimestre 2022 Année

2022 Stratégie & Transformation +25,4% +28,2% Applications & Technologie +14,4% +18,0% Opérations & Ingénierie +13,0% +13,4%

Sur l’ensemble de l’année :



Toutes les lignes de métier du Groupe affichent également une croissance annuelle à deux chiffres pour l’exercice 2022, à taux de change constants.

Le chiffre d'affaires total des activités de conseil en Stratégie et Transformation (8% du chiffre d’affaires du Groupe) affiche une hausse de +28,2%, ce qui témoigne de la capacité du Groupe à accompagner ses clients dans leurs projets stratégiques.

Les services d’Applications et de Technologie (63% du Groupe et cœur d’activité de Capgemini) voient leur chiffre d’affaires total progresser de +18,0%, soutenus par la demande des grandes entreprises et organisations pour une transformation digitale qui couvre une part croissante de leur chaîne de valeur.

Enfin, les services d’Opérations et d’Ingénierie (29% du Groupe) ont vu leur chiffre d’affaires total croître de +13,4%, portés en premier lieu par la dynamique robuste des services d’Ingénierie, et soutenus par la croissance solide des services d’Infrastructure et de Cloud.

Au 4ème trimestre :



Les lignes de métier du Groupe ont également enregistré au dernier trimestre 2022 des dynamiques plus fortes qu’attendu, bien qu’en léger retrait des niveaux enregistrés aux trimestres précédents. Les services en Stratégie & Transformation et en Applications & Technologie enregistrent des croissances à taux de change constants de +25,4% et +14,4% respectivement. Le chiffre d’affaires des services en Opérations & Ingénierie s’inscrit pour sa part en hausse de +13,0% à taux de change constants.

ÉVOLUTION DES EFFECTIFS

Au 31 décembre 2022, l’effectif total du Groupe s’établit à 359 600 personnes. Dans un contexte de marché des ressources qualifiées resté tendu tout au long de l’année 2022, cette hausse de 11% des effectifs sur un an illustre la capacité de Capgemini à attirer les talents pour alimenter sa croissance.

Les effectifs offshore représentent 210 300 collaborateurs soit 58,5% de l’effectif total, en progression de +0,5 point par rapport à la fin 2021.

BILAN

La structure du bilan de Capgemini a peu évolué au cours de l’exercice écoulé.

Au 31 décembre 2022, le Groupe dispose à son bilan d’une trésorerie et d’actifs de gestion de trésorerie pour un montant total de 4,2 milliards d’euros. Compte tenu d’un encours de dettes financières de 6,8 milliards d’euros et des instruments dérivés, l’endettement net* du Groupe s’inscrit en baisse à 2,6 milliards d’euros à la fin de l’exercice 2022 contre 3,2 milliards d’euros un an plus tôt.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

En ligne avec les engagements de sa Politique ESG (Environnement, Social et Gouvernance) présentée en décembre 2021, Capgemini a réalisé des progrès notables au cours de l’année écoulée en matière de développement durable.

Tout d’abord le Groupe a renforcé en 2022 sa position de leader engagé dans la promotion de la diversité et de l'inclusion. Concernant en particulier la diversité de genre, la représentation des femmes au sein des effectifs mondiaux de Capgemini a augmenté de plus de 2 points pour la deuxième année consécutive, ce qui fait du Groupe l'une des entreprises de son secteur qui s'améliorent le plus rapidement : la part des femmes dans ses effectifs totaux atteint 37,8% à fin 2022 contre 35,8% à fin 2021, et 24,4% au sein des leaders exécutifs du Groupe contre 22,4% à fin 2021. Capgemini a également reçu au niveau mondial la certification « EDGEplus », attribuée par la EDGE (Economic Dividends for Gender Equality) Certified Foundation, en reconnaissance de l’engagement du Groupe en faveur de l’équité intersectionnelle dans toutes ses dimensions.

