Selskabsmeddelelse nr. 2 - 2023

til Nasdaq Copenhagen

2023.02.22

Årsrapport 2022

AO realiserede i 2022 den hidtil højeste omsætning på 5.375,0 mio. kr. efter 25. kvartal i træk med vækst imod samme kvartal foregående år. Væksten på 574,5 mio. kr. eller 12,0 % oversteg forventningerne i starten af 2022 og er i den øvre ende af de seneste udmeldte forventninger til 2022. Omsætningsvæksten er opnået indenfor det professionelle marked, mens det private onlinemarked har haft vigende salg sammenlignet med 2021.

2022 har for AO været præget af integrationen af EA Værktøj samt go live af det nye automatiserede lager i Albertslund og udvidelsen af udelageret i Horsens.

Finansielle highlights (mio. kr.) 4. kvartal 2022 4. kvartal 2021 2022 2021 Nettoomsætning 1.476,2 1.266,7 5.375,0 4.800,5 Bruttoavance 379,8 304,1 1.310,3 1.119,3 EBITDA 139,2 108,4 491,6 417,2 EBT 108,9 87,8 377,4 326,1 Nøgletal (%) Omsætningsvækst 16,5 10,5 12,0 17,1 Bruttomargin 25,7 24,0 24,4 23,3 EBITDA-margin 9,4 8,6 9,1 8,7 EBT-margin 7,4 6,9 7,0 6,8



Omsætning



Drevet af organisk og opkøbt vækst i B2B steg omsætningen til 5.375,0 mio. kr. Som ventet var væksten højere i andet halvår.



EBITDA

EBITDA steg til 491,6 mio. kr. svarende til en EBITDA-margin på 9,1 %. Marginen har i 2022 været påvirket positivt af engangseffekter som følge af prisstigninger.

EBT



EBT steg til 377,4 mio. kr. svarende til en margin på 7,0 %.



Udbytte

På selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2023 vil der blive stillet forslag om udbetaling af udbytte på 5,25 kr. pr. 1-kr.-aktie svarende til ca. 50 % af årets resultat efter skat og 525 % af aktiekapitalen.

Forventninger til 2023

Der forventes omsætningen for 2023 i niveauet 5.250 – 5.450 mio. kr.

Der forventes et EBITDA i intervallet 435 – 465 mio. kr.

Der forventes et resultat før skat (EBT) i intervallet 300 -330 mio. kr.



Der henvises til forudsætningerne for forventningerne der fremgår i årsregnskabet.

Webcast i dag

Årsrapporten for 2022 vil blive præsenteret på engelsk på et webcast den 22. februar 2023 klokken 13:00 CET. Det er muligt at deltage på webcast fra Investor Relations-siden på AO.dk





For yderligere information kontakt venligst:

Adm. direktør Niels A. Johansen

Finansdirektør Per Toelstang

Brødrene A & O Johansen A/S

Rørvang 3

2620 Albertslund

Tlf.: 70 28 00 00

Vedhæftede filer