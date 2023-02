Monument fait progresser sa mise en service de flottation à Selinsing

French German

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 28 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Monument Mining Limited (TSX-V : MMY et FSE : D7Q1) (« Monument » ou la « Société ») a le plaisir de mettre à jour les progrès du projet de sulfure de Selinsing. Avec l'achèvement de la construction de l'usine de flottation à la mine d'or de Selinsing en Malaisie, l'usine de traitement de sulfure a été mise en service suite à la fin de la production de l'usine d'oxyde mi-novembre 2022. Le premier concentré d'or a été filtré le 27 décembre 2022 et la période d'accélération a débuté en janvier 2023.



Cathy Zhai, présidente et PDG, a commenté : « Pendant la mise en service, nous avons observé des goulets d'étranglement et nous travaillons actuellement avec Mincore pour les résoudre. À ce jour, l'usine de flottation a produit environ 1 707 de tonnes sèches de concentré vendable à 35,12 g/t d'or avec un concentré aurifère de 1 928 onces troy. Entre-temps, avec les fortes pluies attendues pendant la saison sèche, nous nous sommes également concentré sur l'accélération des taux d'exploitation minière afin de satisfaire aux exigences de production commerciale.

Figure 1. Usine de flottation

Figure 2. Inspection de l'usine





Progrès de la mise en service de flottation

Les étapes de la mise en service incluent : (1) préparation - pour confirmer l'achèvement de la construction et produire les plans de mise en service pour les travaux d'essais ; (2) mise en service à sec - pour tester si les équipements et éléments mécaniques, électriques et électroniques dans le circuit sont installés correctement et entièrement conformément aux protocoles prévus et à leur disponibilité ; (3) mise en service en conditions humides - pour tester la circulation de l'eau à travers le circuit de flottation et si l'usine dans son ensemble permet de garantir que le système hydrique et de pompage fonctionne conformément à ce pourquoi il a été conçu ; (4) mise en service avec minerai - pour démarrer avec le premier remplissage afin de vérifier le rendement de flottation et les ajuster afin d'atteindre le rendement prévu en rapport avec le circuit d'entrée (cela inclut, mais sans s'y limiter, le niveau de contrôle, les flux en relation avec chaque élément dans le circuit et avec le processus de traitement global, le bilan hydrique et le bilan massique). Pendant le processus de mise en service, les goulets d'étranglement seront identifiés et corrigés.

Après la mise en service avec minerai de démarrage, une période d'accélération ajustera l'usine avec une charge d'alimentation accrue et dans les conditions requises jusqu'à ce que la production commerciale soit atteinte. L'équipe de direction et le conseil d'administration considérera que la production commerciale sera atteinte lorsque l'usine de flottation aura fonctionné pendant 30 jours de manière continue avec une production à hauteur de 85 % à 90 % de la capacité prévue.

Points saillants des progrès

Construction de l'usine de flottation achevée à l'exception du pont-bascule et de l'entrepôt de concentré.



Mises en service à sec et en conditions humides achevées sur les cellules de flottation, le concentré et les épaississants de récupération d'eau, le mélange de réactifs et le stockage, les souffleries, le compresseur et l'usine de filtre-presse.



La mise en service avec minerai a débuté le 15 décembre 2022 avec l'assistance de plusieurs ingénieurs consultants : Mincore (conception technique), Metso-Outotec (épaississants), BGRIMM (cellules de flottation), Powerwell (MCC), Enertech (système de contrôle PLC et SCADA), McLanahan (filtre-presse) et ISI Control (contrôle de l'instrumentation).



Amélioration en cours du circuit de flottation, en corrigeant les insuffisances identifiées pendant la période de mise en service avec minerai.



Usine de flottation opérant actuellement à 90 % de sa capacité et accélération prévue à la capacité nominale de 119 tph en mars 2023.



Au 22 février 2023, un total de 1 707 tonnes métriques sèches de concentré aurifère ont été produites avec une teneur moyenne de 35,12 g/t d'or (1 928 onces troy).



Figure 3 : Système SCADA opérationnel





Figure 4 : Stocks de gâteau de filtration de concentré





Constatations techniques et accélération de la mise en service

Au 22 février 2023, un total de 1 707 tonnes de concentré aurifère ont été produites à une teneur moyenne de 35,12 g/t d'or. L'usine de flottation fonctionne actuellement à un taux de charge d'alimentation d'environ 120 tonnes humides / 107 tonnes sèches par heure, soit environ 90 % de sa capacité nominale. Le taux de charge d'alimentation augmentera au cours du prochain mois avec l'objectif d'atteindre et de maintenir la capacité nominale de 119 tph d'ici à la fin du mois de mars 2023.

Des goulets d'étrangement ont été identifiés pendant la période de mise en service avec minerai qui ont pris plus de temps que prévu, principalement causés par des défauts de conception. Tandis que des solutions temporaires sont en place pour ajuster l'usine afin d'atteindre les protocoles et le niveau de production prévus, des actions ont été entreprises pour recevoir et passer en revue la reconception de la part de Mincore.

Le concentré de flottation et les épaississants (résidus de flottation) de récupération d'eau ont été tous deux mis en service avec succès. Cependant, le rendement a été compromis par des défauts de conception en rapport avec la gestion des résidus de flottation ; un puits de stabilisation a été installé et a permis de stabiliser l'opération de pompage des résidus en tant que solution temporaire ; la conception révisée pour un silo à résidus envoyée par Mincore est actuellement en cours d'examen.

