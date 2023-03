English Estonian

AS-i PRFoods 2022/2023 majandusaasta 2. kvartali ja 6. kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

2022/23 finantsaasta algas juuli 2023 ja kujutab endast oluliselt muutunud grupi struktuuri. Tingituna suurest kahjumist Soomes müüsime sealse üksuse ning vähendamaks laenukoormust väljusime kasumiga Rootsi ärist.

Uus grupi struktuur hõlmab endas kala töötlemist Šotimaal ja Saaremaal ning kalakasvatust Eestis.

II kvartali ja I poolaasta käive oli vastavalt 7.3 ja 11.9 miljonit eurot - loomulikult vähem, kuna ei sisalda enam Soome ega Rootsi käivet nii töötlemises kui kalakasvatuses (eelmisel aastal samal perioodil oli käive 15.3 miljonit eurot II kvartalis ja 29.5 miljonit eurot I poolaastal).

Parem fookus kõrge lisandväärtusega toodetele ning värske kala müük oma farmidest tõid endaga kaasa väga suure muutuse kasumis.

Esimest korda koroonajärgses keskkonnas olid kõik meie tütarettevõtted (Saare Kala Tootmine, Redstorm, JRJ) alates II kvartalist kasumis.

Konsolideeritud baasil paranesid meie tulemused drastiliselt II kvartalis, nii aasta kui kvartali baasil: Ärikasum (EBITDA) oli 800,000 eur vs -300,000 2021 II kvartalis, kasv üle 360%. Puhaskasumi baasil paranes tulemus 1.3 miljoni euro võrra, puhaskahjumiks ja -0.1 miljonit eur võrreldes -1.4 miljoni eurose kahjumiga eelmisel aastal. Meie intressikulud vähenesid 50% võrra tänu võlakoormuse vähenemisele. On oluline märkida, et ca 90% meie laenuportfellist (võlakirjad, laenud) on fikseeritud intressiga.

Tegevuskasum paranes 120% ja oli 0.2 miljonit eurot vs -1.2 miljonit eurot tegevuskahjumit eelmine aasta.

PRFoodsi netovõlgnevus on siiani liiga kõrge, kuid me parandasime oma likviidsuskordajat tagasi 1.0 peale. Hoolimata volatiilsusest toiduainete turul ja kõrgest inflatsioonist näeme oma toodete järgi püsivat nõudlust ning oleme suutnud sisendhindade kasvu kanda edasi lõpptoodetesse.

6 kuu baasil oli meie puhaskasum 733,000 eur vs -2.12 miljonit eurot kahjumit eelmisel aastal. Puhaskasum sisaldab ühekordset tulu Rootsi äriüksuse müügist.

Olles kontsentreeritum oma suuruselt, oleme rohkem fokusseeritud efektiivsusele ja usume, et suudame säilitada ärikasumi meie tehastes. Kalakasvatus on hooajaline tegevus ning järgmine kalakasvatuse perioodi tulem tuleb peale käesoleva finantsaasta lõppu.

See on olnud väga raske tee läbimaks nii COVIDit, kõrget inflatsiooni, sõda ja takistusi rahvusvahelises logistikas aga me oleme hakkama saanud. Vajalikud muudatused tooteportfellis ja juhtkonnas on lõpule viidud, uus tiim on väga ambitsioonikas ja fokusseeritud. Väga suured tänusõnad lähevad meie töötajatele, kes on näidanud suurt pühendumust ja sitkust!

VÕTMENÄITAJAD

KASUMIARUANNE

mln EUR

2kv 2022/2023 2021/2022 2kv 2021/2022 2020/2021 Müügitulu 7,3 42,1 15,3 58,7 Brutokasum 1,6 3,1 2,2 5 EBITDA äritegevusest 0,8 -1,7 0,8 -1,2 EBITDA 0,8 -2,1 -0,3 -1,3 EBIT 0,2 -4,2 -1 -3,9 EBT -0,0 -8,2 -1,4 -5 Puhaskasum (-kahjum) -0,1 -8,2 -1,4 -5,2 Brutomarginaal 22,1% 7,4% 14,1% 8,50% Äritegevuse EBITDA marginaal 11,3% -4,1% 5,2% -2,1% EBITDA marginaal 11,3% -5,1% -2,1% -2,1% EBIT marginaal 2,9% -9,9% -6,4% -6,6% EBT marginaal -0,5% -19,5% -8,9% -8,5% Puhaskasumi marginaal -1,8% -19,4% -9,1% -8,8% Tegevuskulude suhtarv -18,9% -17,1% 15,1% 16,1%

