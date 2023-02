Atos lance sa nouvelle offre de sécurité pour la 5G

English French

Paris, France – Le 22 février 2023 - Atos , leader international des services de sécurité managés, annonce aujourd'hui le lancement de « 5Guard », sa nouvelle offre de sécurité destinée aux organisations qui souhaitent déployer des réseaux 5G privés et aux opérateurs de télécommunications cherchant à mettre en place une sécurité intégrée, automatisée et orchestrée pour protéger et défendre leurs actifs et leurs clients.

Un nouveau portefeuille de sécurité 5G de bout-en-bout

Alors que la 5G est désormais hautement stratégique pour les entreprises, l'offre 5Guard d'Atos vise à aider les organisations à identifier les risques et développer une stratégie de sécurité 5G de bout-en-bout pour protéger leurs activités et données critiques et accélérer leur transformation numérique. 5Guard minimise les risques sur le réseau d'accès radio (RAN), l'informatique edge à accès multiple (MEC), le réseau central 5G et les plateformes multi-cloud.

En détail, l'offre 5Guard d'Atos comprend :

La définition de la stratégie de sécurité 5G, grâce aux capacités de conseil d'Atos. Atos aide ses clients à évaluer leurs systèmes, designs et architectures. Le Groupe fournit ensuite des recommandations stratégiques qui se basent sur les capacités de sécurité de l'infrastructure, de l'architecture et des composants – le tout conformément aux normes et réglementations de sécurité et aux exigences commerciales des clients, en fonction de leur appétence pour le risque. Des solutions de sécurité pour les données et réseaux 5G afin de couvrir les failles et risques de sécurité identifiés, en s'appuyant sur les meilleurs fournisseurs de sécurité 5G et sur les blocs technologiques propriétaires d'Atos.

Les produits d'Atos : solutions de chiffrement (Trustway) ; logiciels de gestion des identités et des accès ; solutions d'infrastructure à clé publique (IDnomic) ; plateforme Atos Managed Detection and Response (MDR) qui élève la sécurité des éléments de réseau 5G, applications et charges de travail, en détectant et en répondant aux menaces potentielles en quasi-temps réel.

Les solutions de partenaires comprennent les solutions de sécurité 5G de Fortinet , un leader de la sécurité convergente haute performance pour les entreprises et opérateurs de télécommunications, fournissant une sécurité complète pour les plans d'utilisateur et de contrôle, la protection des applications et des plateformes, la sécurité de l'exposition et la sécurité multi-tenant.

Des opérations de sécurité 5G, basées sur les services de sécurité gérés d'Atos, pour la sécurité multi-cloud, la détection et la réponse, et la sécurité du réseau 5G.

5Guard peut également être intégré au système de réseau radio privé sécurisé d'Atos, Lifelink , pour les organisations qui cherchent à déployer des réseaux privés 4G LTE et 5G complets et sécurisés.

Répondre à une large gamme de besoins en sécurité 5G

Avec 5Guard, Atos aide ses clients à répondre à leurs exigences spécifiques en matière de sécurité des réseaux privés 5G, en conformité avec les réglementations internationales telles que 3GPP. Atos s'associe également aux opérateurs 5G et leur permet d'étendre leur portefeuille et/ou de générer de nouvelles opportunités, en s'appuyant sur l'expérience d'Atos dans la conception, le déploiement et l'exploitation de solutions de sécurité agiles cloud-to-edge.

En accédant à la communauté mondiale d’experts en sécurité d’Atos qui aident à orchestrer et à surveiller la sécurité des réseaux 5G, les équipes de sécurité des clients bénéficieront des meilleures pratiques pour maintenir des réseaux sécurisés.

« Alors que la 5G peut changer la donne pour les organisations, nous voulons qu'elles soient en mesure de rationaliser leurs efforts de déploiement et de configuration de la sécurité dans leur environnement 5G spécifique, » déclare Zeina Zakhour, VP CTO Digital Security chez Atos. « 5Guard représente notre engagement à fournir le plus haut niveau de sécurité pour les organisations qui cherchent à déployer des réseaux 5G privés et pour les opérateurs de télécommunications ».

« Nous sommes ravis de collaborer avec Atos dans le cadre de leur nouvelle offre de sécurité 5G, 5Guard. Les solutions Fortinet offrent des capacités de cybersécurité pour les réseaux et services 5G privés et publics et assurent une plus grande fiabilité et conformité. En interagissant avec les services de sécurité gérés d’Atos, nous fournissons une solution complète qui protège les réseaux 5G, les environnements industriels compatibles 5G et les services 5G, au profit de l’écosystème. » ajoute John Maddison, EVP Produits et Directeur Marketing chez Fortinet.

Fort d’un réseau mondial de 6 500 experts en sécurité et de 16 centres d'opérations de sécurité fonctionnant 24/7, Atos est classé n°1 mondial des services de sécurité managés par Gartner . Atos dispose d'une gamme de solutions visant la souveraineté des données, en conformité avec les différentes réglementations locales.

Atos sera présent au Mobile World Congress du 27 février au 2 mars 2023. Pour en savoir plus sur la solution de sécurité d'Atos pour les télécoms, veuillez visiter le stand #2D35 ou la page web dédiée : https://atos.net/en/solutions/cyber-security .

