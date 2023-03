English German

SIKA PLATZIERT ERFOLGREICH ANLEIHE ÜBER CHF 650 MILLIONEN

Sika hat heute erfolgreich eine Anleihe im Totalbetrag von CHF 650 Millionen in drei Tranchen platziert. Die Liberierung der drei Tranchen erfolgt am 13. April 2023. Die Emission erfolgt unter der Federführung der UBS mit Zürcher Kantonalbank als Co-Lead. Die Anleihen werden an der SIX Swiss Exchange kotiert.

Eine CHF 200 Millionen Anleihe 2023 - Oktober 2024 (1.5 Jahre) mit einer fixen Verzinsung von 2.125% per annum. Die Anleihe wurde zu 100.091% begeben, was einer Rendite von 2.066% entspricht.





Eine CHF 200 Millionen Anleihe 2023-2026 (3 Jahre) mit einer fixen Verzinsung von 2.25% per annum. Die Anleihe wurde zu 100.338% begeben, was einer Rendite von 2.133% entspricht.





Eine CHF 250 Millionen Anleihe 2023-2029 (6 Jahre) mit einer fixen Verzinsung von 2.25% per annum. Die Anleihe wurde zu 100.111% begeben, was einer Rendite von 2.230% entspricht.





Der Nettoerlös der Transaktion wird für die Finanzierung der Übernahme der MBCC Group und für allgemeine Unternehmenszwecke zur Unterstützung der Wachstumsstrategie von Sika verwendet.

KONTAKT

Dominik Slappnig

Corporate Communications und

Investor Relations

+41 58 436 68 21

slappnig.dominik@ch.sika.com

SIKA FIRMENPROFIL

Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, führend in der Entwicklung und Produktion

von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken und Schützen für die

Bau- und Fahrzeugindustrie. Sika ist weltweit präsent mit Tochtergesellschaften in 101 Ländern

und produziert in über 300 Fabriken. Sika beschäftigt mehr als 27’500 Mitarbeitende und erzielte

im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von CHF 10.49 Milliarden.

Die Medienmitteilung ist auf folgendem Link als PDF abrufbar:

Medienmitteilung