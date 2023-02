English Danish

Nasdaq Copenhagen

Nikolaj Plads 6

DK-1067 Copenhagen K

København, 22. februar 2023

SELSKABSMEDDELELSE nr. 2/2023

OFFENTLIGGØRELSE AF ÅRSRAPPORT

Hermed offentliggøres Cemat A/S’ årsrapport for 2022 med henblik på godkendelse på selskabets ordinære generalforsamling. Vær venligst opmærksom på, at Cemat A/S’ officielle årsrapport er udarbejdet efter ESEF-forordningen og vedhæftet i en zip fil og kan ligeledes fremfindes via link på Cemat A/S' hjemmeside. En uofficiel kopi af årsrapporten er ligeledes vedhæftet i en pdf-udgave.

Cemat A/S

Frede Clausen

Bestyrelsesformand

Denne selskabsmeddelelse er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Vedhæftede filer