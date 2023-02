Ackermans & van Haaren réalise, sur l’ensemble de l’exercice 2022, un bénéfice net de 708,7 millions d’euros.

Cher actionnaire,

Monsieur, Madame,





"Dans un environnement difficile avec de fortes hausses des coûts, une confiance des consommateurs en baisse et la chute des bourses, les entreprises de notre groupe ont fait preuve d’une grande résilience avec un résultat des participations clés conforme au résultat record atteint en 2021. La diversification de notre portefeuille a de nouveau démontré sa pertinence, notamment en raison de l’impact positif de la hausse des prix des matières premières sur les résultats de SIPEF.

Nos participations peuvent être ‘une partie de la solution’ dans ces marchés difficiles, notamment parce qu’elles offrent de solutions innovatrices et efficaces en termes de coûts à leurs clients, et qu’elles contribuent à la transition énergétique, par exemple avec l’installation de parcs éoliens offshore et des bio-digesteurs, à la construction de bâtiments intelligents et au développement d’hydrogène vert.

Notre sélection comme une des 20 entreprises dans le nouvel indice BEL® ESG, qui a été lancé par Euronext, est une reconnaissance des efforts déployés par notre groupe pour se positionner comme ‘your partner for sustainable growth’ dans le respect des personnes, de la société et de l’environnement.

Les plus-values de plus de 330 millions d’euros réalisées sur l’année 2022 sur la vente de Manuchar et d’Anima confirment à nouveau le potentiel considérable de notre portefeuille et renforcent notre bilan. Nous sommes fiers de ce que nous avons construit avec les collaborateurs et les équipes de direction au cours de ces 15 dernières années et leur souhaitons beaucoup de succès dans leur futur développement. Nous examinons des moyens d’utiliser les plus de 460 millions d’euros d’espèces provenant de ces sorties et de développer d’autres entreprises sur le long terme, conjointement avec leurs actionnaires et équipes de direction familiaux."