BILANSS

mln EUR

31.12.2022 30.06.2022 31.12.2021 30.06.2021 Netovõlgnevus 17,7 24,7 24,2 20,9 Omakapital 7,5 8,1 14,9 15,8 Käibekapital 0,0 -3,2 -2,6 -2,9 Varad 32,2 38,9 56,0 55,3 Likviidsuskordaja 1,0x 0,7x 0,9x 0,9x Omakapitali suhtarv 23,3% 20,7% 26,7% 28,6% Finantsvõimendus 70,2% 75,4% 61,8% 56,9% Võlakordaja 0,8x 0,8x 0,7x 0,7x Netovõlg / äritegevuse EBITDA 21,4x -14,5x -14,3x -16,9x Omakapitali tootlus -1,7% -68,5% -26,7% -28,7% Varade tootlus -0,4% -17,3% -7,9% -9,1%

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

EUR '000 31.12.2022 31.12.2021 30.06.2022 VARAD Raha ja ekvivalendid 386 498 110 Nõuded ja ettemaksed 5 016 4 463 2 567 Varud 2 089 4 596 2 196 Bioloogilised varad 0 4 523 3 003 Käibevara kokku 7 491 14 080 7 876 Edasilükkunud tulumaksuvara 0 38 93 Pikaajalised finantsinvesteeringud 304 300 229 Materiaalne põhivara 6 944 14 655 8 882 Immateriaalne vara 17 443 23 715 21 837 Põhivara kokku 24 691 38 708 31 041 VARAD KOKKU 32 182 52 788 38 917 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL Intressikandvad kohustused 2 777 6 275 7 094 Võlad ja ettemaksed 4 672 11 666 3 978 Sihtfinantseerimine 0 207 0 Lühiajalised kohustused kokku 7 449 18 148 11 072 Intressikandvad kohustused 15 270 18 180 17 725 Võlad ja ettemaksed 0 0 204 Edasilükkunud tulumaksukohustus 1 644 1 877 1 599 Sihtfinantseerimine 327 662 265 Pikaajalised kohustused kokku 17 241 20 719 19 792 KOHUSTUSED KOKKU 24 690 38 867 30 865 Aktsiakapital 7 737 7 737 7 737 Ülekurss 14 007 14 007 14 007 Oma aktsiad - 390 -390 -390 Kohustuslik reservkapital 51 51 51 Realiseerimata kursivahed 394 831 839 Jaotamata kasum (kahjum) -14 605 -8 883 -14 391 Ettevõtte aktsionäridele kuuluv osa 7 194 13 353 7 853 Mittekontrolliv osalus 297 568 199 OMAKAPITAL KOKKU 7 491 13 921 8 052 OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU 32 182 52 788 38 917

Konsolideeritud koondkasumiaruanne

EUR '000 2kv 2022/2023 2kv 2021/2022 6k 2022/2023 6k 2021/2022 Müügitulud 7 300 15 292 11 910 29 499 Müüdud kaupade kulu -5 688 -13 139 -9 785 -26 572 Brutokasum 1 612 2 153 2 125 2 927 Tegevuskulud -1 379 -2 395 -2 493 -4 704 Müügi- ja turustuskulud -671 -1 668 - 1 314 -3 249 Üldhalduskulud -708 -727 - 1 179 -1 455 Muud äritulud/-kulud -21 11 - 68 62 Bioloogiliste varade ümberhindlus 0 -752 -170 68 Ärikasum (-kahjum) 212 -983 -606 -1 647 Finantstulud/-kulud -245 -384 1 447 -368 Maksustamiseelne kasum (kahjum) -33 -1 367 841 -2 015 Tulumaks -102 -17 -108 -109 Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum) -135 -1 384 733 -2 124 Aruandeperioodi puhaskasumi (-kahjumi) jaotus: Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa -210 -1 242 668 -2 160 Mittekontrolliv osalus 75 -142 66 36 Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum) kokku -135 -1 384 733 -2 124 Muu koondkasum (-kahjum), mida võib hiljem klassifitseerida kasumiaruandesse: Valuutakursi vahed 0 384 -445 272 Kokku koondkasum (-kahjum) -135 -1 000 288 -1 852 Aruandeperioodi koondkasumi (-kahjumi) jaotus: Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa -210 -858 223 -1 888 Väikeaktsionäridele kuuluv osa 75 -142 66 36 Aruandeperioodi koondkasum (-kahjum) kokku -135 -1 000 288 -1 852 Tava puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (EUR) -0.01 -0.03 0.02 -0.06 Lahustatud puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (EUR) -0.00 -0.03 0.01 -0.05

