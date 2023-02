Aarhus, den 21. februar 2023

NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Meddelelse nr. 01/2023

AGF A/S, halvårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2022

AGF A/S indsnævrer forventningerne

Resumé af halvårsrapport:

I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse af periodemeddelelser aflægger AGF A/S hermed halvårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2022.

Udvalgte hovedpunkter:

Resultatet for perioden 1. juli - 31. december 2022 udviser et resultat før skat på 14,9 mio. kr. mod 23,2 mio. kr. i samme periode sidste år.

Perioden er negativt påvirket af udviklingen i nettoomsætningen, som udgør 87,1 mio. kr. mod 91,7 mio. kr. sidste år. Faldet i nettoomsætningen kan primært begrundes med et fald i aktivitetsniveau indenfor event og restaurant samt manglende europæiske deltagelse, som det var tilfældet samme periode sidste år.

Eksterne omkostninger er faldet med 0,2 mio. kr. fra 36,0 mio. kr. i samme periode sidste år til 35,8 mio. kr.

Personaleomkostninger er faldet med 0,3 mio. kr. fra 47,7 mio. kr. i samme periode sidste år til 47,4 mio. kr.

Andre driftsindtægter er samlet faldet med 3 mio. kr. fra 28,2 mio. kr. til 25,2 mio. kr. Faldet kan i al væsentlighed henføres til et fald i offentlige tilskud, samt en stigning i transferindtægter.

Egenkapitalen udgør pr. 31. december 2022 114,7 mio. kr. i forhold til 110,3 mio. kr. sidste år. Likvide beholdninger inkl. værdipapirer udgør 55,5 mio. kr. i forhold til 94,1 mio. kr. sidste år. Udviklingen kan primært henføres til investeringer i immaterielle anlægsaktiver. Koncernen har ikke nogen rentebærende gæld.

Koncernen har pr. 31. december 2022 et tilfredsstillende kapitalberedskab.





Forventninger

Udviklingen i de første seks måneder af regnskabsåret giver anledning til en indsnævring af forventningerne til årets resultat. For regnskabsåret 2022/23 forventer AGF A/S således et positivt resultat før skat mellem kr. 0 mio. og 15 mio. Resultatet udgør en indsnævring i forhold til den udmeldte forventning til årets resultat i Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2022 pr. 12. august 2022, som var et positivt resultat før skat mellem 0 og 20 mio. kr.

Adm. direktør Jacob Nielsen udtaler:

”For femte år i streg forventer vi at komme ud med et millionoverskud. Resultatet for de første seks måneder er på den positive side blandt andet påvirket af historisk høje tilskuertal til vores kampe og rekordsalget af Albert Grønbæk til norske Bodø/Glimt. Vi kan også glæde os over, at vores sponsoromsætning er på et tilfredsstillende niveau for perioden.

Til gengæld har vi haft et dyk i vores eventaktiviteter, og den udvikling vil blive endnu mere udtalt i anden halvdel af regnskabsåret som en konsekvens af Aarhus Kommunes hjemtagelse af driften af hele faciliteten pr. 1. januar 2023. Det er derfor på mange måder en forandringstid for AGF A/S, som af alle kræver tilpasningsevne og hårdt arbejde, men jeg er sikker på, at vores organisation kommer styrket ud af det – godt nok lidt mindre, men også mere agil. Vores mål er at stå bedst muligt rustet økonomisk, kommercielt og sportsligt til de udfordringer, der venter os de kommende år, mens det nye stadion bygges, og det kræver, at vi alle – også alle de interessenter, vi har – trækker i samme retning.”

For yderligere oplysninger kontakt bestyrelsesformand Lars Fournais på tlf. 2010-3700 eller administrerende direktør Jacob Nielsen på tlf. 2274-8685.

Med venlig hilsen

AGF A/S

