Quadient célèbre sa 10 000e consigne colis intelligente en Amérique du Nord et dépasse les 18 000 unités dans le monde

Paris, le 28 février 2023

Quadient (Euronext Paris : QDT), un opérateur majeur de consignes colis connectées dans le monde, et leader dans les technologies de gestion des communications clients, a annoncé aujourd'hui avoir dépassé les 10 000 consignes colis intelligentes installées aux États-Unis et Canada (NORAM), avec désormais 18 000 unités opérationnelles dans le monde.

Portées par la forte demande de solutions de gestion des colis innovantes et pratiques pour accompagner la croissance du e-commerce et les nouveaux comportements d’achat, les consignes Parcel Pending de Quadient connaissent un vrai succès dans la région NORAM. Ces résultats sont particulièrement favorisés par la demande soutenue dans les principaux campus universitaires et résidentiels, et la poursuite des installations dans les magasins de l’enseigne Lowe's aux États-Unis et au Canada, qui en compte déjà près de 2 000. Le lancement d'innovations telles que les consignes colis grand format pour la livraison de biens volumineux contribue également à améliorer l'expérience de livraison d’acheteurs de matériaux de construction, équipements sportifs, mobilier ou encore d’outils de jardinage.

« Nous sommes ravis d'avoir franchi cette nouvelle étape significative de notre développement, et sommes fiers d'être reconnus comme un leader du marché des consignes colis intelligentes par nos clients du continent nord-américain », a déclaré Geoffrey Godet, Directeur Général de Quadient. « Notre volonté constante d'innover pour accompagner nos clients dans l'évolution de leurs besoins, conjuguée à l'expérience et l'expertise de longue date de nos équipes en matière d'installation, d’entretien, d'opération et de stratégie d’implantation géographique, sont des atouts qui favorisent notre croissance en Amérique du Nord et dans les marchés globaux où nous sommes présents ».

Avec 18 000 unités installées dans le monde, Quadient continue également d'étendre ses activités en Europe avec, au Royaume-Uni, le développement d’un réseau ouvert de consignes colis accessibles à tous les transporteurs et le lancement récent du module Drop box et son imprimante optionnelle, pour accompagner les besoins en solutions pratiques et économiques de gestion des retours. Avec un modèle commercial flexible unique sur le marché, l’entreprise est également un acteur majeur en France et au Japon, ses marchés historiques, et collabore avec de grandes marques de la distribution, comme Decathlon et Carrefour, et du transport comme Yamato Transport, Sagawa, Relais Colis, Evri, DPD et DHL.

« Nous sommes convaincus que nos efforts dans la prise en compte des retours d'information de nos principaux clients nous permettent de créer et déployer des innovations pertinentes qui confirment notre leadership sur le marché des consignes colis intelligentes. Nous allons continuer de proposer des solutions de qualité en phase avec les besoins en constante évolution de nos clients », a ajouté Benoit Berson, Directeur des Solutions Consignes Colis Automatiques chez Quadient.

