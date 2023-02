Nexity : Résultats annuels 2022

English French

Paris, 22 février 2023, 17h45 CEST

NEXITY ATTEINT SES OBJECTIFS ET SURPERFORME LE MARCHÉ

Performance commerciale : près de 3 points de gain de part de marché en logement neuf

Forte résilience en logement neuf : 18.000 réservations dans un marché 2022 désormais estimé à ~120.000 unités 1 (-26%)

(-26%) Leadership renforcé : 15% de part de marché en 2022

Taux d’occupation record pour l’immobilier opéré (coworking et résidences étudiantes)





Résultats financiers en ligne avec les objectifs

Chiffre d’affaires supérieur à 4,6 Mds€, en hausse de 2% vs 2021

Résultat opérationnel courant à 367 M€ en ligne avec les niveaux records de 2021

Taux de marge opérationnelle autour de 8%





Endettement contenu et financements sécurisés

Endettement financier net 2 au 31 décembre à 820 M€, soit 2,1x EBITDA, bien en dessous du plafond du plan Imagine 2026 (2,5x EBITDA)

au 31 décembre à 820 M€, soit 2,1x EBITDA, bien en dessous du plafond du plan Imagine 2026 (2,5x EBITDA) Ligne de crédit corporate renouvelée pour 5 ans et augmentée à 800 M€ avec un pool élargi

Cession des activités à l’international engagée (Pologne et Portugal)





Perspectives 2023 : une année transitoire

Chiffre d’affaires supérieur à 4,5 Mds€

supérieur à 4,5 Mds€ Résultat opérationnel supérieur à 300 M€

supérieur à 300 M€ Dividende au titre de l’exercice 20223 : confirmé à 2,50€





CHIFFRES CLÉS 2022

Logements neufs - France 2021 retraité4 2022 Variation

vs 2021 Marché national1 161.838 lots ~120.000 lots -26% Réservations Nexity - Volume 20.101 lots 18.015 lots -10% Réservations Nexity - Valeur 4.140 M€ 3.924 M€ -5% Guidance Part de marché Nexity 12% ~15% +3 pts > 14% Résultats financiers (en M€) Chiffre d’affaires 4.625 4.704 > 4,6 Mds€ Résultat opérationnel courant 371 367 Marge opérationnelle (en % du chiffre d’affaires) 8,0% 7,8% Autour de 8% Résultat net part du Groupe 188 188 Endettement net2 598 820 x EBITDA5 après loyers 1,5x 2,1x

Marché national du logement neuf calculé par la FPI (Fédération des Promoteurs Immobiliers), estimation Nexity pour le T4 2022

2 Endettement net avant obligations locatives et après application IFRS 5 avec la cession engagée des activités de Promotion Immobilier résidentiel en Pologne et au Portugal

3 Sous réserve de l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires du 16 mai 2023

4 Hors activités cédées en 2021 (Century 21 et Ægide-Domitys) et éléments non courants

5 EBITDA 2022 hors activités de Promotion Immobilier résidentiel en Pologne et au Portugal



COMMENTAIRE DE VÉRONIQUE BÉDAGUE, PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE

« Nexity atteint l’ensemble de ses objectifs malgré le retournement de conjoncture au second semestre. La capacité à renouveler cette année encore la performance record que nous avons enregistrée en 2021 reflète l’agilité exceptionnelle de nos équipes et démontre la pertinence des choix stratégiques présentés en septembre dans le cadre du plan Imagine 2026 : le choix gagnant des partenariats avec les clients institutionnels pour la commercialisation en bloc, le développement de nos activités de Services et notamment de l’immobilier géré répondant parfaitement à l’évolution des usages de nos clients, et notre taille, qui nous a permis de contenir l’impact des coûts de construction sur nos prix de revient. Compte tenu de l’environnement difficile rencontré cette année, je suis extrêmement reconnaissante envers tous les collaborateurs, pour leur engagement constant qui nous permet de continuer à réaliser des performances parmi les meilleures de notre secteur.

Je suis particulièrement fière que ces excellents résultats financiers s’accompagnent d’une performance environnementale concrète avec notamment notre atteinte dès la première année d’application de la règlementation environnementale (RE 2020) d’un poids carbone moyen de nos permis de construire déposés plus de 10% meilleur que les seuils règlementaires.

L’année 2023 est marquée par de nombreuses incertitudes. Les ventes de logements neufs aux particuliers se sont fortement ralenties en fin d’année (-36% au second semestre), la location souffre et la promotion tertiaire en Île-de-France n’a toujours pas repris. La baisse du marché du logement neuf en France devrait se poursuivre au premier semestre 2023 avant une stabilisation espérée au second semestre, avec une tension sur les prix de vente.

La sélectivité dans le lancement de nos opérations, l’optimisation du coût de revient de nos produits, la diversité de notre offre, la qualité de notre réseau de distribution et l'attention portée à la maîtrise du BFR permettront de limiter l'impact sur la rentabilité du Groupe.

Notre backlog, la force de notre collectif et notre structure financière renforcée grâce à la renégociation de nos lignes de crédit à moyen terme nous permettent de réitérer le sens de la feuille de route stratégique Imagine 2026 que nous nous sommes fixée en septembre dernier. »

PERFORMANCE 2022 PAR PÔLE

PROMOTION IMMOBILIER RÉSIDENTIEL

Le retournement de la conjoncture a transformé un marché initialement en pénurie d’offre en un marché avec une demande plus sélective compte tenu de l’augmentation des taux d’intérêt. La spécificité de Nexity, par sa taille et ses positions de leadership, lui permet d’afficher une bonne résistance de son activité commerciale et une bonne progression de ses résultats financiers.

Activité commerciale

Nexity affiche 18.015 réservations de logements neufs (-10% en volume) pour un montant de 3,9 milliards d’euros (soit seulement -5% en valeur par rapport à 2021) dans un marché du logement neuf en France attendu en recul sur l’ensemble de l’année 2022, à environ 120.000 unités (-26%). La part de marché du Groupe devrait ainsi gagner près de 3 points pour atteindre environ 15% fin 2022 en ligne avec son ambition stratégique d’atteindre 20% à horizon 2030. Le prix de vente moyen par mètre carré est en hausse tant sur les ventes au détail que sur les ventes en bloc (respectivement +2,5% et +13%).

Dès le mois de juillet, Nexity avait anticipé une contraction des ventes au détail et décidé de réorienter provisoirement sa production vers les ventes en bloc. Le recul des ventes au détail s’est matérialisé au second semestre avec une accélération au 4e trimestre reflétant le resserrement des conditions de marché. Ainsi en 2022, les ventes aux clients institutionnels ont progressé de 5% et représentent plus de la moitié de l’activité commerciale de l’année (54% des réservations) tandis que les ventes au particuliers sont en retrait de 24% sur l’année.

Le rythme d’obtention des permis de construire s’est normalisé au second semestre. En conséquence, l’offre commerciale du Groupe se reconstitue, reste diversifiée pour répondre aux attentes des clients et demeure peu risquée (moins de 100 logements achevés en stock). Le délai d’écoulement reste rapide et s’élève à 6,8 mois.

La contribution du groupe Angelotti, consolidé depuis le 1er novembre, représente 356 réservations de logements (près de 1.000 réservations sur l’ensemble de l‘année 2022).

