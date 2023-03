Janne Silonsaari nimitetty Suomisen talousjohtajaksi

English Finnish

Suominen Oyj:n pörssitiedote 6.3.2023 klo 11.30



Suominen on nimittänyt Janne Silonsaaren (KTM) talousjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi. Hän siirtyy Suomiselle Kemira Oyj:stä, jossa hän on työskennellyt 16 vuoden ajan erilaisissa business controlling- ja johtotehtävissä. Hän aloittaa Suomisella viimeistään kesäkuussa 2023. Silonsaaren ansioluettelo on tämän tiedotteen liitteenä.

”Olen iloinen voidessani toivottaa Janne Silonsaaren tervetulleeksi Suomisen uudeksi talousjohtajaksi. Janne tuo mukanaan laaja-alaista taloushallinnon ja johtamisen kokemusta kansainvälisestä liiketoimintaympäristöstä ja on arvokas lisä johtoryhmäämme”, sanoo väliaikainen toimitusjohtaja Klaus Korhonen.

Sirpa Koskinen, VP, Group Controlling toimii väliaikaisena talousjohtajana, kunnes Silonsaari aloittaa.

Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintätuotteisiin sekä muihin sovelluksiin. Visiomme on olla edelläkävijä innovatiivisissa ja vastuullisissa kuitukankaissa. Suomisen kuitukankaista valmistetut lopputuotteet, esimerkiksi kosteuspyyhkeet, terveyssiteet ja haavataitokset, ovat läsnä ihmisten jokapäiväisessä elämässä ympäri maailmaa. Suomisen liikevaihto vuonna 2022 oli 493,3 milj. euroa ja työllistämme yli 700 ammattilaista Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Lue lisää: www.suominen.fi.

