KØB AF MCBURNEY GENNEMFØRT, INTEGRATION IGANGSÆTTES

SELSKABSMEDDELELSE nr. 12 - 28. februar 2022

Køb styrker det regionale tilbud til kunder

McBurney Transport Group har en omsætning på DKK 1,3 mia. og

over 800 ansatte

over 800 ansatte Gældfri transaktionsværdi på DKK 1,1 mia. (GBP 135 mio.)

Positiv påvirkning af ROIC vs 8% afkastmål og indtjening pr. aktie





DFDS har i dag gennemført købet af McBurney Transport Group med hovedkontor i Nordirland. Virksomheden er fokuseret på transport af køle- og tørlastvarer i trailere ved brug af vej og færge mellem øen Irland og Storbritannien. Desuden tilbydes lager-, distributions- og andre logistiktjenester.

McBurney Transport Group har mere end 800 ansatte og en årlig omsætning i 2022 på omkring DKK 1,3 mia. og et EBITDA på omkring DKK 200 mio. (før IFRS 16).

Købet af McBurney Transport Group følger DFDS’ strategiske fokus på kølevare-logistik, overlapper med eksisterende DFDS-aktiviteter i regionen og giver forbindelsesmuligheder til andre dele af DFDS’ paneuropæiske transportnetværk.

Transaktionsstruktur og finansiering

Den gældfrie transaktionsværdi er DKK 1,1 mia., svarende til en 2022 EV/EBITDA multipel på omkring 5x.

Transaktionen forventes at øge DFDS’ finansielle gearing, NIBD/EBITDA, med 0,1x.

Transaktionen forventes at påvirke ROIC positivt i forhold til DFDS’ minimums-afkastmål på 8% og påvirke indtjening pr. aktie (EPS) positivt.

McBurney Transport Group konsolideres fuldt ud i DFDS koncernen fra i dag.

Myndighedsgodkendelse af transaktionen blev meddelt den 23. februar 2023.

Integration

Integrationen af McBurney Transport Group med DFDS’ eksisterende aktiviteter i regionen vil medføre en væsentlig forbedring af kundeløsningerne til fragtkunder på øen Irland og i Storbritannien.

Købet forventes således løbende at medføre kommercielle synergier i de kommende år. Desuden forventes operationelle synergier fra skalafordele på indkøbssiden og fra optimering af netværksudnyttelsen.

Carolyn Carmichael fra McBurney Transport Group udnævnes til Managing Director for den nye enhed, der bliver en del af Logistics Divisions forretningsenhed Cold Chain.

Integration forventes gennemført inden for et år, bortset fra IT-integration, der planlægges efterfølgende.

Forventninger til 2023 – uændret

Forventningerne til 2023, meddelt 9. februar 2023, forudsatte gennemførsel af købet af McBurney Transport Group ved udgangen af 1. kvartal 2023. Forventningerne til 2023 er derfor uændrede.





