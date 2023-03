COMMUNIQUE DE PRESSE: LA NACON CONNECT EST DE RETOUR LE 9 MARS!

English French

– RAPPEL SAVE THE DATE –



LA NACON CONNECT EST DE RETOUR LE 9 MARS !

Lesquin, le 7 mars 2023 – NACON vous propose de découvrir le teaser de la NACON Connect qui aura lieu le 9 mars prochain sur sa chaine YouTube officielle. Une quinzaine de jeux seront mis à l’honneur dans cette nouvelle édition dont les très attendus The Lord of the Rings: GollumTM, Gangs of Sherwood, RoboCop… et bien d’autres encore !

La conférence mettra l’accent sur le gameplay pour la majorité des jeux dont la sortie est prévue cette année. Les fans pourront découvrir plus de contenu et des séquences de gameplay étendues après la conférence sur la page Steam de leurs jeux préférés.

Découvrez le teaser trailer de la NACON Connect via le lien suivant :

https://youtu.be/VtOWD_ho1LY

Pour accéder à la NACON Connect, suivez ce lien :

https://youtu.be/oSBzONLqVd0

Rendez-vous sur notre chaine officielle YouTube le 9 m ars à 19h CET / 10AM PT

pour suivre les annonces et réagir en direct. #NACONCONNECT

