Sievi Capital Oyj

Pörssitiedote 28.2.2023 klo 8.00

Sievi Capital Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2022

Sievi Capitalin strategiamuutos käyntiin, kohdeyhtiöillä tapahtumarikas vuosi

Tämä on tiivistelmä vuoden 2022 tilinpäätöstiedotteesta. Tilinpäätöstiedote on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavissa yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.sievicapital.fi.

Loka–joulukuu 2022

Liikevoitto oli -1,6 (1,9) milj. euroa

Tilikauden tulos oli -1,3 (3,3) milj. euroa

Tulos / osake (laimentamaton ja laimennettu) oli -0,02 (0,06) euroa

Indoor Group sai päätökseen Sotkan franchise-myymälöiden ostot

Nordic Rescue Group luopui pelastusnosturiliiketoiminnasta

Sievi Capital käynnisti strategiamuutoksen monialakonserniksi

Sievi Capital uudelleenrahoitti 10,0 milj. euron lainansa



Tammi–joulukuu 2022

Liikevoitto oli -10,1 (20,2) milj. euroa

Tilikauden tulos oli -8,2 (18,4) milj. euroa

Tulos / osake (laimentamaton ja laimennettu) oli -0,14 (0,32) euroa

Substanssiarvo / osake katsauskauden lopussa oli 1,47 (1,61) euroa

Oman pääoman tuotto oli -9,2 (21,6) %

Nettovelkaantumisaste katsauskauden lopussa oli 14,9 (8,6) %

Suluissa esitetyt luvut ovat edellisen vuoden vastaavan tarkastelukauden vertailulukuja, ellei toisin ole mainittu. Tilinpäätöstiedotteen luvut ovat tilintarkastettuja, ellei toisin ole mainittu. Sievi Capital ei yhdistele tytäryrityksiään konsernilaskelmiin rivikohtaisesti, vaan sijoitukset yhtiöihin arvostetaan käypään arvoon tulosvaikutteisesti.

Voitonjakoehdotus

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että päättyneeltä tilikaudelta ei jaettaisi osinkoa. Hallituksen voitonjakoehdotuksessa on huomioitu yhtiön voitonjakoehdotuksen tekohetken maksuvalmiustilanne, odotetut kassavirrat kuluvan vuoden aikana sekä strategiamuutoksen vaatimat panostukset.

Toimitusjohtaja Jussi Majamaa:

"Vuosi 2022 oli Sievi Capitalille ja kohdeyhtiöille tapahtumarikas. Muun muassa Ukrainan sodan sekä inflaatio- ja korkokehityksen myötä kohdeyhtiöiden markkinaympäristöt olivat monilta osin poikkeuksellisia ja sen myötä niiden kehitys oli myös vaihtelevaa. KH-Koneet Groupilla, Logistikaksella ja HTJ:lla liikevaihto sekä käyttökate kasvoivat selvästi edellisvuodesta. Indoor Groupilla ja Nordic Rescue Groupilla taas vuosi oli hyvin haasteellinen ja yhtiöiden taloudellinen kehitys jäi heikoksi. Valmistelimme vuonna 2022 myös Sievi Capitalin strategiauudistusta ja tämän myötä olemme käynnistäneet muutosmatkan monialayhtiöksi.

Kohdeyhtiöiden liiketoiminnoissa fokus vuonna 2022 oli sekä kasvussa että toimintojen tehostamisessa. KH-Koneet Groupin vuodesta tuli kaiken kaikkiaan vahva ja yhtiön liikevaihto sekä käyttökate kasvoivat edellisvuodesta selvästi. KH-Koneet Groupin kasvun painopiste oli jälleen Ruotsissa, jossa yhtiö kasvoi myös huhtikuussa toteutetulla Törnells Maskinuthyrning -yritysostolla. Syksyllä KH-Koneet Group tehosti toimintojaan Ruotsissa toimipisteitä ja organisaatiota suoraviivaistamalla. HTJ toteutti ensimmäisen yritysostonsa Sievi Capitalin omistusaikana, kun yhtiö osti infra- ja teollisuusrakentamisen palveluihin keskittyvän Infrapin toukokuussa. Lisäksi Logistikas jatkoi vahvaa orgaanista kasvuaan ja yhtiö sai uusia kokonaisulkoistuksia.

Sen sijaan Indoor Groupin vuosi oli kokonaisuudessaan hyvin haastava heikentyneen kysynnän ja kulupaineiden myötä. Yhtiö suoraviivaisti katsauskaudella ketjujohtamista ja operoi jatkossa ilman franchise-myymälöitä. Lisäksi Indoor Group toteutti heikentyneen markkinaympäristön ja taloudellisen kehityksen johdosta muutosneuvottelut, jotka saatiin päätökseen vuoden loppupuolella. Nordic Rescue Groupin vuosi oli myös vaikea. Yhtiön taloudellinen kehitys on ollut alajohteista jo jonkin aikaa etenkin tappiollisen pelastusnosturiliiketoiminnan seurauksena. Tämän myötä yhtiö päätti lakkauttaa kyseisen liiketoiminnan vuoden loppupuolella ja yhtiö operoi siten jatkossa ilman Vema Liftiä. Toisaalta paloautovalmistajat Saurus sekä Sala Brand ovat terveitä ja kannattavia yhtiöitä ja Nordic Rescue Groupin toiminta on paremmalla pohjalla jatkossa.

