Vaisala Oyj

Pörssitiedote

1.3.2023 klo 9.00

Vaisala on julkaissut vuoden 2022 vuosiraportin

Vaisala Oyj on tänään julkaissut vuoden 2022 vuosiraportin. Vaisalan vuosiraportti 2022 sisältää hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, palkitsemisraportin, selvityksen muista kuin taloudellisista tiedoista sekä GRI (Global Reporting Initiative) Standards -ohjeiston mukaiset vastuullisuustiedot.

Vuosiraportti on luettavissa yhtiön verkkosivuilla osoitteessa vaisala.fi/v u osiraportti . Vuosiraporttiin sisältyvät selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportti ovat luettavissa myös erillisinä dokumentteina yhtiön verkkosivuilla osoitteessa vais a la.fi/si j oittajat .

Vaisala on julkaissut tilinpäätöksensä European Single Electronic Format (ESEF) -muodossa. Konsernitilinpäätöksen päälaskelmat on merkitty XBRL-merkeillä ja liitetiedot XBRL-block-merkeillä ESEF-vaatimusten mukaisesti. ESEF-muotoinen raportti on saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa vaisala.fi/sijoittajat sekä tämän tiedotteen liitteenä. Tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy on toimittanut kohtuullisen varmuuden antavan riippumattoman varmennusraportin koskien Vaisala Oyj:n ESEF-tilinpäätöstä. Varmennustoimeksianto on suoritettu kansainvälisen varmennustoimeksiantostandardin ISAE 3000:n mukaisesti.

Lisätietoja

Paula Liimatta, Business Controller and Head of Investor Relations

Puh. 040 580 3521

Vaisala on maailman johtava sään, ympäristön ja teollisuuden mittausratkaisuihin erikoistunut yritys. Yli 85-vuotiseen kokemukseemme pohjaten tarjoamme asiakkaillemme luotettavia mittaratkaisuja ja palveluja paremman päätöksenteon, turvallisuuden ja tehokkuuden tueksi. Vaisalan pääkonttori sijaitsee Suomessa, ja yhtiön palveluksessa on yli 2 000 ammattilaista eri puolilla maailmaa. Yhtiön A-sarjan osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin pörssissä. vaisala.fi twitter.com/VaisalaSuomi linkedin.com/Vaisala