Résultats financiers

En millions d’euros 2021 retraité* 2022 Variation Chiffre d'affaires 3.279 3.385 +3% Résultat opérationnel courant 271 283 +4% Marge (en % du CA) 8,3% 8,4% +10 pdb Besoin en Fonds de Roulement (BFR) 1.029 1.166 % backlog 18% 19%

*Hors activités cédées en 2021 (Century 21 et Ægide-Domitys)

Le chiffre d’affaires à fin 2022 est en progression de 3% conséquence du bon niveau de transformation des réservations en actes avec une forte accélération au T4 (+15% par rapport au T4 2021).

Le Groupe a réussi à préserver sa rentabilité avec un taux de marge élevé à 8,4%, reflétant sa capacité à tenir les budgets d’opérations et limiter l’impact de l’inflation sur les coûts travaux.

Les activités à l’international représentent en 2022 environ 200 millions d’euros de chiffre d’affaires et sont rentables.

Le besoin en Fonds de Roulement est en progression (+140 millions d’euros) pour atteindre 1,2 milliard d’euros niveau comparable à celui observé au 30 juin. Le ratio BFR / backlog est en ligne avec les niveaux historiques (19% du backlog).

Perspectives

Le marché national du logement neuf devrait poursuivre sa baisse en 2023 avec un premier semestre dans le prolongement du T4 2022 et devrait se stabiliser au second semestre. Nexity conservera sa position de leader grâce à sa capacité à adapter sa nouvelle production en tenant compte des capacités financières de ses clients et de l’évolution des usages.

Le backlog de la promotion Immobilier résidentiel en France qui représente près de 2 années d’activité (5,3 milliards d’euros), procure une bonne visibilité sur le chiffre d’affaires 2023, sensiblement au même niveau qu’en 2022. L’inflation sur les coûts de construction, bien qu’à un niveau moindre que celui observé en 2022, sera plus difficile à répercuter dans les prix de vente compte tenu de la baisse du pouvoir d’achat immobilier, ce qui impactera temporairement la rentabilité dans l’attente d’une stabilisation du coût du crédit.



PROMOTION IMMOBILIER D’ENTREPRISE

Activité commerciale

Dans un contexte de marché en bas de cycle et toujours attentiste, Nexity a enregistré comme anticipé un faible niveau de prises de commandes en 2022 (190 millions d’euros), principalement en région (près de 70% des prises de commandes de la période). Le Groupe a livré 10 opérations au cours de l’année 2022, dont notamment son nouveau siège régional à Lyon Vaise ou un complexe de 40.000 m² sur le site de l’aéroport de Bordeaux-Mérignac composé d’un centre de congrès, d’hôtels et d’immeubles de bureau reflétant la diversité des savoir-faire du Groupe.

Résultats financiers

Comme attendu, le chiffre d’affaires 2022 est en repli, compte tenu du niveau de prises de commandes en 2022 et d’une base de comparaison élevée en 2021, qui intégrait la contribution de la prise de commande de l’immeuble Reiwa à Saint-Ouen pour 124 millions d’euros de chiffre d’affaires et 16 millions de résultat opérationnel. Le taux de marge opérationnel est élevé, et reste supérieur au niveau normatif.

En millions d’euros 2021 2022 Variation Chiffre d'affaires 492 380 -23% Résultat opérationnel courant 59 45 -23% Marge (en % du CA) 11,9% 11,9% - Besoin en Fonds de Roulement (BFR) 24 123

L’augmentation du BFR correspond essentiellement à de nouvelles prises de positions foncières (Landbank) en 2022.

Perspectives

Les perspectives pour l’Immobilier d’entreprise restent toujours marquées par l’attentisme des investisseurs, les prises de commandes tertiaires devraient rester limitées en 2023. L’écoulement des grandes opérations du backlog (Eco campus à La Garenne-Colombes et Reiwa à Saint-Ouen) permettront d’assurer une croissance du chiffre d’affaires.

SERVICES

Le chiffre d’affaires des Services s’élève à 938 millions d’euros à fin décembre 2022, en progression de 10% par rapport à 2021, principalement tiré par les activités d’immobilier géré (Exploitation).

En millions d’euros 2021 retraité* 2022 Variation Chiffre d'affaires 853 938 +10% Dont Gestion 379 382 +1% Dont Exploitation 157 217 +38% Dont Distribution 316 340 +7% Résultat opérationnel courant 74 92 +24% Marge (en % du CA) 8,7% 9,8% +110 pdb Besoin en Fonds de Roulement (BFR) 75 36

*Hors activités cédées en 2021 (Century 21 et Ægide-Domitys)

Le chiffre d’affaires des métiers de gestion est en légère croissance (+1%) avec une performance contrastée selon les métiers. Les activités de syndic et de gérance affichent pour la première fois une croissance organique du nombre de lots gérés, tirant les fruits des actions de transformation et d’amélioration de la satisfaction client mises en œuvre. Les activités de location sont en revanche en retrait compte tenu de la réduction de l’offre locative au niveau national.

Les activités d’immobilier géré (Exploitation) poursuivent leur dynamique de croissance, et notamment le coworking, qui voit son chiffre d’affaires doubler, avec la progression du taux d’occupation sur la période (+11 points) et un parc géré dont la surface a été multipliée par près de 2 en 2022 pour atteindre plus de 100.000 m². Les résidences étudiantes (Studéa) enregistrent également une progression de leur performance avec un taux d’occupation à des plus hauts historiques (97%, +4 points vs fin décembre 2021).

Le chiffre d’affaires des activités de distribution est en hausse de 7% grâce à un excellent taux de transformation des réservations en actes notariés compte tenu de l’échéance 2022 du régime Pinel, qui sera moins favorable pour les ventes signées en 2023. L’activité commerciale recule de 16%, néanmoins en surperformance comparativement à l’évolution du marché national des ventes aux investisseurs individuels.

Le résultat opérationnel courant est en hausse de 24% à 92 millions d’euros. Le taux de marge opérationnelle est en forte croissance et atteint 9,8% tiré par la performance des activités de Distribution.

Perspectives

Les activités d’Exploitation poursuivront la dynamique de croissance rentable enregistrée en 2022 tandis que les activités de Distribution souffriront d’une conjoncture commerciale moins soutenue.

PERFORMANCE EXTRA-FINANCIÈRE (ESG)

ENVIRONNEMENT

Nexity a fait valider par ses actionnaires lors de l’assemblée générale de mai 2022 sa nouvelle ambition en matière de Climat et de biodiversité au travers d’une résolution « Say on Climate ».

Nexity vise en 2023 une certification 1,5°C par SBTi de cette nouvelle trajectoire carbone qui a pour objectif une baisse de 42% des émissions de CO 2 par m² livré à horizon 2030, ce qui représente un niveau 10% plus ambitieux que la réglementation environnementale 2020 française (RE2020), déjà très exigeante dans le contexte européen.

En 2022, première année d’application de cette règlementation, Nexity a atteint pour les permis de construire déposés un niveau en moyenne plus de 10% plus performant que les exigences de la RE2020.

Enfin, Nexity figure pour la 4ème année consécutive, parmi les leaders du palmarès BBCA récompensant les acteurs les plus engagés en faveur du bâtiment bas carbone.