En ce qui concerne le développement de son capital humain, 17,4 millions d’heures de formation ont été dispensées aux collaborateurs de Capgemini en 2022 contre 12,8 millions d’heures en 2021. Cela représente une hausse de 12% du nombre d’heures de formation en moyenne par employé, largement supérieure à l’engagement pris par le Groupe d’une augmentation de 5% par an. Par ailleurs, ce sont désormais 1,9 million de personnes qui ont bénéficié depuis 2018 des multiples initiatives de Capgemini en matière d’inclusion numérique, dont plus d’un million pour la seule année 2022.

Sur le plan environnemental, Capgemini a été en 2022 l'une des premières entreprises au monde à obtenir la validation de ses objectifs « zéro émissions nettes » selon la nouvelle norme « Net Zero » du SBTi (Science-Based Targets Initiative) publiée fin 2021 avec des exigences renforcées. Le Groupe s'est fixé pour cela des objectifs plus ambitieux sur le court terme (2030) et long terme (2040) en matière d’empreinte carbone, notamment une réduction de 90 % d'ici 2040 de toutes ses émissions (scopes 1, 2 et 3). A fin 2022, les émissions de carbone ont d’ores et déjà reculé par rapport à 2019, année de référence fixée par le SBTi, à hauteur de 29% pour l’ensemble du Groupe et de 46% par collaborateur. Parmi les nombreuses actions menées, l’Energy Command Center de Capgemini (inauguré en mars 2022) a permis au Groupe de réduire de 29% la consommation d'énergie de ses campus indiens par rapport à 2019, et a contribué à l’augmentation de la part des énergies renouvelables dans l'électricité consommée par le Groupe - qui atteint 87% en 2022 contre 53% en 2021.

Les résultats ainsi obtenus en 2022 par Capgemini ont notamment permis au Groupe d’intégrer en fin d’année l’indice Dow Jones Sustainability Index (DJSI) Europe.

PERSPECTIVES

Pour l’exercice 2023, le Groupe vise les objectifs financiers suivants :

Une croissance à taux de change constants du chiffre d’affaires comprise entre +4% et +7% ;

Une marge opérationnelle comprise entre 13,0% et 13,2% ;

Une génération de free cash-flow organique d’environ 1,8 milliard d’euros.





Les variations de périmètre devraient représenter 0,5 point de croissance en bas de la fourchette visée et 1,0 point en haut de fourchette.

CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE

Aiman Ezzat, Directeur général, accompagné de Carole Ferrand, Directrice financière, et d’Olivier Sevillia, Directeur général adjoint, commenteront cette publication au cours d’une conférence téléphonique qui se déroulera en anglais ce jour à 8h00 heure de Paris (CET). Cette conférence téléphonique sera accessible par webcast, en direct et en rediffusion pendant un an, depuis ce lien.

L’ensemble des documents relatifs à cette publication sera mis en ligne sur le site internet dédié aux investisseurs de Capgemini à l’adresse https://investors.capgemini.com/fr/.

CALENDRIER PRÉVISIONNEL

4 mai 2023 Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2023

16 mai 2023 Assemblée Générale

28 juillet 2023 Résultats du 1er semestre 2023

Le calendrier relatif au paiement du dividende qui sera soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale serait :

30 mai 2023 Détachement du coupon sur Euronext Paris

1er juin 2023 Mise en paiement du dividende

ANNEXES3F2

TAXONOMIE MÉTIERS

Stratégie & Transformation comprend l’ensemble des activités de conseil en stratégie, innovation et accompagnement de la transformation.

comprend l’ensemble des activités de conseil en stratégie, innovation et accompagnement de la transformation. Applications & Technologie regroupe les activités des « Services applicatifs » ainsi que les activités connexes, notamment les services de proximité en technologie.

regroupe les activités des « Services applicatifs » ainsi que les activités connexes, notamment les services de proximité en technologie. Opérations & Ingénierie recouvre les autres activités du Groupe, à savoir : les Business Services (comprenant le Business Process Outsourcing et les services transactionnels), l’ensemble des Services d’infrastructure et de cloud et les Services de R&D et d’ingénierie.





DÉFINITIONS

La croissance organique du chiffre d’affaires est la croissance calculée à taux de change et périmètre constants. Le périmètre et les taux de change utilisés sont ceux de l’exercice publié. Ce sont également les taux de change de l’exercice publié qui sont utilisés dans le calcul de la croissance à taux de change constants.

