Statkraft og Elkem signerer ny langsiktig kraftavtale i Midt-Norge

English Norwegian

(Oslo, 28. februar 2023) Elkem og Statkraft har signert en ny langsiktig kraftavtale som sikrer Elkems anlegg i Bremanger ytterligere krafttilgang på konkurransedyktige vilkår. Avtalen omfatter en effekt på 20-40 MW over en periode på ti år.



Elkem er allerede godt posisjonert med langsiktige kraftkontrakter i Norge, etter å ha sikret mer enn 80 prosent av sin kraftforsyning i landet til konkurransedyktige priser. Den nye kontrakten sikrer ytterligere forutsigbarhet for totalt 3 TWh i perioden 2024-2033, understøtter fortsatt langsiktig drift og muliggjør nye investeringer ved anlegget.

Elkem har de fleste av sine norske produksjonsanlegg lokalisert i Midt- og Nord-Norge, der prisene har holdt seg lavere enn i sør. Mer enn 90 prosent av Norges kraftproduksjon er basert på fornybar vannkraft.

- Norsk industri er basert på landets unike vannkraftressurser, og tilgang til konkurransedyktige, langsiktige avtaler om kraft er avgjørende for konkurranseevnen til eksisterende og nye investeringer. Slike avtaler støtter også fortsatte investeringer i våre norske anlegg, inkludert arbeidet med å levere på klimaplanen mot netto null innen 2050. Denne nye avtalen med Statkraft gjør oss i stand til å fortsatt levere kritiske materialer for den grønne omstillingen til våre kunder i Europa og resten av verden, sier Elkems administrerende direktør, Helge Aasen.

- Å levere strøm til kraftintensiv industri i Norge er en hovedoppgave for Statkraft, og vi er glade for å forlenge vårt langvarige samarbeid med Elkem ved å sikre denne langsiktige tilleggskontrakten for Elkem Bremanger. Denne avtalen med Elkem er den andre store kraftavtalen vi har gjort med større industrier i Norge så langt i år, og vi forventer at flere avtaler vil bli inngått på konkurransedyktige vilkår i løpet av de kommende månedene, sier konserndirektør for Marked i Statkraft, Hallvard Granheim.



For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Lars Magnus Günther, pressetalsperson, Statkraft AS

E-post: lars.gunther@statkraft.com

Mob: +47 91241636



Fredrik Norman, VP Corporate Communications & Public Affairs, Elkem ASA

E-post: fredrik.norman@elkem.com

Mob: +47 91866567



Om Statkraft

Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, solkraft og gasskraft og leverer fjernvarme. Statkraft er en global markedsaktør innen energihandel og har 5000 ansatte i 20 land. www.statkraft.no



Om Elkem

Elkem er en av verdens ledende leverandører av avanserte materialløsninger for en bedre og mer bærekraftig fremtid. Selskapet utvikler silikoner, silisiumprodukter og karbonløsninger ved å kombinere naturlige råvarer, fornybar energi og menneskelig skaperkraft. Elkem hjelper sine kunder med å utvikle og forbedre viktige innovasjoner som elektrisk mobilitet, digital kommunikasjon, helse og personlig pleie samt smartere og mer bærekraftige byer. Med en sterk historikk siden 1904, har selskapets globale team på mer enn 7000 mennesker en felles forpliktelse til sine interessenter: Delivering your potential. I 2022 oppnådde Elkem en Platinum-rating fra EcoVadis, noe som rangerte selskapet blant verdens topp 1% innen bærekraftstransparens. Selskapet oppnådde driftsinntekter på 45,9 milliarder kroner i 2022. Elkem er notert på Oslo Børs (ticker: ELK). www.elkem.com













Vedlegg