SOCIAL

Nexity est à nouveau certifié Great Place to Work®.

Par ailleurs, le Groupe est pour la 4ème année consécutive intégré à l’indice 2023 Bloomberg Gender Equality plaçant ainsi Nexity parmi les 14 sociétés françaises reconnues dans cet indice.

GOUVERNANCE

Alain Dinin a démissionné de ses fonctions d’administrateur et de Président du Conseil d’administration avec effet au 1er janvier 2023.

Le Conseil d’administration a nommé en conséquence Véronique Bédague, Directrice générale depuis 2021, en qualité de Présidente-Directrice générale achevant ainsi un processus de succession engagé dès 2018. Le Conseil a attribué à Alain Dinin le titre de Président d’honneur.

La réunification des fonctions autour de Véronique Bédague permet à Nexity de disposer de la force, de l’agilité, et de la simplicité nécessaire dans les prises de décisions dans cette phase d’ajustement du marché.

RÉSULTATS CONSOLIDÉS - REPORTING OPÉRATIONNEL

Compte tenu du processus de cession engagé des activités de Promotion Immobilier résidentiel en Pologne et au Portugal, et de l’hypothèse probable de réalisation dans les douze prochains mois, le Groupe applique la norme IFRS 5 (Actifs destinés à la vente) qui conduit à présenter sur une ligne distincte au bilan, les actifs et passifs de ces activités. Le compte de résultat n’est pas retraité.



En millions d'euros 2021

Publié Dont activités cédées et éléments non courants 2021

Retraité* 2022 Variation 2022/2021 Chiffre d'affaires 4.837 211 4.625 4.704 2% Résultat opérationnel 528 157 371 367 -1% % du chiffre d'affaires 10,9% - 8,0% 7,8% Résultat financier (87) (13) (75) (65) Impôts sur les bénéfices (102) (7) (95) (90) Résultats des mises en équivalence (2) - (2) (7) Résultat net 337 137 199 204 Participations ne donnant pas le contrôle (12) - (12) (16) Résultat net part des actionnaires de la société-mère 325 137 188 188 0% (en euros) Résultat net par action 5,85 € 3,38 € 3,40 € 1%

*Hors activités cédées en 2021 (Century 21 et Ægide-Domitys) et perte de valeur des goodwills

CHIFFRE D’AFFAIRES

Le chiffre d’affaires 2022 s’établit à 4.704 millions d’euros, en progression de 2% par rapport au chiffre d’affaires retraité 2021. Il intègre, pour 45 millions d’euros, le chiffre d’affaires relatif à la croissance externe de la Promotion Immobilier résidentiel (Angelotti) consolidée depuis le 1er novembre 2022.

En millions d'euros 2021 2022 Variation Promotion 3.771 3.754 - Promotion Immobilier résidentiel 3.279 3.385 +3% Promotion Immobilier d'entreprise 492 380 -23% Services 853 938 +10% Gestion 379 382 +1% Exploitation 157 217 +38% Distribution 316 340 +7% Autres activités 1 - Chiffre d'affaires retraité* 4.625 4.704 +2% Chiffre d'affaires des activités cédées 211 - - Chiffre d'affaires publié 4.837 4.704 -3%

* Hors activités cédées en 2021 (Century 21 et Ægide-Domitys)

En normes IFRS, le chiffre d’affaires publié à fin décembre 2022 s’établit à 4.352 millions d’euros. Ce chiffre d’affaires exclut celui des co-entreprises en application de la norme IFRS 11, qui impose leur comptabilisation par mise en équivalence, ces dernières étant intégrées proportionnellement dans le reporting opérationnel. Le chiffre d’affaires IFRS publié en 2021 (4.468 millions d’euros) n’est pas comparable car il intégrait le chiffre d’affaires des activités cédées en 2021 (Century 21 et Ægide-Domitys) pour 211 millions d’euros.

Pour rappel, les chiffres d'affaires des activités de promotion sont reconnus selon la méthode de l'avancement pour les VEFA et les contrats de promotion immobilière, c'est-à-dire calculés sur la base des ventes notariées et au prorata de l'avancement de l'ensemble des coûts stockables engagés.

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL

À fin décembre 2022, le résultat opérationnel courant s’établit à 367 millions d’euros et le taux de marge opérationnelle s’élève à 7,8% du chiffre d’affaires.

Tous les métiers du Groupe enregistrent une progression de leur taux de marge opérationnelle en 2022. Le résultat des Autres activités tenait compte en 2021 d’un profit de 20 millions d’euros sur le résultat d’une grande opération d’aménagement réalisée par Villes & Projets. Corrigé de cet effet de base, le résultat des Autres activités est stable en 2022 par rapport à 2021.

2021 2022 En millions d'euros Résultat opérationnel Taux de

marge Résultat opérationnel Taux de

marge Promotion 330 8,7% 328 8,7% Promotion Immobilier résidentiel 271 8,3% 283 8,4% Promotion Immobilier d'entreprise 59 11,9% 45 11,9% Services 74 8,7% 92 9,8% Autres activités (33) ns (54) ns Résultat opérationnel courant * 371 8,0% 367 7,8% Résultat opérationnel non courant 157 - Résultat opérationnel publié 528 367 7,8%

* Hors activités cédées en 2021 (Century 21 et Ægide-Domitys) et perte de valeur des goodwills.

AUTRES ÉLÉMENTS DU COMPTE DE RÉSULTAT

Le résultat financier s’améliore de près de 10 millions d’euros par rapport à fin 2021 sur une base retraitée (-65 millions d’euros en 2022 contre -75 millions d’euros). Cette amélioration s’explique notamment par la baisse des charges d’intérêts compte tenu du remboursement en 2021 de dettes à coût élevé.

La charge d’impôts (y compris Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises, CVAE) s’élève à -90 millions d’euros. Le taux effectif d’impôt courant (hors CVAE) s’élève à 28% à fin décembre 2022 (contre 31% en 2021) consécutivement à la baisse du taux d’impôt normatif pour les grandes entreprises en France.

Le résultat net part du Groupe au 31 décembre 2022 est stable à 188 millions d’euros et le résultat net par action s’établit à 3,40€.

BILAN ET FLUX DE TRÉSORERIE

BILAN ET STRUCTURE FINANCIÈRE

Les capitaux propres consolidés (part des actionnaires de la société-mère) s’établissent à 1.974 millions d’euros à fin 2022 (contre 1.929 millions d’euros à fin 2021).

L’endettement net du Groupe avant obligations locatives s’élève à 820 millions d’euros à fin décembre 2022, en hausse de 222 millions d’euros par rapport à 2021, mais en baisse par rapport à fin juin 2022 (878 millions d’euros). La maîtrise de l’endettement net au second semestre, malgré le ralentissement de l’activité commerciale, traduit la rigueur de la gestion du BFR.

Le ratio de levier financier s’élève à 2,1x l’EBITDA au 31 décembre 2022, bien inférieur aux seuils des covenants bancaires (3,5x).

