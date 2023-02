English French

JCDecaux remporte un contrat exclusif majeur de mobilier urbain publicitaire à Tallinn, la capitale de l’Estonie, pour 21 ans

Paris, le 21 février 2023 – JCDecaux SE (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure, annonce aujourd’hui que sa filiale estonienne JCDecaux Eesti OÜ a remporté un contrat exclusif de mobilier urbain publicitaire de 21 ans à Tallinn (452 000 habitants), la capitale de l’Estonie.

Ce contrat comprend l’installation et la maintenance de 1 200 Abribus, 34 sanitaires à entretien automatique et 141 mobiliers urbains d’information (MUPI) sur pied. Dans le centre-ville animé de Tallinn, une partie de l’offre médias sera digitalisée.

Mihhail Kõlvart, Maire de la Ville de Tallinn, a déclaré : « Cet appel d’offres était une première en Estonie, car en tant que donneur d’ordre, nous avons privilégié l’esthétique et la qualité des infrastructures aux recettes. En travaillant avec JCDecaux Eesti OÜ, qui a remporté le marché, notre objectif était de disposer d’un mobilier urbain de grande qualité, adapté aux passagers et spécialement conçu pour Tallinn. Les sanitaires à entretien automatique, qui seront installés dans l’espace public, étaient également essentiels pour la ville. »

Jean-François Decaux, Co-Directeur Général de JCDecaux, a déclaré : « Tallinn est un hub majeur combinant technologie et modernité, ainsi qu’une destination touristique prisée et la capitale verte de l’Europe en 2023. Nous sommes ravis de renforcer notre partenariat à long terme avec Tallinn. Notre collaboration a débuté en 2007, avec une offre de produits et de services de haute qualité proposée aux citoyens et visiteurs de la ville. Dans le cadre de ce marché public, l’évaluation finale était entièrement fondée sur des critères non financiers, comme la conception, la fonctionnalité et la qualité, pour lesquels JCDecaux a su proposer la meilleure offre. Ce contrat illustre parfaitement notre modèle économique en matière de mobilier urbain, dont l’objectif est d’embellir le paysage urbain tout en assurant une gestion optimale des services fournis gratuitement aux contribuables. Grâce à ce contrat, nous poursuivrons le développement de réseaux publicitaires haut de gamme, au cœur de notre stratégie, afin de proposer aux annonceurs des dispositifs publicitaires uniques et qualitatifs. Ce partenariat nous permettra ainsi d’accroître notre part de marché qui s’élève actuellement à plus de 5 % des dépenses médias totales en Estonie. »

Chiffres clés de JCDecaux

Chiffre d’affaires 2022 : 3 317m€ (a)

N°1 mondial de la communication extérieure

Une audience journalière de plus de 850 millions de personnes dans plus de 80 pays

957 706 faces publicitaires dans le monde

Une présence dans 3 518 villes de plus de 10 000 habitants

10 720 collaborateurs

JCDecaux est coté sur l’Eurolist d’Euronext Paris et fait partie des indices Euronext 100 et Euronext Family Business

JCDecaux est référencé en matière de performance extra-financière dans les classements FTSE4Good (3,6/5), CDP (Liste A-), MSCI (AA) et classé Platine par EcoVadis

1 ère entreprise de Communication Extérieure ayant rejoint RE100 (engagement vers le 100% d’énergies renouvelables)

entreprise de Communication Extérieure ayant rejoint RE100 (engagement vers le 100% d’énergies renouvelables) Leader dans le vélo en libre-service : pionnier de la mobilité douce

N°1 mondial du mobilier urbain (530 143 faces publicitaires)

N°1 mondial de la publicité dans les transports avec 154 aéroports et 215 contrats de transport dans les métros, bus, trains et tramways (340 753 faces publicitaires)

N°1 européen de l’affichage grand format (72 611 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Europe (596 831 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Asie-Pacifique (232 268 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Amérique Latine (64 893 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Afrique (20 808 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure au Moyen-Orient (14 177 faces publicitaires)

(a) Chiffre d’affaires ajusté

Pour plus d’information : www.jcdecaux.com

Retrouvez-nous sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram et YouTube

Direction de la Communication : Albert Asséraf

01 30 79 79 10 – albert.asseraf@jcdecaux.com

Relations Investisseurs : Rémi Grisard

01 30 79 79 93 – remi.grisard@jcdecaux.com

Pièce jointe