Réconciliation des taux de croissance 1er trimestre 2022 2ème trimestre

2022 3ème trimestre

2022 4ème trimestre

2022 Année

2022 Croissance organique +16,3% +18,1% +14,3% +12,8% +15,3% Impact des variations de périmètre du Groupe +1,4 pt +1,2 pt +1,4 pt +1,2 pt +1,3 pt Croissance à taux de change constants +17,7% +19,3% +15,7% +14,0% +16,6% Impact des taux de change +3,3 pts +5,1 pts +6,3 pts +3,5 pts +4,5 pts Croissance en données publiées +21,0% +24,4% +22,0% +17,5% +21,1%

Pour l’évolution de l’activité par métier, conformément aux indicateurs internes de performance opérationnelle, la croissance à taux de change constants est calculée sur la base du chiffre d’affaires total, c’est-à-dire avant élimination des facturations inter-métiers. Le Groupe considère en effet que cela est plus représentatif du niveau d’activité par métier car, avec l’évolution de son activité, le Groupe constate un nombre croissant de contrats dont la mise en œuvre requiert la combinaison de différentes expertises métiers entraînant une augmentation des flux de facturation inter-métiers.



La marge opérationnelle, un des principaux indicateurs de la performance du Groupe, est la différence entre le chiffre d’affaires et les charges opérationnelles. Elle est calculée avant les « autres produits et charges opérationnels » qui comprennent les amortissements des actifs incorporels reconnus dans le cadre des regroupements d’entreprises, la charge résultant de l’étalement de la juste valeur des actions attribuées au personnel (y compris les charges sociales et contributions patronales), ainsi que des charges ou produits non récurrents, notamment les dépréciations des écarts d’acquisition, les écarts d’acquisition négatifs, les plus ou moins-values de cession de sociétés consolidées ou d’activités, les charges de restructuration afférentes à des plans approuvés par les organes de Direction du Groupe, les coûts d’acquisition et d’intégration des sociétés acquises par le Groupe y compris les compléments de prix incluant des conditions de présence, ainsi que les effets des réductions, des liquidations et des transferts des régimes de retraites à prestations définies.

Le résultat net normalisé correspond au résultat net (part du Groupe) corrigé des impacts des éléments reconnus en « autres produits et charges opérationnels », net d’impôt calculé sur la base du taux effectif d’impôt. Le résultat normalisé par action est calculé comme un résultat de base par action, c'est-à-dire hors dilution.

Le free cash-flow organique se définit comme le flux de trésorerie lié à l’activité diminué des investissements en immobilisations incorporelles et corporelles (nets des cessions), des remboursements des dettes de loyers et ajusté des intérêts financiers payés et reçus.

L’endettement net (ou la trésorerie nette) comprend (i) la trésorerie qui figure dans le tableau des flux de trésorerie et qui est composée de la trésorerie et équivalents de trésorerie (placements à court terme et banques) diminués des découverts bancaires, (ii) les actifs de gestion de trésorerie (actifs présentés séparément dans l’état de la situation financière du fait de leurs caractéristiques), diminués (iii) des dettes financières à court et long terme et tient également compte (iv) de l’impact des instruments de couverture lorsqu’ils se rapportent à des dettes financières, des prêts et emprunts intragroupes, et à des actions propres.

ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ PAR RÉGION

Chiffre d’affaires Variation par rapport à 2021 Taux de marge opérationnelle 2022

(en millions d’euros) en données

publiées à taux de change constants 2021 2022 Amérique du Nord 6 737 +28,3% +15,0% 15,9% 15,6% Royaume-Uni et Irlande 2 561 +20,4% +19,4% 18,0% 18,0% France 4 276 +12,6% +12,5% 10,2% 12,1% Reste de l’Europe 6 437 +15,7% +16,1% 12,3% 11,6% Asie-Pacifique et Amérique latine 1 984 +39,7% +30,6% 11,5% 10,6% TOTAL 21 995 +21,1% +16,6% 12,9% 13,0%

ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ PAR MÉTIER

Chiffre d’affaires total* Variation par rapport à 2021 2022

(en % du Groupe) à taux de change constants

du Chiffre d’affaires total*

du métier Stratégie & Transformation 8% +28,2% Applications & Technologie 63% +18,0% Opérations & Ingénierie 29% +13,4%

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE ET MARGE OPÉRATIONNELLE

(en millions d’euros) 2021 2022 Variation Chiffre d’affaires 18 160 21 995 +21,1% Charges opérationnelles (15 820) (19 128) Marge opérationnelle 2 340 2 867 +22% en % du chiffre d’affaires 12,9% 13,0% Autres charges et produits opérationnels (501) (474) Résultat d’exploitation 1 839 2 393 +30% en % du chiffre d’affaires 10,1% 10,9% Résultat financier (159) (129) (Charge) / produit d’impôts (526) (710) Résultat des entreprises associées 5 (4) (-) Intérêts minoritaires (2) (3) Résultat net, part du Groupe 1 157 1 547 +34%

RÉSULTAT NORMALISÉ ET RÉSULTAT DILUÉ PAR ACTION

(en millions d’euros) 2021 2022 Variation Nombre moyen d’actions en circulation 168 574 058 170 251 066 RÉSULTAT DE BASE PAR ACTION (en euros) 6,87 9,09 +32% Nombre moyen d’actions dilué 173 899 033 176 019 736 RÉSULTAT DILUÉ PAR ACTION (en euros) 6,66 8,79 +32% (en millions d’euros) 2021 2022 Variation Résultat net, part du Groupe 1 157 1 547 +34% Taux effectif d’impôt 29,2% 28,1% (-) Autres charges et produits opérationnels, net d’impôts 355 340 Résultat net normalisé 1 512 1 887 +25% Nombre moyen d’actions en circulation 168 574 058 170 251 066 RÉSULTAT NORMALISÉ PAR ACTION (en euros) 8,97 11,09 +24%

Le Groupe a reconnu en 2022 une charge d’impôt de 73 millions d’euros liée à l’effet transitoire de la réforme fiscale de 2017 aux Etats-Unis, contre 36 millions d’euros en 2021.

Hors comptabilisation de cette charge transitoire d’impôt, le résultat normalisé par action aurait été de 11,52 euros en 2022 :

(en millions d’euros) 2021 2022 Variation Résultat normalisé par action (en euros) 8,97 11,09 +24% (Produit) / charge transitoire d’impôt 36 73 Nombre moyen d’actions en circulation 168 574 058 170 251 066 Retraitement du (produit) / de la charge transitoire d’impôt (en euros) 0,22 0,43 Résultat normalisé par action – hors produit & charge transitoire d’impôt (en euros) 9,19 11,52 +25%

VARIATION DE TRÉSORERIE ET FREE CASH-FLOW ORGANIQUE

(en millions d’euros) 2021



2022 Flux de trésorerie liés à l’activité 2 581 2 517 Investissements (nets de cession) en immobilisations corporelles et incorporelles (262) (283) Intérêts financiers nets (126) (71) Remboursement des dettes de loyers (320) (311) FREE CASH-FLOW ORGANIQUE 1 873 1 852 Autres flux de trésorerie liés aux opérations d’investissement et de financement (1 716) (1 118) Variation de trésorerie 157 734 Incidence des variations des cours des devises 134 (58) Trésorerie d’ouverture 2 828 3 119 Trésorerie de clôture 3 119 3 795

ENDETTEMENT NET

(en millions d’euros) 31/12/2021 31/12/2022 Trésorerie et équivalents de trésorerie 3 129 3 802 Découverts bancaires (10) (7) Trésorerie 3 119 3 795 Actifs de gestion de trésorerie 385 386 Dettes financières à long terme (6 654) (5 655) Dettes financières à court terme et découverts bancaires (87) (1 102) (-) Découverts bancaires 10 7 Dettes financières, hors découverts bancaires (6 731) (6 750) Instruments dérivés 3 3 TRÉSORERIE NETTE / (ENDETTEMENT NET) (3 224) (2 566)