VENTILATION DE L’ENDETTEMENT



En millions d'euros 31 décembre 2021 31 décembre 2022 Variation 2022/2021 Emprunts obligataires et autres 994 976 (18) Dettes bancaires et billets de trésorerie 768 874 +106 Trésorerie nette et autres (1.163) (1.030) +133 Endettement financier net avant obligations locatives 598 820 +222 Annulation reclassement endettement IFRS 5 - 28 Endettement financier net avant obligations locatives et avant IFRS 5 598 848

L’endettement brut est constitué principalement de dette à taux fixe (53%), limitant l’exposition du Groupe à la hausse des taux d’intérêt. Au 31 décembre 2022, la maturité moyenne de la dette reste élevée à 2,3 ans avec un coût moyen de la dette stable à 2,2% compte tenu du poids des dettes à taux fixe conclues préalablement à la hausse des taux de 2022.

Le Groupe vient de renouveler, en février 2023, sa ligne de crédit Corporate pour une durée de 5 ans auprès d’un pool bancaire élargi et pour un montant augmenté (800 millions d’euros contre 500 millions d’euros). Le Groupe dispose d’une situation financière solide, avec une trésorerie globale de 1 milliard d’euros à laquelle s’ajoutent, à ce jour, 800 millions d’euros de lignes de crédit confirmées et non tirées.

La progression de l’endettement net sur l’année est principalement liée à l’augmentation du besoin en fonds de roulement (BFR) hors impôts (+213 millions d’euros par rapport à son niveau de décembre 2021). Le BFR de la promotion résidentielle, en progression au 30 juin 2022 s’est ensuite stabilisé au second semestre. Cette augmentation modérée tient compte de l’augmentation des délais de montage et de démarrage travaux.

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT



En millions d'euros 31 décembre 2021 30 juin 2022 31 décembre 2022 Variation annuelle

déc. 22/déc. 21 Promotion 1.053 1.215 1.289 +236 Promotion Immobilier résidentiel 1.029 1.152 1.166 +137 Promotion Immobilier d'entreprise 24 64 123 +99 Services 75 52 36 (39) Autres activités (7) 46 10 +17 Total BFR hors impôt 1.121 1.313 1.335 +213 Impôts sur les sociétés (2) 5 (11) (8) Besoin en fonds de roulement (BFR) 1.119 1.318 1.324 +205

Les engagements fonciers au titre de la landbank représentent environ 280 millions d’euros fin 2022 (stable par rapport au 31 décembre 2021, mais avec des acquisitions pour environ 100 millions d’euros et des autorisations pour le même montant.

Les obligations locatives augmentent de 154 millions d’euros en 2022, pour atteindre 779 millions d’euros, reflétant la croissance du parc d’immobilier géré (notamment le coworking). L’endettement net y compris obligations locatives s’élève à 1.599 millions d’euros à fin décembre 2022.

Nexity respecte au 31 décembre 2022 la totalité de ses engagements contractuels au titre de ses crédit obligataires et corporate.

FLUX DE TRÉSORERIE

La capacité d’autofinancement après loyers et avant coût du financement et impôts s’élève à 405 millions d’euros à fin décembre 2022, proche de l’EBITDA du Groupe de 415 millions d’euros.

Le cash-flow libre généré en 2022 par Nexity est proche de zéro à fin décembre 2022 compte tenu de la hausse du BFR enregistrée au premier semestre.

La variation du BFR avant impôts au bilan (213 millions d’euros) diffère de celle du tableau de flux de trésorerie (+248 millions d’euros) compte tenu des variations de périmètre (croissance externe et reclassement IFRS 5).

En millions d'euros 2021 2022 Capacité d'autofinancement avant coût du financement et impôts 541 538 Remboursement des obligations locatives (183) (133) Capacité d'autofinancement après loyers, avant coût du financement et impôts 358 405 Variation du BFR lié à l'activité (hors impôts) (405) (248) Intérêts et impôts payés (118) (92) Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles (165) 65 Flux de trésorerie liés aux investissements opérationnels (53) (69) Cash-flow libre (219) (4) Flux de trésorerie liés aux investissements financiers 191 (28) Reclassement IFRS 5 - (45) Dividende payé par Nexity SA (111) (138) Flux de trésorerie liés aux opérations de financement (hors dividendes) (51) 13 Variation de trésorerie (189) (202)

Les flux de trésorerie liés aux investissements financiers s’élèvent à -28 millions d’euros à fin 2022 et intègrent principalement l’acquisition de 55% du groupe Angelotti pour 76 millions d’euros nets de la trésorerie acquise. En 2021, ils intégraient le produit lié à la cession de 100% de Century 21 et 45% d’Ægide.

PERSPECTIVES 2023

Dividende

Le Conseil d’administration de Nexity proposera à l’Assemblée générale qui se réunira le 16 mai 2023 la distribution d’un dividende de 2,50€ par action, versé en numéraire, au titre de l’exercice 2022. Ce dividende est stable par rapport à 2021, reflétant la bonne performance financière 2022 au même niveau que l’an dernier. Ce dividende traduit la confiance du Conseil de Nexity dans les perspectives du Groupe et dans la solidité de sa situation financière. Si cette proposition est approuvée, le dividende sera détaché de l’action le mercredi 24 mai 2023 et sera payable le vendredi 26 mai 2023.

Objectifs 2023 : une année de transition

L’activité commerciale de Nexity tiendra compte d’un ralentissement de la demande dans l’attente d’une stabilisation des taux d’intérêt et du coût du crédit.

Grâce au backlog et à la récurrence des activités de Services, Nexity vise un chiffre d’affaires 2023 supérieur à 4,5 milliards d’euros stable par rapport à 2022 hors activités à l’International et un résultat opérationnel supérieur à 300 millions d’euros reflétant à la fois une phase d’ajustement du marché du logement neuf et un recentrage du portefeuille sur la France.

***

Promotion Immobilier Résidentiel - Réservations trimestrielles

2020 2021 2022 Nombre de lots, en unités T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 Logements neufs (France) 3.450 5.402 3.848 7.299 3.508 4.843 4.092 7.658 3.490 4.149 3.807 6.569 Réservations réalisées en direct par Ægide 207 392 336 143 389 348 - - - - - - Total logements neufs France 3.657 5.794 4.184 7.442 3.897 5.191 4.092 7.658 3.490 4.149 3.807 6.569 Terrains à bâtir 360 297 244 660 338 439 367 772 337 423 219 558 Total nombre de réservations France 4.017 6.091 4.428 8.102 4.235 5.630 4.459 8.430 3.827 4.572 4.026 7.127 International 165 74 193 503 249 404 247 216 133 100 242 174 Total nombre de réservations Groupe 4.182 6.165 4.621 8.605 4.484 6.034 4.706 8.646 3.960 4.672 4.268 7.301





2020 2021 2022 Valeur, en M€ TTC T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 Logements neufs (France) 750 1.141 855 1.534 792 1.056 845 1.447 764 992 805 1.363 Réservations réalisées en direct par Ægide 41 90 70 32 90 85 - - - - - - Total logements neufs France 792 1.231 925 1.566 882 1.141 845 1.447 764 992 805 1.363 Terrains à bâtir 30 25 19 57 29 42 33 55 27 37 18 53 Total montant réservations France 822 1.257 945 1.623 911 1.183 878 1.502 790 1.029 824 1.416 International 26 11 29 91 41 72 48 31 18 2 56 22 Total montant réservations Groupe 847 1.267 974 1.713 952 1.255 927 1.533 808 1.032 880 1.438



