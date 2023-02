Årsrapport 2022

Resultatet af foreningens drift i 2022 viser et underskud på t.kr. 120.888 og et afkast på -15,72%. Den samlede formue ved udgangen af året er 635 mio. kr. Resultatet er lidt under udviklingen for det generelle marked, hvilket kan tilskrives vores bevidste fravalg af udvalgte sektorer, primært fossile brændstoffer. Resultatet findes tilfredsstillende.

