Inscription des noms des victimes de la conduite avec capacités affaiblies sur le nouveau monument commémoratif de l’Ontario

OAKVILLE, Ontario, 27 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Un nouveau monument commémoratif provincial offrira bientôt aux familles des victimes tuées dans des collisions attribuables à l’alcool ou à la drogue au volant un lieu où rendre hommage à leur être cher.



MADD Canada travaille en étroite collaboration avec la Ville de Brampton en vue de la construction du monument commémoratif de l’Ontario en hommage aux victimes de la conduite avec capacités affaiblies. Ce monument, qui sera érigé dans le parc Chinguacousy, portera les noms des Ontariens et Ontariennes dont la mort subite et insensée dans des collisions causées par l’alcool ou la drogue au volant a plongé leurs familles et leurs amis dans le deuil. Le monument sera présenté au public lors d’une cérémonie spéciale dont la tenue est prévue pour le début du mois de juin.

Pour les victimes, comme Jaymie-Lyne Hancock, la présidente nationale de MADD Canada, le monument commémoratif de l’Ontario deviendra un lieu de recueillement pour rendre hommage aux êtres chers tués tragiquement. Le 21 août 2014, DJ, le frère de Mme Hancock rentrait à la maison après des essais de hockey. Ses parents, qui étaient venus le regarder jouer, n’étaient pas loin derrière lui. Un conducteur, dont le taux d’alcoolémie était plus de deux fois la limite légale, a traversé la ligne médiane et heurté DJ de plein fouet. DJ a péri dans sa voiture sous les yeux de ses parents.

« Ce sera difficile pour nous de voir le nom de DJ sur ce monument, mais ce sera aussi un moment empreint de signification pour moi et mes parents, a affirmé Mme Hancock. Nous serons profondément émus de voir cet hommage permanent qui reconnaît l’ampleur de la tragédie de la mort de DJ et de tout ce que ma famille a vécu. Lorsque nous avons perdu DJ, nous avons perdu tout espoir qu’il puisse célébrer les grands moments de la vie avec nous, comme les fêtes, les graduations, les mariages et tous les autres grands événements que les familles ont l’habitude de vivre ensemble. »

Si vous avez perdu un être cher par suite du choix d’un individu de conduire avec les capacités affaiblies par l’alcool ou la drogue et si vous souhaitez que son nom soit inscrit sur cette œuvre commémorative, nous vous invitons à soumettre une demande par le biais du site Web de MADD Canada (link) ou à communiquer avec Louise Anne Lamoureux, directrice des services aux victimes, MADD Canada, au 1-866-876-5224 d’ici au 10 mai 2023.

« Chaque nom inscrit sur ce monument représente une perte déchirante, a expliqué Mme Lamoureux, directrice des services aux victimes, MADD Canada. Pour chacun de ces noms, il y a des familles, des amis et des communautés qui porteront à jamais le deuil d’une perte incommensurable. Ces pertes sont d’autant plus tragiques du fait que la conduite avec capacités affaiblies est entièrement évitable. MADD Canada s’est engagé à veiller à ce que ces victimes et leurs êtres chers ne soient jamais oubliés. »

Si vous souhaitez contribuer à la création de cet hommage permanent aux victimes ontariennes de la conduite avec capacités affaiblies, n’hésitez pas à faire un don par le biais de la nouvelle campagne Go Fund Me de MADD Canada. Tous les fonds amassés sur cette plateforme seront alloués à la construction du monument et aux cérémonies commémoratives annuelles en hommage aux victimes.

Les monuments commémoratifs deviennent pour les victimes un lieu privilégié où se souvenir de leur être cher et rendre hommage à leur mémoire. Ils servent également de rappel important des conséquences catastrophiques de la conduite avec capacités affaiblies. MADD Canada souhaite que ce monument motive les gens à ne jamais conduire avec les capacités affaiblies afin que nous n’ayons plus jamais de nom à ajouter sur nos monuments provinciaux.

Il y a actuellement des monuments commémoratifs de MADD Canada en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba, au Québec, au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador. Nous organisons chaque année des cérémonies en hommage à toutes les victimes de la conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool, la drogue ou une combinaison des deux, y compris les nouvelles victimes dont les noms viennent tristement s’ajouter aux monuments.

MADD Canada tient à remercier la Ville de Brampton pour son partenariat. Dans le cadre de cette initiative, la Ville a travaillé avec MADD Canada pour choisir le site, elle a accordé les autorisations nécessaires et elle contribue au processus de conception. MADD Canada, pour sa part, assumera tous les coûts liés à l’installation, l’entretien et les cérémonies commémoratives qui seront organisées chaque année en hommage aux nouvelles victimes dont les noms viendront s’ajouter au monument.

« Au nom des familles de toute la province, je tiens à remercier tous les intervenants de la Ville de Brampton qui nous aident à rendre hommage aux victimes de la conduite avec capacités affaiblies, a ajouté Mme Hancock. Cette initiative nous tient vraiment à cœur. »

À propos de MADD Canada

MADD Canada (Les mères contre l’alcool au volant) est un organisme de bienfaisance national voué à faire échec à la conduite avec capacités affaiblies et à venir en aide aux victimes de ce crime de violence. Représenté par des groupes bénévoles dans plus de 100 communautés partout au Canada, MADD Canada vient en aide aux victimes, sensibilise le public aux dangers de la conduite avec capacités affaiblies, et contribue à la réduction des décès et des blessures sur nos routes. Rendez-vous sur www.madd.ca pour en savoir davantage.