Promotion Immobilier Résidentiel - Réservations cumulées

2020 2021 2022 Nombre de lots, en unités T1 S1 9M 12M T1 S1 9M 12M T1 S1 9M 12M Logements neufs (France) 3.450 8.852 12.700 19.999 3.508 8.351 12.443 20.101 3.490 7.639 11.446 18.015 Réservations réalisées en direct par Ægide 207 599 935 1.078 389 737 737 737 - - - - Total logements neufs France 3.657 9.451 13.635 21.077 3.897 9.088 13.180 20.838 3.490 7.639 11.446 18.015 Terrains à bâtir 360 657 901 1.561 338 777 1.144 1.916 337 760 979 1.537 Total nombre de réservations France 4.017 10.108 14.536 22.638 4.235 9.865 14.324 22.754 3.827 8.399 12.425 19.552 International 165 239 432 935 249 653 900 1.116 133 233 475 649 Total nombre de réservations Groupe 4.182 10.347 14.968 23.573 4.484 10.518 15.224 23.870 3.960 8.632 12.900 20.201





2020 2021 2022 Valeur, en M€ TTC T1 S1 9M 12M T1 S1 9M 12M T1 S1 9M 12M Logements neufs (France) 750 1.892 2.747 4.281 792 1.848 2.693 4.140 764 1.756 2.561 3.924 Réservations réalisées en direct par Ægide 41 131 201 233 90 175 175 175 - - - - Total logements neufs France 792 2.023 2.948 4.515 882 2.023 2.868 4.315 764 1.756 2.561 3.924 Terrains à bâtir 30 55 74 131 29 71 104 159 27 64 82 135 Total montant réservations France 822 2.078 3.023 4.646 911 2.094 2.972 4.474 790 1.819 2.643 4.059 International 26 36 65 156 41 113 161 192 18 20 77 99 Total montant réservations Groupe 847 2.115 3.088 4.802 952 2.207 3.133 4.666 808 1.840 2.720 4.158

Évolution de la répartition des réservations de logements neufs (France) par clients

En nombre de lots 2021 retraité* 2022 Clients accédants 3.355 17% 2.605 14% dont : - primo-accédants 2.863 14% 2.217 12% - autres accédants 492 2% 388 2% Investisseurs individuels 7.523 37% 5.703 32% Bailleurs professionnels 9.223 46% 9.707 54% dont : - investisseurs institutionnels 3.149 16% 3.131 17% - bailleurs sociaux 6.074 30% 6.576 37% Total 20.101 100% 18.015 100% Dont réservations réalisées par croissance externe (Angelotti 2 mois) - - 356 N/A

* Chiffres retraités des réservations réalisées en direct par Ægide-Domitys.



Services

Décembre 2021 Décembre 2022 Variation Gestion / Administration de biens Portefeuille de logements en gestion - Syndic 672.000 680.000 +1% - Gestion locative 155.000 160.000 +3% Immobilier d'entreprise - Actifs sous gestion (en millions de m²) 20,4 20,0 -2% Exploitation Résidences étudiantes - Nombre de résidences en exploitation 129 131 +2 - Taux d'occupation (12 mois glissants) 93% 97% +4 pts Bureaux partagés - Surfaces gérées (en m²) 57.000 110.000 x1,9 - Taux d'occupation (12 mois glissants) 74% 85% +11 pts Distribution - Réservations totales 4.983 4.205 -16% - Dont réservations pour compte de tiers 3.208 2.664 -17%

Backlog – Carnet de commandes

2020 2021 2022 En millions d'euros, hors taxes T1 S1 9M 12M T1 S1 9M 12M T1 S1 9M 12M Promotion Immobilier résidentiel France 4.375 4.841 4.944 5.235 5.183 5.200 5.279 5.236 5.230 5.219 5.168 5.321 Opérations réalisées en direct par Ægide 274 300 298 280 242 . . . . Promotion Immobilier d'entreprise 398 373 321 1.032 1.138 1.059 1.013 974 935 906 827 779 Total France 5.047 5.513 5.563 6.547 6.562 6.259 6.291 6.210 6.165 6.125 5.995 6.100 Promotion Immobilier résidentiel International 147 146 156 274 216 304 331 329 320 322 343 237 Total Groupe 5.194 5.659 5.719 6.820 6.778 6.563 6.622 6.538 6.485 6.447 6.338 6.338 Dont croissance externe Angelotti 163



Chiffre d’affaires - Séries trimestrielles

2020 2021 2022 En millions d'euros T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 Promotion 524 680 703 1.747 851 827 815 1.279 699 839 775 1.454 Promotion Immobilier résidentiel 467 434 642 1.216 655 742 735 1.146 626 750 686 1.323 Promotion Immobilier d'entreprise 57 247 61 530 195 85 79 133 72 89 89 131 Services 171 161 198 237 176 209 198 270 196 226 215 301 Gestion 91 84 99 95 91 94 100 94 92 96 98 96 Exploitation 35 30 35 34 35 35 40 47 49 53 53 62 Distribution 45 47 65 108 50 80 58 129 54 77 64 144 Autres activités - - - - 1 - - - 1 4 1 (5) Chiffre d'affaires retraité* 695 842 901 1.983 1.027 1.036 1.013 1.550 895 1.069 991 1.750 Chiffre d'affaires des activités cédées 92 88 120 134 104 107 - - - - - - Chiffre d'affaires 787 929 1.021 2.118 1.132 1.143 1.013 1.550 895 1.069 991 1.750 Dont croissance externe Immobilier résidentiel (Angelotti) - - - - - - - - - - - 45

* Hors activités cédées en 2021 (Century 21 et Ægide-Domitys).



Chiffre d’affaires - Série semestrielle

2020 2021 2022 En millions d'euros S1 S2 12M S1 S2 12M S1 S2 12M Promotion 1.204 2.449 3.654 1.678 2.094 3.771 1.538 2.228 3.766 Promotion Immobilier résidentiel 901 1.858 2.759 1.398 1.882 3.279 1.377 2.009 3.385 Promotion Immobilier d'entreprise 303 592 895 280 212 492 161 220 380 Services 333 435 767 385 468 853 421 517 938 Gestion 175 194 369 186 194 379 188 194 382 Exploitation 66 68 134 70 87 157 102 115 217 Distribution 92 172 265 130 186 316 132 208 340 Autres activités - - - 1 - 1 5 (5) - Chiffre d'affaires retraité* 1.537 2.884 4.421 2.063 2.562 4.625 1.964 2.740 4.704 Chiffre d'affaires activités cédées 179 254 434 211 - 211 - . . Chiffre d'affaires 1.716 3.139 4.855 2.275 2.562 4.837 1.964 2.740 4.704 Dont croissance externe Immobilier résidentiel (Angelotti) - - - - - - - 45 45 -

* Hors activités cédées en 2021 (Century 21 et Ægide-Domitys)

