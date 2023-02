Finnish English

Sievi Capital Oyj

Lehdistötiedote 24.2.2023 klo 14.00

Kutsu Sievi Capitalin vuoden 2022 tulosjulkistukseen

Sievi Capital Oyj julkaisee tilinpäätöstiedotteen vuodelta 2022 tiistaina 28.2. noin klo 8. Yhtiö järjestää analyytikoille, sijoittajille ja medialle suunnatun suomenkielisen webcast-tilaisuuden samana päivänä klo 13.00.

Tilaisuudessa Sievi Capitalin toimitusjohtaja Jussi Majamaa ja talousjohtaja Tuomas Joensuu esittelevät vuoden 2022 tulosta ja keskeisiä tapahtumia.

Suoraa webcast-lähetystä voi seurata osoitteesta https://sievicapital.videosync.fi/q4-2022-result

Kysymyksiä voi esittää webcast-alustalla tai lähettämällä kysymykset etukäteen sähköpostitse osoitteeseen info@sievicapital.fi tiistaihin 28.2 klo 11.00 mennessä.

Tilaisuuden esitysaineisto on saatavilla Sievi Capitalin verkkosivuilla tilaisuuden jälkeen ja webcast-tallenne viimeistään seuraavana päivänä.