Kohdeyhtiöidemme poikkeukselliset ja vaihtelevat liiketoimintaympäristöt heijastuivat korkoympäristön muutosten ohella sijoitusten laskennallisiin arvonmuutoksiin, jotka jäivät kokonaisuudessaan negatiiviseksi vuonna 2022. Emme tehneet katsauskaudella kohdeyhtiöiden irtautumisia emmekä saaneet tuottoja osingoista tai pääomanpalautuksista, minkä myötä oman pääoman tuotto-% vuodelta 2022 jäi myös negatiiviseksi ja oli -9,2 %. Huolimatta siitä, että emme saaneet kassavirtatuottoja, nettovelkaantumisasteemme on pysynyt alle asettamamme enimmäistason ja oli katsauskauden lopussa 14,9 %. Toteutimme joulukuussa uudelleenrahoituksen, jossa maksoimme uudella lainalla pois aiemmat lainat, jotka olisivat erääntyneet lokakuussa 2023.

Yksi vuoden tärkeistä teemoista on ollut Sievi Capitalin strategiatyö, jota olemme työstäneet läpi vuoden. Tämän osalta julkistimme joulukuussa, että käynnistämme muutosmatkan monialakonserniksi vuoden 2023 aikana. Keskipitkän aikavälin tavoitteena on muuttua KH-Koneet Groupin liiketoiminnan ympärille rakentuvaksi teolliseksi konserniksi ja luopua aiemman sijoitusstrategian mukaisesti muista kohdeyhtiöistä. Muiden kohdeyhtiöiden kehitystyötä jatketaan normaaliin tapaan ja kartoitamme näissä liiketoimintasuunnitelman mukaisesti muun muassa yritysostokohteita. Emme kuitenkaan tee enää uusia ensisijoituksia. Yksi merkittävä muutos uudessa strategiassa on raportointi. Strategiamuutokseen liittyvien yhtiöjärjestysmuutosten tullessa yhtiökokouksessa hyväksytyksi, nykyinen raportointimme IFRS-sijoitusyhteisönä tulee päätökseen ja yhdistelemme luvut monialakonsernina. Uskomme, että liiketoimintakokonaisuuden todellinen arvo tulee näin esiin läpinäkyvämmin. Muutosmatkamme on vasta alussa ja tulee viemään aikaa ja se vaatii meiltä panostuksia. Uskomme kuitenkin, että valittu suunta on oikea ja palkitsee myös osakkeenomistajat.”

Tulevaisuuden näkymät

15.12.2022 tiedotetun strategiauudistuksen myötä Sievi Capital muuttaa toimintansa pääomasijoitusyhtiöstä monialakonserniksi vuoden 2023 aikana. Sievi Capitalin strategiaan ei enää jatkossa kuulu pääomasijoitusten tekeminen uusille toimialoille. Keskipitkän aikavälin tavoitteena on muuttua KH-Koneet Groupin liiketoiminnan ympärille rakentuvaksi teolliseksi konserniksi ja luopua aiemman sijoitusstrategian mukaisesti muista kohdeyhtiöistä. Muiden sijoituskohteiden osalta jatketaan yhtiöiden liiketoimintojen aktiivista kehittämistä. Myös irtautumissuunnittelua ja irtautumismahdollisuuksien arviointia muiden sijoituskohteiden osalta tullaan jatkamaan.

Sievi Capital ei yhdistele tytäryrityksiään konsernilaskelmiin rivikohtaisesti, vaan sijoitukset yhtiöihin arvostetaan käypään arvoon tulosvaikutteisesti. Sijoitusten käypien arvojen muutoksella on olennainen vaikutus Sievi Capitalin tulokseen. Sijoitusten käypien arvojen kehitykseen vaikuttavat kohdeyhtiöiden oman kehityksen lisäksi muun muassa toimialojen ja kansantalouksien yleinen kehitys sekä näiden näkymien muutos, osake- ja korkomarkkinoiden kehitys sekä muut Sievi Capitalista riippumattomat tekijät. Lisäksi koronaviruspandemia ja Ukrainan sodan vaikutukset lisäävät epävarmuutta kehityksen ennakoimisessa.

Sievi Capitalin pääomasijoitustoiminnan taloudellisena tavoitteena on vähintään 13 % oman pääoman tuotto, jonka saavuttamista yhtiö pitää pitkällä aikavälillä realistisena. Liiketoiminnan luonteen takia yhtiön lyhyen aikavälin tuloskehitykseen liittyy vaikeasti ennakoitavissa olevaa vaihtelua. Tämän vuoksi Sievi Capital ei anna arviota vuoden 2023 tuloskehityksestä. Sievi Capitalin uudesta strategiasta ja myös taloudellisista tavoitteista tullaan kertomaan tarkemmin syksyllä 2023 järjestettävässä pääomamarkkinapäivässä.

Tulosjulkistustilaisuus

Sievi Capital järjestää analyytikoille, sijoittajille ja medialle suunnatun suomenkielisen webcast-tilaisuuden 28.2.2023 klo 13.00. Suoraa webcast-lähetystä voi seurata osoitteessa https://sievicapital.videosync.fi/q4-2022-result

Tilaisuuden esitysaineisto on saatavilla Sievi Capitalin verkkosivuilla myöhemmin samana päivänä ja webcast-tallenne viimeistään seuraavana päivänä.