Résultat opérationnel courant – Série semestrielle

2020* 2021 2022 En millions d'euros S1 S2 12M S1 S2 12M S1 S2 12M Promotion 61 213 275 125 205 330 86 243 328 Promotion Immobilier résidentiel 8 195 203 81 191 271 65 218 283 Promotion Immobilier d'entreprise 54 19 72 44 15 59 21 24 45 Services 14 27 41 26 48 74 36 56 92 Gestion 3 8 11 11 15 27 12 17 29 Exploitation 5 4 9 2 7 10 11 8 19 Distribution 6 15 21 12 25 37 13 31 43 Autres activités (9) (26) (35) (18) (16) (33) (11) (42) (54) Résultat opérationnel courant** 66 215 281 133 238 371 110 256 367 Résultat activités cédées et pertes de goodwills (16) 14 (2) 41 116 157 - - - Résultat opérationnel 50 228 279 174 353 528 110 256 367

* 2020 retraités à la suite de la décision IFRS-IC de mars 2021 sur les coûts de logiciels utilisés en mode Saas

** Hors activités cédées en 2021 (Century 21 et Ægide-Domitys).



Compte de résultat consolidé au 31 décembre 2022

(en millions d'euros) 31/12/2022

IFRS Retraitement

des

co-entreprises 31/12/2022

Reporting opérationnel 31/12/2021

Reporting opérationnel Retraité* Chiffre d'affaires 4.351,8 352,2 4.703,9 4.625,2 Charges opérationnelles (3.835,7) (4.156,6) (4.156,6) (4.087,3) Dividendes reçus d'entreprises mises en équivalence 36,6 (36,6) - - EBITDA 552,7 (5,3) 547,4 537,9 Loyers (132,8) - (132,8) (126,7) EBITDA après loyers 419,9 (5,3) 414,6 411,2 Retraitement des loyers 132,8 - 132,8 126,7 Amortissement des droits d'utilisation des actifs loués (133,0) - (133,0) (124,8) Amortissement et dépréciation des immobilisations (38,7) - (38,7) (32,4) Dotations nettes aux provisions 2,5 0,1 2,6 1,6 Paiements en actions (11,8) 0,1 (11,8) (11,8) Dividendes reçus d'entreprises mises en équivalence (36,6) 36,6 - Résultat opérationnel courant 335,2 31,5 366,6 370,6 Plus-values de cessions - - - - Résultat opérationnel 335,2 31,4 366,6 370,6 Quote-part du résultat net d'entreprises mises en équivalence 25,7 (25,7) - Résultat opérationnel après quote-part du résultat net d'entreprises mises en équivalence 360,9 5,7 366,6 486,2 Coût de l'endettement financier net (32,1) (3,5) (35,6) (43,4) Autres charges et produits financiers (10,2) (0,6) (10,9) (17,3) Charges d'intérêts sur obligations locatives (18,3) - (18,3) (14,1) Résultat financier (60,6) (4,2) (64,7) (74,8) Résultat des activités courantes avant impôts 300,3 1,5 301,8 295,8 Impôts sur les bénéfices (88,8) (1,5) (90,3) (94,5) Quote-part des résultats des autres entreprises mises en équivalence (7,4) - (7,4) (2,0) Résultat net de l'ensemble consolidé 204,1 0,0 204,1 199,3 dont participations ne donnant pas le contrôle 16,3 - 16,3 11,6 dont part des actionnaires de la société mère 187,8 0,0 187,8 187,7 (en euros) Résultat net par action 3,40 3,40 3,38

* retraité des activités cédées en 2021 (Aegide Domitys et Century 21) et des pertes de valeur sur goodwill

Bilan consolidé simplifié au 31 décembre 2022

ACTIF

(en millions d'euros) 31/12/2022

IFRS Retraitement

des

co-entreprises 31/12/2022

Reporting opérationnel 31/12/2021

Reporting opérationnel Goodwills 1.397,7 - 1.397,7 1.356,5 Autres immobilisations 1.004,1 0,2 1.004,3 817,7 Titres mis en équivalence 109,3 (54,1) 55,2 62,5 Total actifs non courants 2.511,1 (53,9) 2.457,3 2.236,7 BFR net 1.073,4 250,3 1.323,7 1.118,9 Actifs nets destinés à la vente 45,0 45,0 Total de l'actif 3.629,5 196,4 3.826,0 3.355,6 PASSIF

(en millions d'euros) 31/12/2022

IFRS Retraitement

des

co-entreprises 31/12/2022

Reporting opérationnel 31/12/2021

Reporting opérationnel Capital et Réserves 1.786,3 - 1.786,3 1.603,6 Résultat de la période 187,8 - 187,8 324,9 Capitaux propres part des actionnaires de la société-mère 1.974,1 - 1.974,1 1.928,6 Participations ne donnant pas le contrôle 61,6 - 61,6 19,6 Capitaux propres de l'ensemble 2.035,7 - 2.035,7 1.948,2 Endettement net 1.413,0 185,8 1.598,8 1.223,8 Provisions 97,8 1,8 99,6 104,2 Impôts différés nets 83,0 8,9 91,9 79,5 Total du passif 3.629,5 196,4 3.826,0 3.355,6

Endettement net au 31 décembre 2022

(en millions d'euros) 31/12/2022

IFRS Retraitement

des

co-entreprises 31/12/2022

Reporting opérationnel 31/12/2021

Reporting opérationnel Emprunt obligataire (yc intérêts courus et frais de mise en place) 811,6 - 811,6 806,3 Options de ventes accordés à des minoritaires 164,5 - 164,5 187,8 Emprunts sur établissements de crédit et autres 782,5 92,7 875,2 767,5 Emprunts sur établissements de crédit et autres 1.758,6 92,7 1.851,4 1.761,6 Autres dettes et autres créances financières (263,4) 197,4 (65,9) 4,7 Trésorerie et équivalents de trésorerie (898,0) (166,9) (1.064,9) (1.204,2) Banques créditrices (découverts bancaires) 36,7 62,5 99,2 36,2 Trésorerie nette et autres (861,3) (104,4) (965,7) (1.168,0) Total endettement financier net avant obligations locatives 633,9 185,8 819,7 598,3 Annulation reclassement IFRS 5 28,4 28,4 - Total endettement financier net avant obligations locatives et avant IFRS 5 662,3 185,8 848,1 598,3 Obligations locatives 779,0 - 779,0 625,5 Annulation reclassement IFRS 5 - Total obligations locatives avant IFRS 5 779,0 - 779,0 625,5 Total endettement net 1.413,0 185,8 1.598,8 1.223,8 Total endettement net avant IFRS 5 1.441,3 185,8 1.627,1 1.223.8