La canalisation et le laveur de concentré de flottation se sont avérés être trop petits ; une nouvelle canalisation sera installée ainsi qu'un nouveau laveur une fois la conception reçue. À quelques reprises, la pompe à courant de fond d'épaississants de concentré a eu du mal à faire passer le concentré dans le réservoir tampon de filtre-presse et des modifications sont prévues pour l'aspiration de la pompe et les conduites de distribution. La conduite de distribution à débordement d'épaississants de concentré était trop petite ; une canalisation de diamètre supérieur supplémentaire a été installée en tant que solution intermédiaire ; des pompes et des canalisations plus grandes seront installées.

La filtre-presse à concentré a été mise en service avec succès et un gâteau de filtration initial contenant environ 20 % d'humidité a été produit. La mise en service de la filtre-presse a été assistée par le fabriquant McLanahan qui avait un accès direct en ligne à l'écran de contrôle. Des ajustements mineurs ont été apportés au système de contrôle automatique dans le but de réduire le niveau d'humidité. Cela a été aidé dans une certaine mesure par l'augmentation de l'indice de broyabilité et la réduction du contenu en boue du concentré de flottation.

En plus de la construction de l'usine de flottation, la plupart des bâtiments auxiliaires ont été achevés à l'exception de l'entrepôt de concentré final, dont la construction devrait commencer en mars 2023. L'installation mécanique a été achevée à l'exception du pont-bascule, qui est en cours, et du système d'ensachage qui n'a pas encore été livré. Les câbles d'alimentation et d'instrumentation ont été installés à l'exception du câblage pour l'entrepôt de concentré, le pont-bascule et le système d'ensachage.

À propos de Monument

Monument Mining Limited (TSX-V : MMY, FSE : D7Q1) est un producteur d'or canadien reconnu qui possède à 100 % et exploite la mine d'or Selinsing en Malaisie, ainsi que le projet aurifère de Murchison dans la zone de Murchison en Australie-Occidentale. Il détient une participation de 20 % dans le projet aurifère de Tuckanarra conjointement avec Odyssey Gold Ltd dans la même région. La Société emploie environ 200 personnes dans les deux régions, et est déterminée à atteindre les normes les plus élevées en matière de gestion de l'environnement, de responsabilité sociale, de santé et de sécurité pour ses employés et ses communautés voisines.

Cathy Zhai, présidente-directrice générale

Monument Mining Limited

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des informations prospectives relatives à Monument, à ses activités et à ses futurs projets (les « énoncés prospectifs »). Les énoncés prospectifs sont des déclarations qui impliquent des attentes, des plans, des objectifs ou des événements futurs qui ne sont pas des faits historiques et incluent les plans de la Société concernant ses projets miniers, ainsi que le calendrier et les résultats des programmes et événements proposés mentionnés dans le présent communiqué de presse. En règle générale, les informations prospectives peuvent être identifiées à l'aide de termes prospectifs comme « envisage », « s'attend à » ou « ne s'attend pas à », « est censé », « budget », « prévu », « estimations », « prévisions », « a l'intention de », « prévoit » ou « ne prévoit pas », ou « croit », ou encore des variantes de ces mots et expressions, ou des indications que certaines actions, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient », « sont susceptibles de », « ont des chances de » « se produire », « avoir lieu » ou « se réaliser ». Les énoncés prospectifs du présent communiqué de presse sont soumis à divers risques, incertitudes et autres facteurs pouvant entraîner une différence substantielle entre les résultats ou réalisations réels et ceux exprimés ou sous-entendus par les énoncés prospectifs. Ces risques et certains autres facteurs incluent, sans s'y limiter : les risques liés aux incertitudes commerciales, économiques, concurrentielles, géopolitiques et sociales d'ordre général ; les incertitudes concernant les résultats des activités d'exploration en cours ; les incertitudes quant à l'avancement et au calendrier des activités de développement ; les risques liés aux opérations étrangères ; les autres risques inhérents à l'industrie minière et les autres risques décrits dans l'analyse par la direction de la Société, ainsi que dans les rapports techniques sur les projets de la Société, tous étant disponibles sous le profil de la Société sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com. Les facteurs et hypothèses substantiels utilisés pour développer les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse comprennent : les attentes concernant le coût au comptant estimé par once d'or produite et les flux de trésorerie estimés pouvant être générés par les opérations, les facteurs économiques généraux et autres facteurs pouvant échapper au contrôle de Monument ; les hypothèses et attentes concernant les résultats de l'exploration sur les projets de la Société ; les hypothèses concernant le prix futur de l'or et d'autres minéraux ; le calendrier et l'ampleur de la production future estimée ; le calendrier et les résultats prévus des activités de développement et d'exploration ; les coûts des activités futures ; les dépenses en capital et opérationnelles ; la réussite des activités d'exploration ; les problèmes d'exploitation minière ou de traitement ; les taux de change ; et tous les facteurs et hypothèses décrits dans l'analyse par la direction de la Société ainsi que dans les rapports techniques sur les projets de la Société, tous étant disponibles sous le profil de la Société sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com. Bien que la Société ait tenté d'identifier les facteurs importants susceptibles d'entraîner une différence substantielle entre les résultats réels et ceux décrits dans les énoncés prospectifs, il est possible que d'autres facteurs empêchent d'obtenir les résultats escomptés, estimés ou attendus. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs se révéleront exacts dans la mesure où les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés dans de tels énoncés prospectifs. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. La Société ne s'engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs, sauf en cas d'exigence des lois en vigueur sur les valeurs mobilières.