Tableau des flux de trésorerie simplifié au 31 décembre 2022

(en millions d'euros) 31/12/2022

IFRS Retraitement

des

co-entreprises 31/12/2022

Reporting opérationnel 31/12/2021

Reporting opérationnel Résultat net des sociétés intégrées 204,1 - 204,1 336,5 Élimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie 165,1 25,6 190,7 34,0 Capacité d'autofinancement après coût du financement et impôts 369,2 25,6 394,8 370,4 Élimination des charges (produits) d'intérêt nettes 50,3 3,5 53,9 70,1 Élimination de la charge d'impôt (y compris impôts différés) 87,5 1,5 89,0 100,1 Capacité d'autofinancement avant coût du financement et impôts 507,0 30,7 537,7 540,7 Remboursement des obligations locatives (132,8) - (132,8) (182,6) Capacité d'autofinancement après loyer avant coût du financement et impôts 374,2 30,7 404,9 - 358,0 Incidence de la variation du BFR liée à l'activité (186,7) (61,5) (248,2) (405,1) Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence 36,6 (36,6) - - Intérêts versés (21,0) (3,5) (24,4) (36,0) Impôts payés (66,8) (2,9) (69,6) (82,2) Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 136,5 (73,8) 62,6 (165,3) Flux de trésorerie liés aux Investissements opérationnels (nets) (68,8) 0,0 (68,8) (53,4) Cash flow libre 67,6 (73,8) ( 6,2) (218,6) Acquisitions ou cessions de filiales et autres variations du périmètre (21,9) 0,7 (21,3) 211,7 Reclassement lié à l'application d'IFRS 5 (45,4) - (45,4) - Autres investissements financiers nets (6,2) (0,1) (6,3) (20,3) Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement financiers (73,6) 0,6 (73,0) 191,4 Dividendes payés aux actionnaires de la société mère (138,1) - (138,1) (110,6) Autres flux avec les actionnaires minoritaires (10,0) - (10,0) (48,1) Acquisition et cession d'actions propres 0,6 0,6 (18,1) Variation des dettes et créances financières (nets) (27,9) 52,2 24,3 15,4 Flux de trésorerie liés aux opérations de financement (175,4) 52,2 (123,2) (161,4) Incidence de la variation des taux de change 0,2 (0,2) 0,0 0,2 Variation de trésorerie (181,1) (21,2) (202,3) (188,5)

Capitaux engagés

En millions d'euros 31 décembre 2022 Total

hors droits d'utilisation des actifs Total

yc droits d'utilisation des actifs Actifs immobilisés Droits d'utilisation des actifs loués BFR Goodwill Promotion 1.404 1.453 46 49 1.358 - Services 159 795 124 636 35 - Autres activités et non affectés 1.484 1.515 87 31 - 1.398 Capitaux engagés avant IFRS 5 3.047 3.763 256 716 1.393 1.398 Reclassement IFRS 5 (74) (74) (5) (69) Capitaux engagés Groupe 2.973 3.689 252 716 1.324 1.398 En millions d'euros 31 décembre 2021 Total

hors droits d'utilisation des actifs Total

yc droits d'utilisation des actifs Actifs immobilisés Droits d'utilisation des actifs loués BFR Goodwill Promotion 1.086 1.135 33 49 1.053 - Services 179 678 104 499 75 - Autres activités et non affectés 1.430 1.463 82 33 (9) 1.356 Capitaux engagés Groupe 2.694 3.276 219 582 1.119 1.356

ANNEXE NORMES IFRS

Compte de résultat consolidé au 31 décembre 2022

(en millions d'euros) 31/12/2022

IFRS 31/12/2021

IFRS Chiffre d'affaires 4.351,8 4.468,4 Charges opérationnelles (3.835,7) (3.927,8) Dividendes reçus d'entreprises mises en équivalence 36,6 22,2 EBITDA 552,7 562,9 Loyers (132,8) (182,6) EBITDA après loyers 419,9 380,2 Retraitement des loyers 132,8 182,6 Amortissement des droits d'utilisation des actifs loués (133,0) (124,8) Amortissement et dépréciation des immobilisations (38,7) (32,8) Dotations nettes aux provisions 2,5 2,5 Paiements en actions (11,8) (30,4) Dividendes reçus d'entreprises mises en équivalence (36,6) (22,2) Résultat opérationnel courant 335,2 373,4 Plus-value sur cessions - 115,6 Résultat opérationnel 335,2 489,0 Quote-part du résultat net d'entreprises mises en équivalence 25,7 31,1 Résultat opérationnel après quote-part du résultat net d'entreprises mises en équivalence 360,9 520,1 Coût de l'endettement financier net (32,1) (42,6) Autres charges et produits financiers (10,2) (16,4) Charges d'intérêts sur obligations locatives (18,3) (24,5) Résultat financier (60,6) (83,5) Résultat des activités courantes avant impôts 300,3 436,6 Impôts sur les bénéfices (88,8) (98,1) Quote-part des résultats des autres entreprises mises en équivalence (7,4) (2,0) Résultat net de l'ensemble consolidé 204,1 336,5 dont participations ne donnant pas le contrôle 16,3 11,6 dont part des actionnaires de la société mère 187,8 324,9 (en euros) Résultat net par action 3,40 5,85

Bilan consolidé simplifié au 31 décembre 2022

ACTIF

(en millions d'euros) 31/12/2022

IFRS 31/12/2021

IFRS Goodwills 1.397,7 1.356,5 Autres immobilisations 1.004,1 817,6 Titres mis en équivalence 109,3 124,9 Total actifs non courants 2.511,1 2.299,0 BFR net 1.073,4 943,8 Actifs nets destinés à la vente 45,0 - Total de l'actif 3.629,5 3.242,8 PASSIF

(en millions d'euros) 31/12/2022

IFRS 31/12/2021

IFRS Capital et Réserves 1.786,3 1.603,6 Résultat de la période 187,8 324,9 Capitaux propres part des actionnaires de la société-mère 1.974,1 1.928,6 Participations ne donnant pas le contrôle 61,6 19,6 Capitaux propres de l'ensemble 2.035,7 1.948,2 Endettement net 1.413,0 1.122,1 Provisions 97,8 102,4 Impôts différés nets 83,0 70,2 Total du passif 3.629,5 3.242,8

Endettement net consolidé au 31 décembre 2022

(en millions d'euros) 31/12/2022

IFRS 31/12/2021

IFRS Emprunt obligataire (yc intérêts courus et frais de mise en place) 811,6 806,3 Options de ventes accordés à des minoritaires 164,5 187,8 Emprunts sur établissements de crédit et autres 782,5 865,7 Emprunts sur établissements de crédit et autres 1.758,6 1.672,0 Autres dettes et autres créances financières (263,4) (133,0) Trésorerie et équivalents de trésorerie (898,0) (1061,6) Banques créditrices (découverts bancaires) 36,7 19,2 Trésorerie nette et autres (861,3) (1042,4) Endettement financier net avant obligations locatives 633,9 496,6 Annulation reclassement IFRS 5 28,4 Endettement financier net avant obligations locatives et avant IFRS 5 662,3 496,6 Obligations locatives 779,0 625,5 Annulation reclassement IFRS 5 Obligations locatives avant IFRS 5 779,0 625,5 Total endettement net 1.413,0 1.122,1 Total endettement net avant IFRS 5 1.441,3 1.122,1

Tableau des flux de trésorerie simplifié au 31 décembre 2022

(en millions d'euros) 31/12/2022

IFRS 31/12/2021

IFRS Résultat net des sociétés intégrées 204,1 336,5 Élimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie 165,1 2,5 Capacité d'autofinancement après coût du financement et impôts 369,2 338,9 Élimination des charges (produits) d'intérêt nettes 50,3 67,1 Élimination de la charge d'impôt (y compris impôts différés) 87,5 96,5 Capacité d'autofinancement avant coût du financement et impôts 507,0 502,5 Remboursement des obligations locatives (132,8) (182,6) Capacité d'autofinancement après loyers avant coût du financement et impôts 374,2 319,9 Incidence de la variation du BFR liée à l'activité (186,7) (318,5) Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence 36,6 22,2 Intérêts versés (21,0) (33,0) Impôts payés (66,8) (75,8) Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 136,5 (85,1) Flux de trésorerie liés aux Investissements opérationnels (nets) (68,8) (53,4) Cash flow libre 67,6 (138,5) Acquisitions de filiales et autres variations du périmètre (21,9) 211,9 Reclassement lié à l'application d'IFRS 5 (45,4) - Autres investissements financiers nets (6,2) (20,9) Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement financiers (73,6) 191,1 Dividendes payés aux actionnaires de la société mère (138,1) (110,6) Autres flux avec les actionnaires minoritaires (10,0) (48,1) Acquisition et cession d'actions propres 0,6 (18,1) Variation des dettes et créances financières (nets) (27,9) (86,9) Flux de trésorerie liés aux opérations de financement (175,4) (263,8) Incidence de la variation des taux de change 0,2 0,2 Variation de trésorerie (181,1) (211,0)

ANNEXE ACTIFS DÉTENUS EN VUE DE LA VENTE

Reclassements liés à l’application d’IFRS 5

Compte tenu du processus de cession engagé des activités de Promotion Immobilier résidentiel en Pologne et au Portugal, et de l’hypothèse probable de réalisation dans les douze prochains mois, le Groupe applique la norme IFRS 5 (Actifs détenus en vue de la vente) qui conduit à présenter sur une ligne distincte au bilan, les actifs et passifs des activités concernées.

Les reclassements sont présentés dans le tableau ci-dessous :

(en millions d'euros) Promotion résidentielle

Pologne et

Portugal (en millions d'euros) Promotion résidentielle

Pologne et

Portugal Actifs Passifs Autres immobilisations 2 Impôts différés passif 1 Impôts différés actif 3 Actifs non courants 5 Passifs non courants 1 Actifs d'exploitation courant 159 Emprunts et dettes financières court terme et du cycle d'exploitation 74 Trésorerie et créances financières 45 Passif d'exploitation courant 90 Actifs courants 205 Passifs courants 164 Total actifs destinés à la vente 210 Total passifs associés aux actifs destinés à la vente 165 Actifs net destinés à la vente 45

Backlog promotion (ou carnet de commandes) : représente le chiffre d’affaires futur du Groupe déjà sécurisé, exprimé en euros, pour les activités de promotion (Promotion Immobilier résidentiel et Promotion Immobilier d’entreprise). Le backlog comprend les réservations non actées et la partie du chiffre d’affaires restant à dégager sur les actes notariés déjà signés (partie restant à construire)

Cash-flow libre : représente la génération de cash par les activités opérationnelles après paiement des impôts, des charges financières, du remboursement des obligations locatives, prise en compte des variations du BFR, des dividendes des mises en équivalences et des investissements nets opérationnels

Chiffre d’affaires : Les chiffres d’affaires des activités de promotion sont reconnus selon la méthode de l’avancement pour les VEFA et les contrats de promotion immobilières, c’est-à-dire calculés sur la base des ventes notariées et au prorata de l’avancement de l’ensemble des couts stockables engagés

Co-entreprises : entités sur lesquelles le Groupe exerce un contrôle conjoint en vertu d’un accord contractuel. Il s’agit principalement d’opérations de promotion immobilière (en Promotion Immobilier résidentiel et Promotion Immobilier d’entreprise) réalisées avec un autre promoteur (copromotion)

Délai d’écoulement : offre commerciale rapportée aux réservations des 12 derniers mois, exprimée en mois, pour l’activité du logement neuf en France

EBITDA : l’excédent brut d’exploitation défini par Nexity est égal au résultat opérationnel courant avant amortissement et dépréciation des immobilisations, dotations nettes aux provisions, charges de paiements en actions, déstockage des frais financiers affectés aux opérations, majoré des dividendes reçus des entreprises comptabilisées par mises en équivalence et ayant une nature opérationnelle dans le prolongement de l’activité du Groupe. Les amortissements intègrent les droits d’utilisation des actifs loués calculés en application d’IFRS 16, et l’impact de la neutralisation des marges internes sur la cession d’un actif par les sociétés de promotion, suivi de la prise à bail par une société du Groupe

EBITDA après loyers : EBITDA diminué des charges comptabilisées pour les loyers qui sont retraitées pour l’application de la norme sur les contrats de location (IFRS 16)

Exploitation : exploitation de résidences pour étudiants ou d’espaces de travail flexibles

Gestion / Administration de biens (ADB) : gestion de biens immobiliers (location, transaction), de parties communes d’immeubles collectifs (en tant que syndic pour le compte des copropriétaires), ou de gestion d’immeubles tertiaires ou commerciaux, services aux utilisateurs.

Part de marché logement neuf en France : correspond aux réservations de Nexity (ventes au détail et ventes en bloc) rapportées aux réservations (ventes au détail et ventes en bloc) publiées par la FPI (Fédération des promoteurs Immobilier)

Pipeline : somme du backlog et du potentiel ; il peut être exprimé en nombre de mois ou d’année d’activité (comme le backlog ou le potentiel) sur la base du chiffre d’affaires des 12 derniers mois

Potentiel d’activité : représente le volume total à une date donnée (exprimé en nombre de logements et/ou en chiffre d’affaires hors taxes), des projets futurs en Promotion Immobilier résidentiel (logements neufs, terrains à bâtir et international) et en Promotion Immobilier d’entreprise, validés en Comité, tous stades de montage confondus, y compris Villes & Projets ; le potentiel comprend l’offre commerciale actuelle, l’offre future (tranches non commercialisées sur des fonciers acquis et l’offre non lancée associée aux terrains sous promesse foncière)

Prises de commandes - Promotion Immobilier d’entreprise : prix de vente HT des contrats définitifs pour les opérations de la Promotion Immobilier d’entreprise, exprimés en euro sur une période donnée (actes notariés ou contrat de promotion)

Reporting opérationnel : comptes IFRS avec présentation des co-entreprises en intégration proportionnelle. Cette présentation est utilisée par le management car elle reflète mieux la réalité économique des activités

Réservations en valeur - Immobilier résidentiel (ou chiffre d’affaires réservé) : prix de vente TTC des contrats de réservations des opérations de promotion immobilière exprimés en euro sur une période donnée, net de l’ensemble des désistements constatés sur la période

Réserves foncières (ou Land Bank) : représente le montant des acquisitions foncières pour les opérations en France réalisées avant l’obtention d’un permis de construire, et le cas échéant, d’autres autorisations administratives.

Résultat opérationnel courant : le résultat opérationnel courant reprend l’ensemble des éléments constituant le résultat opérationnel retraité des éléments inhabituels, anormaux et peu fréquents. En particulier, les pertes de valeur des goodwills sont exclues du résultat opérationnel courant

Résultat net avant éléments non courants : représente le résultat net part du Groupe retraité des éléments ne rentrant pas dans l’activité courante par exemple : variation de la juste valeur d’ORNANE ou des éléments constitutifs du résultat opérationnel non courant (cession d’activités significatives, éventuelle perte de valeur des goodwills, réévaluation des titres mis en équivalence suite à la prise de contrôle).

